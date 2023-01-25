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Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams
Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams - РИА Новости, 25.01.2023
Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams
Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк М1 Abrams, заявил в телеобращении президент США Джо Байден. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:11
2023-01-25T20:11
2023-01-25T22:20
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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк М1 Abrams, заявил в телеобращении президент США Джо Байден.Он уточнил, что военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран. По словам главы государства, украинские войска сейчас готовятся к контрнаступлению.Американский лидер также подчеркнул, что военная помощь Киеву не представляет угроз для России. По его словам, США намерены защищать Устав ООН, а решение о поставке техники Украине стало "очередным доказательством единства Запада" в этом вопросе.Ранее о передаче Вашингтоном Киеву 31 танка M1 Abrams сообщила журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс. Стоимость бронемашин оценивается в 400 миллионов долларов.В свою очередь, собеседник телеканала ABC заявил, что техника — в случае принципиального решения о ее поставке — не будет доступна как минимум год, поскольку американским властям только предстоит заключить контракты с производителями.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
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в мире, украина, m1 abrams, сша, джо байден
В мире, Украина, M1 Abrams, США, Джо Байден
20:11 25.01.2023 (обновлено: 22:20 25.01.2023)
Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams
Президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка M1 Abrams
ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты передадут Киеву 31 танк М1 Abrams, заявил в телеобращении президент США Джо Байден.
Он уточнил, что военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран. По словам главы государства, украинские войска сейчас готовятся к контрнаступлению.
"С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям", — сказал он.
Американский лидер также подчеркнул, что военная помощь Киеву не представляет угроз для России. По его словам, США намерены защищать Устав ООН, а решение о поставке техники Украине стало "очередным доказательством единства Запада" в этом вопросе.
Ранее о передаче Вашингтоном Киеву 31 танка M1 Abrams сообщила журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс. Стоимость бронемашин оценивается в 400 миллионов долларов.
В свою очередь, собеседник телеканала ABC заявил, что техника — в случае принципиального решения о ее поставке — не будет доступна как минимум год, поскольку американским властям только предстоит заключить контракты с производителями.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.