https://ria.ru/20220912/kirkorov-1816136830.html
Киркоров запланировал громкие вечеринки в новом пентхаусе
Киркоров запланировал громкие вечеринки в новом пентхаусе - РИА Новости, 12.09.2022
Киркоров запланировал громкие вечеринки в новом пентхаусе
Филипп Киркоров рассказал о своем двухэтажном пентхаусе площадью 537 квадратных метров в центре Москвы. Планами о том, как он будет проводить там время, Король... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:30
2022-09-12T12:30
2022-09-12T12:30
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал о своем двухэтажном пентхаусе площадью 537 квадратных метров в центре Москвы. Планами о том, как он будет проводить там время, Король эстрады поделился с корреспондентом программы "Ты не поверишь!".Новую квартиру звезда называет "островком для личной жизни" и "фешен-точкой для маленьких развлекательных вечеринок в стиле Элтона Джона". Это стразы, перья и много розового цвета, уточнили в передаче. Певец подчеркнул, что его дети приедут в этот пентхаус, только когда вырастут. Новое жилье Киркоров, по данным ТВ-шоу, приобрел год назад за один миллиард рублей. Он планировал обосноваться в квартире уже этой осенью и лично выбирал строительные материалы для ремонта. Но "пока это больной вопрос", уточнил Киркоров. Сейчас он надеется, что сможет въехать в пентхаус к Новому году. На днях дочь Дмитрия Маликова Стефания показала свою новую квартиру в Москве.
https://ria.ru/20220819/kirkorov-1810792486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, филипп киркоров, пентхаусы, элтон джон
Шоубиз, Знаменитости, звезды, Филипп Киркоров, Пентхаусы, Элтон Джон
Киркоров запланировал громкие вечеринки в новом пентхаусе
Киркоров запланировал вечеринки в стиле Элтона Джона в новом пентхаусе в центре Москвы
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Филипп Киркоров рассказал о своем двухэтажном пентхаусе площадью 537 квадратных метров в центре Москвы. Планами о том, как он будет проводить там время, Король эстрады поделился
с корреспондентом программы "Ты не поверишь!".
Новую квартиру звезда называет "островком для личной жизни" и "фешен-точкой для маленьких развлекательных вечеринок в стиле Элтона Джона". Это стразы, перья и много розового цвета, уточнили в передаче.
"Вы еще не родились, а я уже шалил", — говорит Киркоров.
Певец подчеркнул, что его дети приедут в этот пентхаус, только когда вырастут.
"Пока это место для взрослых. Буду собирать московскую элиту и не только. Там будет лучшая терраса в Москве", – отметил певец.
Новое жилье Киркоров, по данным ТВ-шоу, приобрел год назад за один миллиард рублей. Он планировал обосноваться в квартире уже этой осенью и лично выбирал строительные материалы для ремонта. Но "пока это больной вопрос", уточнил Киркоров. Сейчас он надеется, что сможет въехать в пентхаус к Новому году.
На днях дочь Дмитрия Маликова Стефания показала
свою новую квартиру в Москве.