https://ria.ru/20230125/tanki-1847440369.html

Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams

Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams - РИА Новости, 25.01.2023

Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams

Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк М1 Abrams, заявил в телеобращении президент США Джо Байден. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:11

2023-01-25T20:11

2023-01-25T22:20

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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк М1 Abrams, заявил в телеобращении президент США Джо Байден.Он уточнил, что военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран. По словам главы государства, украинские войска сейчас готовятся к контрнаступлению.Американский лидер также подчеркнул, что военная помощь Киеву не представляет угроз для России. По его словам, США намерены защищать Устав ООН, а решение о поставке техники Украине стало "очередным доказательством единства Запада" в этом вопросе.Ранее о передаче Вашингтоном Киеву 31 танка M1 Abrams сообщила журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс. Стоимость бронемашин оценивается в 400 миллионов долларов.В свою очередь, собеседник телеканала ABC заявил, что техника — в случае принципиального решения о ее поставке — не будет доступна как минимум год, поскольку американским властям только предстоит заключить контракты с производителями.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847440202.html

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в мире, украина, m1 abrams, сша, джо байден