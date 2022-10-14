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Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube - РИА Новости, 14.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221014/blokirovka-1824201841.html
Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube
Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube - РИА Новости, 14.10.2022
Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube
Рэпер Моргенштерн* сообщил о блокировке своих клипов в YouTube, отметив, что остались только "Я когда-нибудь уйду" и "Family". РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:49
2022-10-14T20:50
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
youtube
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рэпер Моргенштерн* сообщил о блокировке своих клипов в YouTube, отметив, что остались только "Я когда-нибудь уйду" и "Family".Моргенштерна* в мае включили в реестр иноагентов "за осуществление политической деятельности", в сведениях об иностранных источниках исполнителя указаны Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Его адвокат Сергей Жорин заявлял РИА Новости, что Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, поэтому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".Ранее рэпера дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков: за прославление запрещенных веществ в клипах и за вытатуированную коноплю.Прошлой осенью председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), youtube, россия
Шоубиз, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), YouTube, Россия
20:49 14.10.2022 (обновлено: 20:50 14.10.2022)
 
Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube

Рэпер Моргенштерн сообщил о блокировке своих клипов в YouTube

© Фото : Instagram.com/morgen_shternРэпер Моргенштерн*
Рэпер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
Рэпер Моргенштерн*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рэпер Моргенштерн* сообщил о блокировке своих клипов в YouTube, отметив, что остались только "Я когда-нибудь уйду" и "Family".
"Мне только что заблокировали все мои клипы. Оставили только "Я когда-нибудь уйду" и "Family", - написал артист в своем Telegram-канале.
Моргенштерна* в мае включили в реестр иноагентов "за осуществление политической деятельности", в сведениях об иностранных источниках исполнителя указаны Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Его адвокат Сергей Жорин заявлял РИА Новости, что Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, поэтому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".
Ранее рэпера дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административным протоколам о пропаганде наркотиков: за прославление запрещенных веществ в клипах и за вытатуированную коноплю.
Прошлой осенью председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 21:13Шоубиз
Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)YouTubeРоссия
 
 
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