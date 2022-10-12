"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова
Подписчики Филиппа Киркорова раскритиковали его образ в перьях
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Образ Филиппа Киркорова на шоу "Gold 55. The greatest hits" раскритиковали его подписчики в соцсети. Часть аудитории назвала костюмы певца "неуместными", а поведение на сцене "странным".
Филипп появился на сцене в разных образах. Но белый костюм с большим количеством перьев привлек внимание подписчиков.
Кадр из видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети
Кадр из видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети
"Клоун и лицедей. За это еще кто-то деньги платит?", "Раньше был нормальный, сейчас в этих перьях не понять что", "С каждым годом смешнее и смешнее!", "Павлин!" – возмутились фанаты.
Другие комментаторы поддержали артиста.
"Филипп, вы у нас самый лучший", "Самые лучшие концерты у вас!", "Браво, Филипп! Это был шикарнейший концерт!", "Восхитительно прекрасный!"
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