https://ria.ru/20220209/morgenshtern-1771816256.html

Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России

Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России - РИА Новости, 09.02.2022

Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России

Моргенштерн опроверг слухи о своей эмиграции. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:33

2022-02-09T10:33

2022-02-09T10:33

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Моргенштерн опроверг слухи о своей эмиграции.При этом рэпер также разместил видео из машины в Дубае, отметив, что у него "постоянно дела". Ранее СМИ сообщили, что Моргенштерн остается жить в Дубае, куда он уехал после заявления председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что артист будто бы "торгует наркотиками".Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что музыкант не занимается продажей запрещенных веществ. Также он выражал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять слова Бастрыкина как призыв.

https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763070664.html

https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, знаменитости