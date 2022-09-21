https://ria.ru/20220921/kirkorov-1818439141.html
Киркоров озвучил театральные планы
Киркоров озвучил театральные планы - РИА Новости, 21.09.2022
Киркоров озвучил театральные планы
Филипп Киркоров заявил, что мечтает выступить в Театре наций. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:29
2022-09-21T15:29
2022-09-21T15:29
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спектакль
филипп киркоров
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что мечтает выступить в Театре наций. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.Он хочет "выйти на сцену этого театра не только, как певец (...), но и сыграть драматически-музыкальную роль".Недавно Киркоров рассказал о своем двухэтажном пентхаусе площадью 537 квадратных метров в центре Москвы и поделился планами устраивать там вечеринки в стиле Элтона Джона.
https://ria.ru/20220819/kirkorov-1810792486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, театр наций, евгений миронов, знаменитости, звезды, спектакль, филипп киркоров
Шоубиз, Шоу-бизнес, Театр наций, Евгений Миронов, Знаменитости, звезды, Спектакль, Филипп Киркоров
Киркоров озвучил театральные планы
Киркоров рассказал о планах выступить в спектакле на сцене Театра наций