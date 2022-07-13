https://ria.ru/20220713/inoagent-1802247872.html

Суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов

Суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов - РИА Новости, 13.07.2022

Суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов

Суд отказался исключить рэпера Алишера Моргенштерна* из списка иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:03

2022-07-13T17:03

2022-07-13T17:09

моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоубиз

общество

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд отказался исключить рэпера Алишера Моргенштерна* из списка иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы."Суд постановил отказать в исключении Моргенштерна Алишера Тагировича* из списка физлиц-иноагентов", - огласила решение судья. Согласно материалам дела, поводом для признания иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. По словам представителя музыканта, нет прямых доказательств, что рэпер имеет отношение к администрированию Telegram-канала "Не Моргенштерн", а компания Yoola платит за интеллектуальную деятельность в YouTube.Как пояснял РИА Новости ранее адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, потому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр как раз "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением YouTube-каналов, и Украина (без уточнения деталей). Ранее Моргенштерна* дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков: за прославление запрещенных веществ в клипах и за вытатуированную коноплю. Минувшей осенью председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220707/isk-1800872741.html

https://ria.ru/20220629/inoagenty-1798977926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

моргенштерн (алишер моргенштерн), общество, россия