https://ria.ru/20220908/malikova-1815394275.html
Дочь Маликова показала новую квартиру в Москве
Дочь Маликова показала новую квартиру в Москве - РИА Новости, 08.09.2022
Дочь Маликова показала новую квартиру в Москве
Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала подписчикам в социальных сетях фотографии из новой квартиры в Москве. Девушка сделала пару селфи и призналась, что... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:05
2022-09-08T17:05
2022-09-08T17:05
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москва
дмитрий маликов
жилье
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала подписчикам в социальных сетях фотографии из новой квартиры в Москве. Девушка сделала пару селфи и призналась, что счастлива.Пока видно, что жилье находится на стадии ремонта – кроме голых стен в комнатах ничего нет. Стефания окончила МГИМО, пробовала свои силы в сольном творчестве, а также создала свой бренд одежды.У Маликовой есть младший брат Марк, который родился у Дмитрия и Елены Изаксон в январе 2018 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий маликов, жилье
Шоубиз, Москва, Дмитрий Маликов, Жилье
Дочь Маликова показала новую квартиру в Москве
Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала кадры из новой квартиры в Москве
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала подписчикам в социальных сетях фотографии из новой квартиры в Москве. Девушка сделала пару селфи и призналась, что счастлива.
"Новый дом! Скоро. По моему лицу видно, как я счастлива?" – спросила Маликова.
Пока видно, что жилье находится на стадии ремонта – кроме голых стен в комнатах ничего нет. Стефания окончила МГИМО, пробовала свои силы в сольном творчестве, а также создала свой бренд одежды.
У Маликовой есть младший брат Марк, который родился
у Дмитрия и Елены Изаксон в январе 2018 года.