https://ria.ru/20220209/morgenshtern-1771816256.html
Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России
Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России - РИА Новости, 09.02.2022
Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России
Моргенштерн опроверг слухи о своей эмиграции. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:33
2022-02-09T10:33
2022-02-09T10:33
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Моргенштерн опроверг слухи о своей эмиграции.При этом рэпер также разместил видео из машины в Дубае, отметив, что у него "постоянно дела". Ранее СМИ сообщили, что Моргенштерн остается жить в Дубае, куда он уехал после заявления председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что артист будто бы "торгует наркотиками".Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что музыкант не занимается продажей запрещенных веществ. Также он выражал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять слова Бастрыкина как призыв.
https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763070664.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, знаменитости
Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции из России
Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции в Дубаи из России
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Моргенштерн опроверг слухи о своей эмиграции.
"Россия от меня так легко не отделается", – написал Моргенштерн, выложив фото с публикацией новостей о продаже имущества и бизнеса в России.
При этом рэпер также разместил видео из машины в Дубае, отметив, что у него "постоянно дела".
Ранее СМИ сообщили, что Моргенштерн остается жить в Дубае, куда он уехал после заявления председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что артист будто бы "торгует наркотиками".
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что музыкант не занимается продажей запрещенных веществ. Также он выражал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять слова Бастрыкина как призыв.