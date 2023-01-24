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Воля высмеял Киркорова и отхлестал букетом зрителя
Воля высмеял Киркорова и отхлестал букетом зрителя - РИА Новости, 24.01.2023
Воля высмеял Киркорова и отхлестал букетом зрителя
Павел Воля сделал пародию на выступление Филиппа Киркорова в Казахстане в эфире Comedy Club. Он поделился отрывком передачи в своей соцсети. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:06
2023-01-24T17:06
2023-01-24T17:06
шоубиз
филипп киркоров
павел воля
казахстан
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Павел Воля сделал пародию на выступление Филиппа Киркорова в Казахстане в эфире Comedy Club. Он поделился отрывком передачи в своей соцсети. На видео видно, что комик вышел на сцену в копии прозрачного наряда певца. После танца он спустился в зал и ударил букетом алых роз зрителя. Затем шоумен прошелся по рядам и продолжил хлестать цветами публику. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни осудили оригинальное выступление певца. Другие похвалили Волю за пародию. В ноябре прошлого года Киркоров возмутил зрителей прозрачным нарядом на концерте в Астане. Исполнитель оправдал выступление "хулиганской" выходкой свого коллектива. По словам артиста, он должен был выйти на сцену в шортах. Также певец ударил букетом роз члена своей команды на мероприятии. По словам представителя артиста Екатерины Успенской, он заступился за поклонников, которых не подпустили к сцене. Ранее Киркоров поделился фотографией со своим пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Артист выглядел постройневшим на снимке.
https://ria.ru/20221220/kirkorov-1839957866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, павел воля, казахстан
Шоубиз, Филипп Киркоров, Павел Воля, Казахстан
Воля высмеял Киркорова и отхлестал букетом зрителя
Воля сделал пародию на Киркорова и отхлестал зрителя букетом роз
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Павел Воля сделал пародию на выступление Филиппа Киркорова в Казахстане в эфире Comedy Club. Он поделился отрывком передачи в своей соцсети.
На видео видно, что комик вышел на сцену в копии прозрачного наряда певца. После танца он спустился в зал и ударил букетом алых роз зрителя. Затем шоумен прошелся по рядам и продолжил хлестать цветами публику.
"Танец, вдохновленный выступлением Киркорова", – прокомментировал ролик ведущий.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни осудили оригинальное выступление певца.
"Раньше Киркорова уважали за талант. Теперь он потерял все", "Больше в Казахстан Киркорова не отправляйте!", "В Кыргызстане тоже был такой образ. Наш шок был в шоке!", "До сих пор отходим от лосин Киркорова!" – высказались подписчики.
Другие похвалили Волю за пародию.
"Очень хорошо. Не отличить от оригинала", "Это просто огонь!", "Лучший танец!", "Ты лучший из лучших!" – отреагировали поклонники комика.
В ноябре прошлого года Киркоров возмутил
зрителей прозрачным нарядом на концерте в Астане. Исполнитель оправдал
выступление "хулиганской" выходкой свого коллектива. По словам артиста, он должен был выйти на сцену в шортах.
Также певец ударил
букетом роз члена своей команды на мероприятии. По словам представителя артиста Екатерины Успенской, он заступился за поклонников, которых не подпустили к сцене.
Ранее Киркоров поделился
фотографией со своим пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Артист выглядел постройневшим на снимке.