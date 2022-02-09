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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220209/morgenshtern-1771816256.html
Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России
Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России - РИА Новости, 09.02.2022
Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России
Моргенштерн опроверг слухи о своей эмиграции. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:33
2022-02-09T10:33
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Моргенштерн опроверг слухи о своей эмиграции.При этом рэпер также разместил видео из машины в Дубае, отметив, что у него "постоянно дела". Ранее СМИ сообщили, что Моргенштерн остается жить в Дубае, куда он уехал после заявления председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что артист будто бы "торгует наркотиками".Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что музыкант не занимается продажей запрещенных веществ. Также он выражал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять слова Бастрыкина как призыв.
https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763070664.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, знаменитости
10:33 09.02.2022
 
Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России

Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции в Дубаи из России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Моргенштерн опроверг слухи о своей эмиграции.

"Россия от меня так легко не отделается", – написал Моргенштерн, выложив фото с публикацией новостей о продаже имущества и бизнеса в России.

При этом рэпер также разместил видео из машины в Дубае, отметив, что у него "постоянно дела".
Ранее СМИ сообщили, что Моргенштерн остается жить в Дубае, куда он уехал после заявления председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что артист будто бы "торгует наркотиками".
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что музыкант не занимается продажей запрещенных веществ. Также он выражал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять слова Бастрыкина как призыв.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Шоу-бизнесЗнаменитости
 
 
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