17:03 13.07.2022 (обновлено: 17:09 13.07.2022)
Суд отказался исключить Моргенштерна* из списка иноагентов
Суд отказался исключить рэпера Моргенштерна* из списка иноагентов
Рэпер Моргенштерн*. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд отказался исключить рэпера Алишера Моргенштерна* из списка иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Суд постановил отказать в исключении Моргенштерна Алишера Тагировича* из списка физлиц-иноагентов", - огласила решение судья. Согласно материалам дела, поводом для признания иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. По словам представителя музыканта, нет прямых доказательств, что рэпер имеет отношение к администрированию Telegram-канала "Не Моргенштерн", а компания Yoola платит за интеллектуальную деятельность в YouTube.
Как пояснял РИА Новости ранее адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, потому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".
Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр как раз "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением YouTube-каналов, и Украина (без уточнения деталей). Ранее Моргенштерна* дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков: за прославление запрещенных веществ в клипах и за вытатуированную коноплю. Минувшей осенью председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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