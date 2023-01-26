https://ria.ru/20230126/ukraina-1847504539.html
На Западе ведут дебаты о передаче Украине истребителей, сообщили СМИ
На Западе ведут дебаты о передаче Украине истребителей, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
На Западе ведут дебаты о передаче Украине истребителей, сообщили СМИ
Западные союзники Украины ведут переговоры насчет передачи Киеву боевых самолетов, пишет газета Politico со ссылкой на военных экспертов. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:10
2023-01-26T10:10
2023-01-26T12:01
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западные союзники Украины ведут переговоры насчет передачи Киеву боевых самолетов, пишет газета Politico со ссылкой на военных экспертов. Инициаторами обсуждения этого вопроса стали украинские чиновники, получившие поддержку стран Балтии."Следующим естественным шагом будут истребители", — цитирует газета слова одного из европейских дипломатов.Возможная передача Киеву военных самолетов, вероятно, вызовет еще больше споров, чем ситуация с отправкой танков. По данным Politico, Европа больше не считает эту идею неудачной, но опасения эскалации остаются высокими. По словам одного из дипломатов, США сообщили Украине, что поставка самолетов "на данный момент невозможна". Еще один европейских чиновник подчеркнул скорость, с которой растут поставки западного оружия. "Истребители сегодня совершенно немыслимы. <...> Но мы можем обсудить это через две-три недели", — отметил он.Некоторые чиновники полагают, что обсуждения будут больше сосредоточены на разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях, если в какой-то момент срочно потребуются самолеты.При этом, как подчеркнуло издание, возможная поставка истребителей может превратиться в "логистический кошмар". Так, для американских F-15 и F-16 требуются длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, "которых нет на Украине".Прошлой весной Россия направила странам НАТО ноту из-за отправки вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для Вооруженных сил. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что Запад играет с огнем, поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что накачивание Украины военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847475304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, украина, россия, киев, нато
Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО
10:10 26.01.2023 (обновлено: 12:01 26.01.2023)
На Западе ведут дебаты о передаче Украине истребителей, сообщили СМИ
Politico: западные страны ведут дебаты по поводу поставки Киеву истребителей
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Западные союзники Украины ведут переговоры насчет передачи Киеву боевых самолетов, пишет газета Politico
со ссылкой на военных экспертов.
"Разговоры с более чем полудюжиной западных военных чиновников и дипломатов подтверждают, что внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей уже ведутся", — сказано в статье.
Инициаторами обсуждения этого вопроса стали украинские чиновники, получившие поддержку стран Балтии.
"Следующим естественным шагом будут истребители", — цитирует газета слова одного из европейских дипломатов.
Возможная передача Киеву военных самолетов, вероятно, вызовет еще больше споров, чем ситуация с отправкой танков. По данным Politico, Европа больше не считает эту идею неудачной, но опасения эскалации остаются высокими.
По словам одного из дипломатов, США сообщили Украине, что поставка самолетов "на данный момент невозможна".
"Там есть красная черта, но прошлым летом красной чертой были HIMARS, и она сдвинулась. Потом она была на танках, и теперь тоже смещается", — цитирует его газета.
Еще один европейских чиновник подчеркнул скорость, с которой растут поставки западного оружия.
"Истребители сегодня совершенно немыслимы. <...> Но мы можем обсудить это через две-три недели", — отметил он.
Некоторые чиновники полагают, что обсуждения будут больше сосредоточены на разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях, если в какой-то момент срочно потребуются самолеты.
При этом, как подчеркнуло издание, возможная поставка истребителей может превратиться в "логистический кошмар". Так, для американских F-15 и F-16 требуются длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, "которых нет на Украине".
Прошлой весной Россия направила странам НАТО ноту из-за отправки вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для Вооруженных сил.
Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что Запад играет с огнем, поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что накачивание Украины военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.