https://ria.ru/20221012/kirkorov-1823460352.html

"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова

"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова - РИА Новости, 12.10.2022

"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова

Образ Филиппа Киркорова на шоу "Gold 55. The greatest hits" раскритиковали его подписчики в соцсети. Часть аудитории назвала костюмы певца "неуместными", а... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:59

2022-10-12T17:59

2022-10-12T17:59

шоубиз

филипп киркоров

нижний новгород

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Образ Филиппа Киркорова на шоу "Gold 55. The greatest hits" раскритиковали его подписчики в соцсети. Часть аудитории назвала костюмы певца "неуместными", а поведение на сцене "странным".Филипп появился на сцене в разных образах. Но белый костюм с большим количеством перьев привлек внимание подписчиков.Другие комментаторы поддержали артиста.Ранее Киркоров озвучил театральные планы. Певец хочет сыграть музыкально-драматическую роль.

https://ria.ru/20220819/kirkorov-1810792486.html

нижний новгород

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Роман Харрасов

филипп киркоров, нижний новгород