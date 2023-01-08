Рейтинг@Mail.ru
"Вызову мир на войну". Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230108/kirkorov-1843537985.html
"Вызову мир на войну". Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой
"Вызову мир на войну". Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой - РИА Новости, 08.01.2023
"Вызову мир на войну". Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой
Музыкант Филипп Киркоров в социальных сетях прокомментировал попадание в украинский санкционный список, направленный против российских артистов и общественных... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T22:11
2023-01-08T22:51
шоубиз
филипп киркоров
украина
владимир зеленский
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831999026_0:58:2771:1616_1920x0_80_0_0_b2d28c9384f6229302f4483cc634cdf8.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Музыкант Филипп Киркоров в социальных сетях прокомментировал попадание в украинский санкционный список, направленный против российских артистов и общественных деятелей, и лично обратился к Владимиру Зеленскому."Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя", — написал певец.К тексту он также прикрепил кадры из видеоклипа на композицию "Просто подари", где одну из ролей исполнил сам Зеленский. В опубликованном фрагменте Киркоров дает легкий подзатыльник будущему президенту Украины, чтобы тот, согласно сценарию, сидел ровно и не крутился перед объективом камеры. На фоне звучат слова песни: "Вызову весь мир на войну. И когда с победой вернусь".В субботу на сайте президента Украины был опубликован указ с новым санкционным списком. Всего под киевский запрет попали 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.
https://ria.ru/20230108/smolyaninov-1843521496.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831999026_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_54e46d705caa0edc04b7e30cc157c429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, украина, владимир зеленский, россия, общество
Шоубиз, Филипп Киркоров, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Общество
22:11 08.01.2023 (обновлено: 22:51 08.01.2023)
 
"Вызову мир на войну". Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой

Киркоров опубликовал клип с президентом Украины Зеленским и назвал его зайкой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Концерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Музыкант Филипп Киркоров в социальных сетях прокомментировал попадание в украинский санкционный список, направленный против российских артистов и общественных деятелей, и лично обратился к Владимиру Зеленскому.
"Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя", — написал певец.
К тексту он также прикрепил кадры из видеоклипа на композицию "Просто подари", где одну из ролей исполнил сам Зеленский. В опубликованном фрагменте Киркоров дает легкий подзатыльник будущему президенту Украины, чтобы тот, согласно сценарию, сидел ровно и не крутился перед объективом камеры. На фоне звучат слова песни: "Вызову весь мир на войну. И когда с победой вернусь".
В субботу на сайте президента Украины был опубликован указ с новым санкционным списком. Всего под киевский запрет попали 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.
Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.
Актер Сослан Фидаров - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 19:47
Актер Фидаров ответил на угрозы Смольянинова, захотевшего "воевать за ВСУ"
 
ШоубизФилипп КиркоровУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала