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Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 20.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220520/morgenshtern-1789778444.html
Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков
Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 20.05.2022
Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков
Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщил представитель суда. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:08
2022-05-20T17:08
шоубиз
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщил представитель суда.Он уточнил, что ни рэпер, ни его представитель в суд не явились, заявления о рассмотрении дела без их участия также не поступало.Ранее адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин уточнил РИА Новости, что речь в административном протоколе шла о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".Сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях скандальные строки произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес
17:08 20.05.2022
 
Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщил представитель суда.

"Моргенштерну* назначен штраф 100 тысяч рублей по части 1.1. статьи 6.13. КоАП РФ", – сказали журналистам.

Он уточнил, что ни рэпер, ни его представитель в суд не явились, заявления о рассмотрении дела без их участия также не поступало.
Ранее адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин уточнил РИА Новости, что речь в административном протоколе шла о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 11:23Шоубиз
Суд оштрафовал Google за неудаление в YouTube клипа Моргенштерна
Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".
Сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях скандальные строки произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Концерт Моргенштерна - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 23:10Шоубиз
Моргенштерн* намерен обжаловать включение в реестр иностранных агентов
 
ШоубизЗнаменитостиМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Шоу-бизнес
 
 
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