Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220713/inoagent-1802247872.html
Суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов
Суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов - РИА Новости, 13.07.2022
Суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов
Суд отказался исключить рэпера Алишера Моргенштерна* из списка иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:03
2022-07-13T17:09
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоубиз
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_0:89:2299:1382_1920x0_80_0_0_e5b0d1c6b3d7ad41101bf170fa0a31c2.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд отказался исключить рэпера Алишера Моргенштерна* из списка иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы."Суд постановил отказать в исключении Моргенштерна Алишера Тагировича* из списка физлиц-иноагентов", - огласила решение судья. Согласно материалам дела, поводом для признания иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. По словам представителя музыканта, нет прямых доказательств, что рэпер имеет отношение к администрированию Telegram-канала "Не Моргенштерн", а компания Yoola платит за интеллектуальную деятельность в YouTube.Как пояснял РИА Новости ранее адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, потому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр как раз "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением YouTube-каналов, и Украина (без уточнения деталей). Ранее Моргенштерна* дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков: за прославление запрещенных веществ в клипах и за вытатуированную коноплю. Минувшей осенью председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220707/isk-1800872741.html
https://ria.ru/20220629/inoagenty-1798977926.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_201:0:2256:1541_1920x0_80_0_0_5c6bce4592a881ca550896354154b3b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
моргенштерн (алишер моргенштерн), общество, россия
17:03 13.07.2022 (обновлено: 17:09 13.07.2022)
 
Суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов

Суд отказался исключить рэпера Моргенштерна* из списка иноагентов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэпер Моргенштерн*
Рэпер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Рэпер Моргенштерн*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд отказался исключить рэпера Алишера Моргенштерна* из списка иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Суд постановил отказать в исключении Моргенштерна Алишера Тагировича* из списка физлиц-иноагентов", - огласила решение судья. Согласно материалам дела, поводом для признания иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. По словам представителя музыканта, нет прямых доказательств, что рэпер имеет отношение к администрированию Telegram-канала "Не Моргенштерн", а компания Yoola платит за интеллектуальную деятельность в YouTube.
Журналист Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 11:19
Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента
Как пояснял РИА Новости ранее адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, потому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".
Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр как раз "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением YouTube-каналов, и Украина (без уточнения деталей). Ранее Моргенштерна* дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков: за прославление запрещенных веществ в клипах и за вытатуированную коноплю. Минувшей осенью председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 13:35
Госдума приняла закон об иноагентах
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала