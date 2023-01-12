https://ria.ru/20230112/kirkorov-1844345623.html

Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом

Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом - РИА Новости, 12.01.2023

Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом

Филипп Киркоров поделился снимком с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым в своей соцсети. Накануне музыкант воспользовался услугами доктора. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:31

2023-01-12T12:31

2023-01-12T12:31

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Филипп Киркоров поделился снимком с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым в своей соцсети. Накануне музыкант воспользовался услугами доктора. На снимке певец был в наполовину расстегнутой рубашке. Киркоров выглядел постройневшим. Однако хирург намекнул на то, что его работа с артистом еще не окончена. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новую внешность короля эстрады. Одни раскритиковали его. Другие высоко оценили работу Хайдарова. Ранее Киркоров обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "зайкой". Кроме того, артист опубликовал клип "Просто подари", в котором он дал подзатыльник будущему политику.

https://ria.ru/20221220/kirkorov-1839957866.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости