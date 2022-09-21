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Киркоров озвучил театральные планы - РИА Новости, 21.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220921/kirkorov-1818439141.html
Киркоров озвучил театральные планы
Киркоров озвучил театральные планы - РИА Новости, 21.09.2022
Киркоров озвучил театральные планы
Филипп Киркоров заявил, что мечтает выступить в Театре наций. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:29
2022-09-21T15:29
шоубиз
шоу-бизнес
театр наций
евгений миронов
знаменитости
звезды
спектакль
филипп киркоров
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что мечтает выступить в Театре наций. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.Он хочет "выйти на сцену этого театра не только, как певец (...), но и сыграть драматически-музыкальную роль".Недавно Киркоров рассказал о своем двухэтажном пентхаусе площадью 537 квадратных метров в центре Москвы и поделился планами устраивать там вечеринки в стиле Элтона Джона.
https://ria.ru/20220819/kirkorov-1810792486.html
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шоу-бизнес, театр наций, евгений миронов, знаменитости, звезды, спектакль, филипп киркоров
Шоубиз, Шоу-бизнес, Театр наций, Евгений Миронов, Знаменитости, звезды, Спектакль, Филипп Киркоров
15:29 21.09.2022
 
Киркоров озвучил театральные планы

Киркоров рассказал о планах выступить в спектакле на сцене Театра наций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что мечтает выступить в Театре наций. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
Он хочет "выйти на сцену этого театра не только, как певец (...), но и сыграть драматически-музыкальную роль".
"Идейка уже есть! При чем "зрела" она около 25 лет. Дело за малым... но об этом позже... Мечты должны сбываться", — заинтриговал пользователей король эстрады.
Недавно Киркоров рассказал о своем двухэтажном пентхаусе площадью 537 квадратных метров в центре Москвы и поделился планами устраивать там вечеринки в стиле Элтона Джона.
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ШоубизШоу-бизнесТеатр нацийЕвгений МироновЗнаменитостизвездыСпектакльФилипп Киркоров
 
 
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