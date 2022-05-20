https://ria.ru/20220520/morgenshtern-1789778444.html

Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 20.05.2022

Суд оштрафовал Моргенштерна* за пропаганду наркотиков

Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщил представитель суда. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:08

2022-05-20T17:08

2022-05-20T17:08

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоу-бизнес

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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, сообщил представитель суда.Он уточнил, что ни рэпер, ни его представитель в суд не явились, заявления о рассмотрении дела без их участия также не поступало.Ранее адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин уточнил РИА Новости, что речь в административном протоколе шла о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".Сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях скандальные строки произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес