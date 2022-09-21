https://ria.ru/20220921/kirkorov-1818439141.html

Киркоров озвучил театральные планы

Киркоров озвучил театральные планы - РИА Новости, 21.09.2022

Киркоров озвучил театральные планы

Филипп Киркоров заявил, что мечтает выступить в Театре наций. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:29

2022-09-21T15:29

2022-09-21T15:29

шоубиз

шоу-бизнес

театр наций

евгений миронов

знаменитости

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спектакль

филипп киркоров

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что мечтает выступить в Театре наций. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.Он хочет "выйти на сцену этого театра не только, как певец (...), но и сыграть драматически-музыкальную роль".Недавно Киркоров рассказал о своем двухэтажном пентхаусе площадью 537 квадратных метров в центре Москвы и поделился планами устраивать там вечеринки в стиле Элтона Джона.

https://ria.ru/20220819/kirkorov-1810792486.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

шоу-бизнес, театр наций, евгений миронов, знаменитости, звезды, спектакль, филипп киркоров