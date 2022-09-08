https://ria.ru/20220908/malikova-1815394275.html

Дочь Маликова показала новую квартиру в Москве

Дочь Маликова показала новую квартиру в Москве - РИА Новости, 08.09.2022

Дочь Маликова показала новую квартиру в Москве

Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала подписчикам в социальных сетях фотографии из новой квартиры в Москве. Девушка сделала пару селфи и призналась, что... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:05

2022-09-08T17:05

2022-09-08T17:05

шоубиз

москва

дмитрий маликов

жилье

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала подписчикам в социальных сетях фотографии из новой квартиры в Москве. Девушка сделала пару селфи и призналась, что счастлива.Пока видно, что жилье находится на стадии ремонта – кроме голых стен в комнатах ничего нет. Стефания окончила МГИМО, пробовала свои силы в сольном творчестве, а также создала свой бренд одежды.У Маликовой есть младший брат Марк, который родился у Дмитрия и Елены Изаксон в январе 2018 года.

москва

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, дмитрий маликов, жилье