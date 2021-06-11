https://ria.ru/20210611/malikov-1736646514.html
Дмитрий Маликов рассказал, какой он отец
Дмитрий Маликов рассказал, какой он отец - РИА Новости, 11.06.2021
Дмитрий Маликов рассказал, какой он отец
Дмитрий Маликов раскрыл, какой из него вышел отец. Об этом он рассказал в интервью журналу OK! РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T20:34
2021-06-11T20:34
2021-06-11T20:34
шоубиз
знаменитости
дмитрий маликов
дети
семья
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дмитрий Маликов раскрыл, какой из него вышел отец. Об этом он рассказал в интервью журналу OK!51-летний певец признался, что замечает разницу в том, как он воспитывает своего сына Марка, и как относился к дочери Стефании, когда она была маленькой. "Больше ответственности, больше волнения, больше заботы, больше времени с ним проводишь. Когда родилась Стеша, мне было 30. Я был в активной фазе — полностью погружен в творчество, в работу, в зарабатывание денег. Все было на плечах у Лены. Сейчас фаза тоже активная, но немножко другая", — говорит Маликов.Музыкант считает, что теперь он больше ценит время, проведенное с родителями и маленькими детьми. По его мнению, как отец, он "сейчас лучше", чем двадцать лет назад, и больше участвует в семейных делах. Маликов поделился, что сам выбирает нянь и преподавателей, и с большей вероятностью решит остаться дома, чем отправится на светский раут. Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. У них есть двое общих детей: в феврале 2000 у пары родилась дочь Стефания, а в январе 2018 — сын Марк. Отец исполнителя — основатель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов ранее поделился воспоминаниями о продюсере Михаиле Плоткине, который умер 1 мая 2021 года.
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знаменитости, дмитрий маликов, дети, семья
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Дмитрий Маликов раскрыл, какой из него вышел отец. Об этом он рассказал
в интервью журналу OK!
51-летний певец признался, что замечает разницу в том, как он воспитывает своего сына Марка, и как относился к дочери Стефании, когда она была маленькой.
"Больше ответственности, больше волнения, больше заботы, больше времени с ним проводишь. Когда родилась Стеша, мне было 30. Я был в активной фазе — полностью погружен в творчество, в работу, в зарабатывание денег. Все было на плечах у Лены. Сейчас фаза тоже активная, но немножко другая", — говорит Маликов.
Музыкант считает, что теперь он больше ценит время, проведенное с родителями и маленькими детьми. По его мнению, как отец, он "сейчас лучше", чем двадцать лет назад, и больше участвует в семейных делах.
Маликов поделился, что сам выбирает нянь и преподавателей, и с большей вероятностью решит остаться дома, чем отправится на светский раут.
Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. У них есть двое общих детей: в феврале 2000 у пары родилась дочь Стефания, а в январе 2018 — сын Марк.
Отец исполнителя — основатель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов ранее поделился
воспоминаниями о продюсере Михаиле Плоткине, который умер 1 мая 2021 года.