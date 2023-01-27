https://ria.ru/20230127/morgenshtern-1847845060.html

Сбежавший из России Моргенштерн* пригласил "отбитых фанатов" на концерт

Сбежавший из России Моргенштерн* пригласил "отбитых фанатов" на концерт - РИА Новости, 27.01.2023

Сбежавший из России Моргенштерн* пригласил "отбитых фанатов" на концерт

Моргенштерн* анонсировал первый сольный концерт в Дубае. Музыкант выступит десятого марта в концертном зале Agenda. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:10

2023-01-27T15:10

2023-01-27T15:10

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

музыка

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Моргенштерн* анонсировал первый сольный концерт в Дубае. Музыкант выступит десятого марта в концертном зале Agenda. В конце 2021 года Моргенштерн* покинул Россию из-за обвинений в пропаганде наркотиков. Спустя несколько месяцев он опроверг слухи об эмиграции. Однако музыкант не вернулся на родину. После начала СВО артист осудил ее. Весной прошлого года его включили в ресстр физлиц-иноагентов. Источниками финансирования рэпера назвали Израиль и Украину. Позже суд оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Причиной послужила татуировка артиста с изображением каннабиса. В октябре прошлого года Моргенштерн* пожаловался, что его музыкальные видео заблокировали на YouTube. По словам рэпера, на видеохостинге осталось всего два его клипа.Ранее Собчак ответила на обвинения музыканта. Он заявлял, что не может вернуться в Россию из-за интервью с журналисткой. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220713/inoagent-1802247872.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

моргенштерн (алишер моргенштерн), музыка