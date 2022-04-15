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Моргенштерн подаст жалобу на майора, преследующего его из-за тату - РИА Новости, 15.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220415/morgenshtern-1783719697.html
Моргенштерн подаст жалобу на майора, преследующего его из-за тату
Моргенштерн подаст жалобу на майора, преследующего его из-за тату - РИА Новости, 15.04.2022
Моргенштерн подаст жалобу на майора, преследующего его из-за тату
Рэпер Алишер Моргенштерн подаст жалобу в прокуратуру на майора из Набережных Челнов, который составил на него два административных протокола по статье о... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:06
2022-04-15T14:06
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн подаст жалобу в прокуратуру на майора из Набережных Челнов, который составил на него два административных протокола по статье о пропаганде наркотиков, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Сергей Жорин."Мы в ближайшее время планируем подать жалобу в прокуратуру на протокол и первый, и второй на майора Богданова из Набережных Челнов, поскольку изначально дело было возбуждено о том, что в тексте песен Моргенштерна имеется пропаганда наркотиков. Полицейский провел экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках", - рассказал собеседник агентства.При этом, по его словам, по поводу татуировок "не было никаких заявлений, ни рапорта, это желание хоть что-то найти и хоть за что-то привлечь".Пятого мая суд в Набережных Челнах рассмотрит новый административный иск к Моргенштерну о пропаганде наркотиков. По данным защиты, речь о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.Согласно экспертизе, как отмечал адвокат, татуировка выполнена "в виде растения, схожего до степени смешения на растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые".Ранее полицейский из Набережных Челнов уже пыталась привлечь Моргенштерна по этому поводу. Однако суд, по словам Жорина, отказал блюстителю порядка за отсутствием оснований, и сейчас полицейский попробовал обратиться в суд снова.Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.
https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html
https://ria.ru/20220218/morgenshtern-1773551607.html
набережные челны
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моргенштерн (алишер моргенштерн), набережные челны, республика татарстан (татарстан), россия
14:06 15.04.2022
 
Моргенштерн подаст жалобу на майора, преследующего его из-за тату

Моргенштерн подаст жалобу на майора из Набережных Челнов, преследующего его из-за тату

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алишер Моргенштерн. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн подаст жалобу в прокуратуру на майора из Набережных Челнов, который составил на него два административных протокола по статье о пропаганде наркотиков, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Сергей Жорин.
"Мы в ближайшее время планируем подать жалобу в прокуратуру на протокол и первый, и второй на майора Богданова из Набережных Челнов, поскольку изначально дело было возбуждено о том, что в тексте песен Моргенштерна имеется пропаганда наркотиков. Полицейский провел экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках", - рассказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, по поводу татуировок "не было никаких заявлений, ни рапорта, это желание хоть что-то найти и хоть за что-то привлечь".
Пятого мая суд в Набережных Челнах рассмотрит новый административный иск к Моргенштерну о пропаганде наркотиков. По данным защиты, речь о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.
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Согласно экспертизе, как отмечал адвокат, татуировка выполнена "в виде растения, схожего до степени смешения на растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые".
Ранее полицейский из Набережных Челнов уже пыталась привлечь Моргенштерна по этому поводу. Однако суд, по словам Жорина, отказал блюстителю порядка за отсутствием оснований, и сейчас полицейский попробовал обратиться в суд снова.
Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".
При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Набережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)Россия
 
 
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