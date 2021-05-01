https://ria.ru/20210501/plotkin-1730833090.html

Основатель "Самоцветов" назвал продюсера Плоткина добрым человеком

Основатель "Самоцветов" назвал продюсера Плоткина добрым человеком

Российский продюсер Михаил Плоткин был жизнерадостным, добрым и приятным человеком, очень общительным, его можно назвать олицетворением отечественной эстрады,... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:26

2021-05-01T14:26

2021-05-01T14:26

шоубиз

виа "самоцветы"

юрий маликов

александра пахмутова

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский продюсер Михаил Плоткин был жизнерадостным, добрым и приятным человеком, очень общительным, его можно назвать олицетворением отечественной эстрады, сообщил РИА Новости создатель и руководитель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов.Плоткин скончался в субботу в возрасте 77 лет, об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев."Мы с ним вместе работали почти 50 лет тому назад, и на протяжении последних лет тоже перезванивались, встречались. Он приходил на наши съёмки. Такой жизнерадостный, добрый, приятный человек, очень общительный, был всегда в центре внимания. Настоящий шоумен, по сегодняшнему понятию. Очень добрый, очень отзывчивый, болеющий за нашу эстраду, очень трогательный человек", - сказал Маликов.Он добавил, что виделся с Плоткиным недавно, буквально пару месяцев назад они вместе были на съёмках, где продюсер, как всегда, был в центре зрительского внимания."Трудно сейчас говорить, потому что неожиданный этот уход, и я думаю, что переживают сейчас все артисты нашей эстрады. Не молодые, так сказать, свежие звёзды, а те, кто прошёл большой творческий путь в трудные периоды становления нашего шоу-бизнеса, хотя я не люблю это слово... Миша Плоткин - это олицетворение нашей эстрады", - заключил Маликов.Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года. В 1960-х годах работал с певцом Эмилем Горовцом, а с 1970 года начал работать с ВИА "Веселые ребята". После этого сотрудничал с ВИА "Самоцветы", затем создал свой музыкальный коллектив "Надежда", репертуар которого по большей части составляли песни композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова.

https://ria.ru/20210422/lorak-1729452863.html

https://ria.ru/20210316/shatunov-1601409204.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виа "самоцветы", юрий маликов, александра пахмутова