https://ria.ru/20230108/kirkorov-1843537985.html

"Вызову мир на войну". Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой

"Вызову мир на войну". Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой - РИА Новости, 08.01.2023

"Вызову мир на войну". Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой

Музыкант Филипп Киркоров в социальных сетях прокомментировал попадание в украинский санкционный список, направленный против российских артистов и общественных... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T22:11

2023-01-08T22:11

2023-01-08T22:51

шоубиз

филипп киркоров

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Музыкант Филипп Киркоров в социальных сетях прокомментировал попадание в украинский санкционный список, направленный против российских артистов и общественных деятелей, и лично обратился к Владимиру Зеленскому."Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя", — написал певец.К тексту он также прикрепил кадры из видеоклипа на композицию "Просто подари", где одну из ролей исполнил сам Зеленский. В опубликованном фрагменте Киркоров дает легкий подзатыльник будущему президенту Украины, чтобы тот, согласно сценарию, сидел ровно и не крутился перед объективом камеры. На фоне звучат слова песни: "Вызову весь мир на войну. И когда с победой вернусь".В субботу на сайте президента Украины был опубликован указ с новым санкционным списком. Всего под киевский запрет попали 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.

https://ria.ru/20230108/smolyaninov-1843521496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

филипп киркоров, украина, владимир зеленский, россия, общество