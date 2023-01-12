https://ria.ru/20230112/kirkorov-1844345623.html
Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом
Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом - РИА Новости, 12.01.2023
Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом
Филипп Киркоров поделился снимком с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым в своей соцсети. Накануне музыкант воспользовался услугами доктора. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:31
2023-01-12T12:31
2023-01-12T12:31
шоубиз
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Филипп Киркоров поделился снимком с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым в своей соцсети. Накануне музыкант воспользовался услугами доктора. На снимке певец был в наполовину расстегнутой рубашке. Киркоров выглядел постройневшим. Однако хирург намекнул на то, что его работа с артистом еще не окончена. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новую внешность короля эстрады. Одни раскритиковали его. Другие высоко оценили работу Хайдарова. Ранее Киркоров обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "зайкой". Кроме того, артист опубликовал клип "Просто подари", в котором он дал подзатыльник будущему политику.
https://ria.ru/20221220/kirkorov-1839957866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Шоу-бизнес, Знаменитости
Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом
Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Филипп Киркоров поделился снимком с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым в своей соцсети. Накануне музыкант воспользовался услугами доктора.
На снимке певец был в наполовину расстегнутой рубашке. Киркоров выглядел постройневшим.
Однако хирург намекнул на то, что его работа с артистом еще не окончена.
"Это только начало, 30 апреля в Кремле total complete (полное завершение – Прим. Ред.)", – подписал фотографию Хайдаров.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новую внешность короля эстрады. Одни раскритиковали его.
"Торс уже стариковский", "Что это? Пора принять человеческий облик", "Филя, имея такую "куриную грудку", зачем ее оголять?", "Почему-то мужчиной на этом фото Филипп не выглядит", – отреагировали комментаторы.
Другие высоко оценили работу Хайдарова.
"Молодец доктор! Филипп выглядит очень хорошо для своего возраста", "У вас золотые руки!", "Вы волшебник. У Киркорова фигура, как в юности", – восхитились подписчики.
Ранее Киркоров обратился
к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "зайкой". Кроме того, артист опубликовал клип "Просто подари", в котором он дал подзатыльник будущему политику.