https://ria.ru/20210611/malikov-1736646514.html

Дмитрий Маликов рассказал, какой он отец

Дмитрий Маликов рассказал, какой он отец - РИА Новости, 11.06.2021

Дмитрий Маликов рассказал, какой он отец

Дмитрий Маликов раскрыл, какой из него вышел отец. Об этом он рассказал в интервью журналу OK! РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T20:34

2021-06-11T20:34

2021-06-11T20:34

шоубиз

знаменитости

дмитрий маликов

дети

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591349423_98:0:2238:1204_1920x0_80_0_0_660c32925c6973bc234b1e7206418e7e.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дмитрий Маликов раскрыл, какой из него вышел отец. Об этом он рассказал в интервью журналу OK!51-летний певец признался, что замечает разницу в том, как он воспитывает своего сына Марка, и как относился к дочери Стефании, когда она была маленькой. "Больше ответственности, больше волнения, больше заботы, больше времени с ним проводишь. Когда родилась Стеша, мне было 30. Я был в активной фазе — полностью погружен в творчество, в работу, в зарабатывание денег. Все было на плечах у Лены. Сейчас фаза тоже активная, но немножко другая", — говорит Маликов.Музыкант считает, что теперь он больше ценит время, проведенное с родителями и маленькими детьми. По его мнению, как отец, он "сейчас лучше", чем двадцать лет назад, и больше участвует в семейных делах. Маликов поделился, что сам выбирает нянь и преподавателей, и с большей вероятностью решит остаться дома, чем отправится на светский раут. Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. У них есть двое общих детей: в феврале 2000 у пары родилась дочь Стефания, а в январе 2018 — сын Марк. Отец исполнителя — основатель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов ранее поделился воспоминаниями о продюсере Михаиле Плоткине, который умер 1 мая 2021 года.

https://ria.ru/20210608/ivanushki-1736115141.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, дмитрий маликов, дети, семья