Рейтинг@Mail.ru
Германия направит Украине 14 танков Leopard 2 - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847311917.html
Германия направит Украине 14 танков Leopard 2
Германия направит Украине 14 танков Leopard 2 - РИА Новости, 25.01.2023
Германия направит Украине 14 танков Leopard 2
Немецкое правительство решило передать Украине танки Leopard 2, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:41
2023-01-25T15:11
специальная военная операция на украине
германия
украина
вооруженные силы украины
в мире
сергей лавров
олаф шольц
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846323681_270:0:2948:1506_1920x0_80_0_0_1f0c28a4ce4ce97e4208cbcc4e52fc91.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Немецкое правительство решило передать Украине танки Leopard 2, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.По его словам, всего Берлин планирует передать Киеву два танковых батальона.Хебештрайт уточнил, что Германия намерена предоставить разрешение на реэкспорт Украине немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов. Новый пакет помощи ВСУ также будет включать обучение военных, техобслуживание систем, содействие в логистике и передачу боеприпасов.Берлин принял это решение после интенсивных переговоров с европейскими и международными партнерами, пояснил представитель немецкого правительства. Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, продолжительное время воздерживалась от передачи этого вида военной техники, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger.Как отмечал министр обороны ФРГ Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Накануне Der Spiegel сообщил, что канцлер Олаф Шольц согласился пойти на этот шаг.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847333970.html
https://ria.ru/20230125/antonov-1847227649.html
германия
украина
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846323681_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9bfa1dbcdf2d232bce9567c8068853bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, вооруженные силы украины, в мире, сергей лавров, олаф шольц, берлин (город), воздушно-космические силы россии, нато
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лавров, Олаф Шольц, Берлин (город), Воздушно-космические силы России, НАТО
13:41 25.01.2023 (обновлено: 15:11 25.01.2023)
 
Германия направит Украине 14 танков Leopard 2

Правительство Германии приняло решение об отправке на Украину 14 танков Leopard 2

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Немецкое правительство решило передать Украине танки Leopard 2, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера", — сказал чиновник.

По его словам, всего Берлин планирует передать Киеву два танковых батальона.
Хебештрайт уточнил, что Германия намерена предоставить разрешение на реэкспорт Украине немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов. Новый пакет помощи ВСУ также будет включать обучение военных, техобслуживание систем, содействие в логистике и передачу боеприпасов.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 14:42
Посольство России назвало решение ФРГ о поставках танков Украине опасным
Берлин принял это решение после интенсивных переговоров с европейскими и международными партнерами, пояснил представитель немецкого правительства.

"Это решение вытекает из нашей хорошо известной позиции — поддерживать Украину по мере наших возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", — приводятся слова канцлера Олафа Шольца.

Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, продолжительное время воздерживалась от передачи этого вида военной техники, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger.
Как отмечал министр обороны ФРГ Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Накануне Der Spiegel сообщил, что канцлер Олаф Шольц согласился пойти на этот шаг.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
Американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 05:14Специальная военная операция на Украине
Антонов предупредил о последствиях поставок американских танков на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреСергей ЛавровОлаф ШольцБерлин (город)Воздушно-космические силы РоссииНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала