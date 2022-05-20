https://ria.ru/20220520/morgenshtern-1789778444.html
Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков
Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 20.05.2022
Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков
Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщил представитель суда. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:08
2022-05-20T17:08
2022-05-20T17:08
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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщил представитель суда.Он уточнил, что ни рэпер, ни его представитель в суд не явились, заявления о рассмотрении дела без их участия также не поступало.Ранее адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин уточнил РИА Новости, что речь в административном протоколе шла о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".Сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях скандальные строки произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес
Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков
Суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщил представитель суда.
"Моргенштерну* назначен штраф 100 тысяч рублей по части 1.1. статьи 6.13. КоАП РФ", – сказали журналистам.
Он уточнил, что ни рэпер, ни его представитель в суд не явились, заявления о рассмотрении дела без их участия также не поступало.
Ранее адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин уточнил
РИА Новости, что речь в административном протоколе шла о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.
Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".
Сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях скандальные строки произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.