https://ria.ru/20230124/volya-1847131504.html

Воля высмеял Киркорова и отхлестал букетом зрителя

Воля высмеял Киркорова и отхлестал букетом зрителя - РИА Новости, 24.01.2023

Воля высмеял Киркорова и отхлестал букетом зрителя

Павел Воля сделал пародию на выступление Филиппа Киркорова в Казахстане в эфире Comedy Club. Он поделился отрывком передачи в своей соцсети. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:06

2023-01-24T17:06

2023-01-24T17:06

шоубиз

филипп киркоров

павел воля

казахстан

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Павел Воля сделал пародию на выступление Филиппа Киркорова в Казахстане в эфире Comedy Club. Он поделился отрывком передачи в своей соцсети. На видео видно, что комик вышел на сцену в копии прозрачного наряда певца. После танца он спустился в зал и ударил букетом алых роз зрителя. Затем шоумен прошелся по рядам и продолжил хлестать цветами публику. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни осудили оригинальное выступление певца. Другие похвалили Волю за пародию. В ноябре прошлого года Киркоров возмутил зрителей прозрачным нарядом на концерте в Астане. Исполнитель оправдал выступление "хулиганской" выходкой свого коллектива. По словам артиста, он должен был выйти на сцену в шортах. Также певец ударил букетом роз члена своей команды на мероприятии. По словам представителя артиста Екатерины Успенской, он заступился за поклонников, которых не подпустили к сцене. Ранее Киркоров поделился фотографией со своим пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Артист выглядел постройневшим на снимке.

https://ria.ru/20221220/kirkorov-1839957866.html

казахстан

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, павел воля, казахстан