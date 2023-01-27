Сбежавший из России Моргенштерн* пригласил "отбитых фанатов" на концерт
Сбежавший из России Моргенштерн* пригласил "отбитых фанатов" на сольный концерт в Дубай
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Моргенштерн* анонсировал первый сольный концерт в Дубае. Музыкант выступит десятого марта в концертном зале Agenda.
"Объявляю о первом сольном концерте в Дубае. Зову всех, особенно отбитых фанатов", – сообщил артист в своей соцсети.
В конце 2021 года Моргенштерн* покинул Россию из-за обвинений в пропаганде наркотиков. Спустя несколько месяцев он опроверг слухи об эмиграции. Однако музыкант не вернулся на родину.
После начала СВО артист осудил ее. Весной прошлого года его включили в ресстр физлиц-иноагентов. Источниками финансирования рэпера назвали Израиль и Украину.
Позже суд оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Причиной послужила татуировка артиста с изображением каннабиса.
В октябре прошлого года Моргенштерн* пожаловался, что его музыкальные видео заблокировали на YouTube. По словам рэпера, на видеохостинге осталось всего два его клипа.
Ранее Собчак ответила на обвинения музыканта. Он заявлял, что не может вернуться в Россию из-за интервью с журналисткой.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
13 июля 2022, 17:03ШоубизСуд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов