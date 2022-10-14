https://ria.ru/20221014/blokirovka-1824201841.html

Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube

Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube - РИА Новости, 14.10.2022

Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube

Рэпер Моргенштерн* сообщил о блокировке своих клипов в YouTube, отметив, что остались только "Я когда-нибудь уйду" и "Family". РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:49

2022-10-14T20:49

2022-10-14T20:50

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

youtube

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рэпер Моргенштерн* сообщил о блокировке своих клипов в YouTube, отметив, что остались только "Я когда-нибудь уйду" и "Family".Моргенштерна* в мае включили в реестр иноагентов "за осуществление политической деятельности", в сведениях об иностранных источниках исполнителя указаны Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Его адвокат Сергей Жорин заявлял РИА Новости, что Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, поэтому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".Ранее рэпера дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков: за прославление запрещенных веществ в клипах и за вытатуированную коноплю.Прошлой осенью председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221007/oxxxymiron-1822376840.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), youtube, россия