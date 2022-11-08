https://ria.ru/20221108/kirkorov-1829922806.html

"Нужно было сразу голым": Киркоров появился на сцене в нижнем белье

"Нужно было сразу голым": Киркоров появился на сцене в нижнем белье - РИА Новости, 08.11.2022

"Нужно было сразу голым": Киркоров появился на сцене в нижнем белье

Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках во время концерта в Астане. Видео певца в необычном образе выложила зрительница в своей соцсети. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:25

2022-11-08T13:25

2022-11-08T13:25

шоубиз

филипп киркоров

астана

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров вышел на сцену в колготках во время концерта в Астане. Видео певца в необычном образе выложила зрительница в своей соцсети. На кадрах видно, как король эстрады исполнял песню в капроновом костюме, надетом на нижнее белье. Сверху он накинул жилетку. Артист пританцовывал и изображал, что пытается прикрыть свою наготу. Пользователи Сети раскритиковали звезду. Они были шокированы увиденным. Киркоров не перестает удивлять зрителей эпатажными нарядами. Ранее подписчики обрушились с критикой на костюм знаменитости с большим количеством перьев. Они назвали исполнителя "клоуном и лицедеем", а его образ "смешным".

https://ria.ru/20221103/kirkorov-1829023306.html

астана

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, астана