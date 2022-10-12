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"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова - РИА Новости, 12.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221012/kirkorov-1823460352.html
"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова
"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова - РИА Новости, 12.10.2022
"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова
Образ Филиппа Киркорова на шоу "Gold 55. The greatest hits" раскритиковали его подписчики в соцсети. Часть аудитории назвала костюмы певца "неуместными", а... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:59
2022-10-12T17:59
шоубиз
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Образ Филиппа Киркорова на шоу "Gold 55. The greatest hits" раскритиковали его подписчики в соцсети. Часть аудитории назвала костюмы певца "неуместными", а поведение на сцене "странным".Филипп появился на сцене в разных образах. Но белый костюм с большим количеством перьев привлек внимание подписчиков.Другие комментаторы поддержали артиста.Ранее Киркоров озвучил театральные планы. Певец хочет сыграть музыкально-драматическую роль.
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филипп киркоров, нижний новгород
Шоубиз, Филипп Киркоров, Нижний Новгород
17:59 12.10.2022
 
"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова

Подписчики Филиппа Киркорова раскритиковали его образ в перьях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Образ Филиппа Киркорова на шоу "Gold 55. The greatest hits" раскритиковали его подписчики в соцсети. Часть аудитории назвала костюмы певца "неуместными", а поведение на сцене "странным".
Филипп появился на сцене в разных образах. Но белый костюм с большим количеством перьев привлек внимание подписчиков.
Кадр из видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети
Кадр из видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети
Кадр из видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети

"Клоун и лицедей. За это еще кто-то деньги платит?", "Раньше был нормальный, сейчас в этих перьях не понять что", "С каждым годом смешнее и смешнее!", "Павлин!" – возмутились фанаты.

Другие комментаторы поддержали артиста.

"Филипп, вы у нас самый лучший", "Самые лучшие концерты у вас!", "Браво, Филипп! Это был шикарнейший концерт!", "Восхитительно прекрасный!"

Ранее Киркоров озвучил театральные планы. Певец хочет сыграть музыкально-драматическую роль.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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ШоубизФилипп КиркоровНижний Новгород
 
 
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