22:11 08.01.2023 (обновлено: 22:51 08.01.2023)
"Вызову мир на войну". Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой
Киркоров опубликовал клип с президентом Украины Зеленским и назвал его зайкой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Музыкант Филипп Киркоров в социальных сетях прокомментировал попадание в украинский санкционный список, направленный против российских артистов и общественных деятелей, и лично обратился к Владимиру Зеленскому.
"Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя", — написал певец.
К тексту он также прикрепил кадры из видеоклипа на композицию "Просто подари", где одну из ролей исполнил сам Зеленский. В опубликованном фрагменте Киркоров дает легкий подзатыльник будущему президенту Украины, чтобы тот, согласно сценарию, сидел ровно и не крутился перед объективом камеры. На фоне звучат слова песни: "Вызову весь мир на войну. И когда с победой вернусь".
В субботу на сайте президента Украины был опубликован указ с новым санкционным списком. Всего под киевский запрет попали 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.
Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.