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Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом - РИА Новости, 12.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230112/kirkorov-1844345623.html
Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом
Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом - РИА Новости, 12.01.2023
Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом
Филипп Киркоров поделился снимком с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым в своей соцсети. Накануне музыкант воспользовался услугами доктора. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:31
2023-01-12T12:31
шоубиз
филипп киркоров
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Филипп Киркоров поделился снимком с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым в своей соцсети. Накануне музыкант воспользовался услугами доктора. На снимке певец был в наполовину расстегнутой рубашке. Киркоров выглядел постройневшим. Однако хирург намекнул на то, что его работа с артистом еще не окончена. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новую внешность короля эстрады. Одни раскритиковали его. Другие высоко оценили работу Хайдарова. Ранее Киркоров обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "зайкой". Кроме того, артист опубликовал клип "Просто подари", в котором он дал подзатыльник будущему политику.
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филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Шоу-бизнес, Знаменитости
12:31 12.01.2023
 
Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом

Киркоров выложил фото со своим пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКонцерт к 85-летию Иосифа Кобзона
Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Филипп Киркоров поделился снимком с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым в своей соцсети. Накануне музыкант воспользовался услугами доктора.
На снимке певец был в наполовину расстегнутой рубашке. Киркоров выглядел постройневшим.
Фотография, опубликованная в социальных сетях Филиппа Киркорова и Тимура Хайдарова
Фотография, опубликованная в социальных сетях Филиппа Киркорова и Тимура Хайдарова
Фотография, опубликованная в социальных сетях Филиппа Киркорова и Тимура Хайдарова
Однако хирург намекнул на то, что его работа с артистом еще не окончена.

"Это только начало, 30 апреля в Кремле total complete (полное завершение – Прим. Ред.)", – подписал фотографию Хайдаров.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новую внешность короля эстрады. Одни раскритиковали его.
"Торс уже стариковский", "Что это? Пора принять человеческий облик", "Филя, имея такую "куриную грудку", зачем ее оголять?", "Почему-то мужчиной на этом фото Филипп не выглядит", – отреагировали комментаторы.
Другие высоко оценили работу Хайдарова.
"Молодец доктор! Филипп выглядит очень хорошо для своего возраста", "У вас золотые руки!", "Вы волшебник. У Киркорова фигура, как в юности", – восхитились подписчики.
Ранее Киркоров обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "зайкой". Кроме того, артист опубликовал клип "Просто подари", в котором он дал подзатыльник будущему политику.
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