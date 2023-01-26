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В Минобороны Британии рассказали, когда поставят танки Challenger 2 Украине - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/challenger-1847628114.html
В Минобороны Британии рассказали, когда поставят танки Challenger 2 Украине
В Минобороны Британии рассказали, когда поставят танки Challenger 2 Украине - РИА Новости, 26.01.2023
В Минобороны Британии рассказали, когда поставят танки Challenger 2 Украине
Лондон планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, заявил замглавы британского Минобороны Алекс Чак. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:56
2023-01-26T17:01
специальная военная операция на украине
великобритания
украина
в мире
россия
риши сунак
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лондон планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, заявил замглавы британского Минобороны Алекс Чак.Персонал для технического обслуживания танков будет обучаться отдельно от танковых экипажей в течение пяти недель, отметил Чак. По его словам, это позволит более тщательно подготовить военных.Как сообщали в офисе премьер-министра Риши Сунака, Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2.Лондон объявил о своем решении отправить танки Киеву в середине января. Германия и США продолжительное время воздерживались от передачи этого вида военной техники.Накануне немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ анонсировал в среду и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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великобритания, украина, в мире, россия, риши сунак, сергей лавров, дмитрий песков, нато, киев, лондон, борис писториус, джо байден, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Украина, В мире, Россия, Риши Сунак, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Киев, Лондон, Борис Писториус, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, M1 Abrams
15:56 26.01.2023 (обновлено: 17:01 26.01.2023)
 
В Минобороны Британии рассказали, когда поставят танки Challenger 2 Украине

Замглавы Минобороны Британии Чак: Лондон поставит Challenger 2 Киеву в конце марта

© Фото : UK MOD © Crown copyright/Capt Shane CharlesОсновной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : UK MOD © Crown copyright/Capt Shane Charles
Основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лондон планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, заявил замглавы британского Минобороны Алекс Чак.
"Что касается вопроса обучения (украинских военных для обслуживания боевой техники. — Прим. ред.), оно начнется на следующей неделе в понедельник", — рассказал он в британском парламенте.
Персонал для технического обслуживания танков будет обучаться отдельно от танковых экипажей в течение пяти недель, отметил Чак. По его словам, это позволит более тщательно подготовить военных.
Как сообщали в офисе премьер-министра Риши Сунака, Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
Лондон объявил о своем решении отправить танки Киеву в середине января. Германия и США продолжительное время воздерживались от передачи этого вида военной техники.
Накануне немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставку танков для ВСУ анонсировал в среду и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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