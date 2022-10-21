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Собчак ответила Моргенштерну* на обвинения - РИА Новости, 21.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221021/sobchak-1825592633.html
Собчак ответила Моргенштерну* на обвинения
Собчак ответила Моргенштерну* на обвинения - РИА Новости, 21.10.2022
Собчак ответила Моргенштерну* на обвинения
Ксения Собчак ответила на обвинения Моргенштерна* в "мразотности" и отсутствии возможности вернуться в Россию из-за ее интервью. Журналистка выложила обращение... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:51
2022-10-21T11:51
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
ксения собчак
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ксения Собчак ответила на обвинения Моргенштерна* в "мразотности" и отсутствии возможности вернуться в Россию из-за ее интервью. Журналистка выложила обращение к исполнителю в своем Telegram-канале. Кроме того, рэпер назвал методы работы съемочной команды некорректными. По его словам, Собчак работала с профессиональным психологом через наушник. Он подсказывал журналистке, какие вопросы следует задавать Моргенштерну*.Однако Ксения опровергла влияние сторонних людей на результат разговора. Ранее суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов. Согласно материалам дела, поводом для признания иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в Yotube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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моргенштерн (алишер моргенштерн), ксения собчак
Шоубиз, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Ксения Собчак
11:51 21.10.2022
 
Собчак ответила Моргенштерну* на обвинения

Собчак ответила Моргенштерну* о влиянии на его невозможность вернуться в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкТелеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Телеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ксения Собчак ответила на обвинения Моргенштерна* в "мразотности" и отсутствии возможности вернуться в Россию из-за ее интервью. Журналистка выложила обращение к исполнителю в своем Telegram-канале.

"Приходи, всегда тебя жду. ", – высказалась Собчак.

Кроме того, рэпер назвал методы работы съемочной команды некорректными. По его словам, Собчак работала с профессиональным психологом через наушник. Он подсказывал журналистке, какие вопросы следует задавать Моргенштерну*.
Однако Ксения опровергла влияние сторонних людей на результат разговора.

"Готова повторить с тобой еще раз и без команды. Без страшных людей, которые мне что-то шепчут. И без съемочного процесса – запишем на "Айфончик". Не думаю, что результат будет другой", – ответила Собчак.

Ранее суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов. Согласно материалам дела, поводом для признания иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в Yotube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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