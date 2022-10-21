https://ria.ru/20221021/sobchak-1825592633.html

Собчак ответила Моргенштерну* на обвинения

Собчак ответила Моргенштерну* на обвинения - РИА Новости, 21.10.2022

Собчак ответила Моргенштерну* на обвинения

Ксения Собчак ответила на обвинения Моргенштерна* в "мразотности" и отсутствии возможности вернуться в Россию из-за ее интервью. Журналистка выложила обращение... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:51

2022-10-21T11:51

2022-10-21T11:51

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

ксения собчак

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ксения Собчак ответила на обвинения Моргенштерна* в "мразотности" и отсутствии возможности вернуться в Россию из-за ее интервью. Журналистка выложила обращение к исполнителю в своем Telegram-канале. Кроме того, рэпер назвал методы работы съемочной команды некорректными. По его словам, Собчак работала с профессиональным психологом через наушник. Он подсказывал журналистке, какие вопросы следует задавать Моргенштерну*.Однако Ксения опровергла влияние сторонних людей на результат разговора. Ранее суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов. Согласно материалам дела, поводом для признания иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в Yotube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220727/morgenshtern-1805294175.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

моргенштерн (алишер моргенштерн), ксения собчак