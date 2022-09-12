https://ria.ru/20220912/kirkorov-1816136830.html

Киркоров запланировал громкие вечеринки в новом пентхаусе

Киркоров запланировал громкие вечеринки в новом пентхаусе - РИА Новости, 12.09.2022

Киркоров запланировал громкие вечеринки в новом пентхаусе

Филипп Киркоров рассказал о своем двухэтажном пентхаусе площадью 537 квадратных метров в центре Москвы. Планами о том, как он будет проводить там время, Король... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:30

2022-09-12T12:30

2022-09-12T12:30

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал о своем двухэтажном пентхаусе площадью 537 квадратных метров в центре Москвы. Планами о том, как он будет проводить там время, Король эстрады поделился с корреспондентом программы "Ты не поверишь!".Новую квартиру звезда называет "островком для личной жизни" и "фешен-точкой для маленьких развлекательных вечеринок в стиле Элтона Джона". Это стразы, перья и много розового цвета, уточнили в передаче. Певец подчеркнул, что его дети приедут в этот пентхаус, только когда вырастут. Новое жилье Киркоров, по данным ТВ-шоу, приобрел год назад за один миллиард рублей. Он планировал обосноваться в квартире уже этой осенью и лично выбирал строительные материалы для ремонта. Но "пока это больной вопрос", уточнил Киркоров. Сейчас он надеется, что сможет въехать в пентхаус к Новому году. На днях дочь Дмитрия Маликова Стефания показала свою новую квартиру в Москве.

https://ria.ru/20220819/kirkorov-1810792486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, звезды, филипп киркоров, пентхаусы, элтон джон