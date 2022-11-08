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"Нужно было сразу голым": Киркоров появился на сцене в нижнем белье - РИА Новости, 08.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221108/kirkorov-1829922806.html
"Нужно было сразу голым": Киркоров появился на сцене в нижнем белье
"Нужно было сразу голым": Киркоров появился на сцене в нижнем белье - РИА Новости, 08.11.2022
"Нужно было сразу голым": Киркоров появился на сцене в нижнем белье
Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках во время концерта в Астане. Видео певца в необычном образе выложила зрительница в своей соцсети. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:25
2022-11-08T13:25
шоубиз
филипп киркоров
астана
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках во время концерта в Астане. Видео певца в необычном образе выложила зрительница в своей соцсети. На кадрах видно, как король эстрады исполнял песню в капроновом костюме, надетом на нижнее белье. Сверху он накинул жилетку. Артист пританцовывал и изображал, что пытается прикрыть свою наготу. Пользователи Сети раскритиковали звезду. Они были шокированы увиденным. Киркоров не перестает удивлять зрителей эпатажными нарядами. Ранее подписчики обрушились с критикой на костюм знаменитости с большим количеством перьев. Они назвали исполнителя "клоуном и лицедеем", а его образ "смешным".
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филипп киркоров, астана
Шоубиз, Филипп Киркоров, Астана
13:25 08.11.2022
 
"Нужно было сразу голым": Киркоров появился на сцене в нижнем белье

Киркоров возмутил зрителей появлением на сцене в нижнем белье на концерте в Астане

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках во время концерта в Астане. Видео певца в необычном образе выложила зрительница в своей соцсети.
Кадр видео концерта Филиппа Киркорова
Кадр видео концерта Филиппа Киркорова
Кадр видео концерта Филиппа Киркорова
"Нужно было сразу голым", – прокомментировала пост автор.
На кадрах видно, как король эстрады исполнял песню в капроновом костюме, надетом на нижнее белье. Сверху он накинул жилетку. Артист пританцовывал и изображал, что пытается прикрыть свою наготу.
Пользователи Сети раскритиковали звезду. Они были шокированы увиденным.
"Поющие трусы теперь не только для девочек", "Он в колготках? Юбку забыл надеть!", "Напоминает переростка с детского утренника в колготках и памперсе", "А король-то голый!" – возмутились комментаторы.
Киркоров не перестает удивлять зрителей эпатажными нарядами. Ранее подписчики обрушились с критикой на костюм знаменитости с большим количеством перьев. Они назвали исполнителя "клоуном и лицедеем", а его образ "смешным".
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ШоубизФилипп КиркоровАстана
 
 
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