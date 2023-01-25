https://ria.ru/20230125/ukraina-1847311917.html

Германия направит Украине 14 танков Leopard 2

Германия направит Украине 14 танков Leopard 2 - РИА Новости, 25.01.2023

Германия направит Украине 14 танков Leopard 2

Немецкое правительство решило передать Украине танки Leopard 2, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:41

2023-01-25T13:41

2023-01-25T15:11

специальная военная операция на украине

германия

украина

вооруженные силы украины

в мире

сергей лавров

олаф шольц

берлин (город)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Немецкое правительство решило передать Украине танки Leopard 2, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.По его словам, всего Берлин планирует передать Киеву два танковых батальона.Хебештрайт уточнил, что Германия намерена предоставить разрешение на реэкспорт Украине немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов. Новый пакет помощи ВСУ также будет включать обучение военных, техобслуживание систем, содействие в логистике и передачу боеприпасов.Берлин принял это решение после интенсивных переговоров с европейскими и международными партнерами, пояснил представитель немецкого правительства. Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, продолжительное время воздерживалась от передачи этого вида военной техники, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger.Как отмечал министр обороны ФРГ Борис Писториус, по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Накануне Der Spiegel сообщил, что канцлер Олаф Шольц согласился пойти на этот шаг.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847333970.html

https://ria.ru/20230125/antonov-1847227649.html

германия

украина

берлин (город)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, украина, вооруженные силы украины, в мире, сергей лавров, олаф шольц, берлин (город), воздушно-космические силы россии, нато