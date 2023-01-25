13:41 25.01.2023 (обновлено: 15:11 25.01.2023)
Германия направит Украине 14 танков Leopard 2
Правительство Германии приняло решение об отправке на Украину 14 танков Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Немецкое правительство решило передать Украине танки Leopard 2, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера", — сказал чиновник.
Хебештрайт уточнил, что Германия намерена предоставить разрешение на реэкспорт Украине немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов. Новый пакет помощи ВСУ также будет включать обучение военных, техобслуживание систем, содействие в логистике и передачу боеприпасов.
Берлин принял это решение после интенсивных переговоров с европейскими и международными партнерами, пояснил представитель немецкого правительства.
"Это решение вытекает из нашей хорошо известной позиции — поддерживать Украину по мере наших возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", — приводятся слова канцлера Олафа Шольца.
Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, продолжительное время воздерживалась от передачи этого вида военной техники, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger.
Как отмечал министр обороны ФРГ Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Накануне Der Spiegel сообщил, что канцлер Олаф Шольц согласился пойти на этот шаг.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.