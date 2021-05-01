Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210501/plotkin-1730833090.html
Основатель "Самоцветов" назвал продюсера Плоткина добрым человеком
Основатель "Самоцветов" назвал продюсера Плоткина добрым человеком
Российский продюсер Михаил Плоткин был жизнерадостным, добрым и приятным человеком, очень общительным, его можно назвать олицетворением отечественной эстрады,... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:26
2021-05-01T14:26
шоубиз
виа "самоцветы"
юрий маликов
александра пахмутова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152390/92/1523909289_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_e2bf694f3b7c9a1a8f5838cbb8aaae13.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский продюсер Михаил Плоткин был жизнерадостным, добрым и приятным человеком, очень общительным, его можно назвать олицетворением отечественной эстрады, сообщил РИА Новости создатель и руководитель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов.Плоткин скончался в субботу в возрасте 77 лет, об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев."Мы с ним вместе работали почти 50 лет тому назад, и на протяжении последних лет тоже перезванивались, встречались. Он приходил на наши съёмки. Такой жизнерадостный, добрый, приятный человек, очень общительный, был всегда в центре внимания. Настоящий шоумен, по сегодняшнему понятию. Очень добрый, очень отзывчивый, болеющий за нашу эстраду, очень трогательный человек", - сказал Маликов.Он добавил, что виделся с Плоткиным недавно, буквально пару месяцев назад они вместе были на съёмках, где продюсер, как всегда, был в центре зрительского внимания."Трудно сейчас говорить, потому что неожиданный этот уход, и я думаю, что переживают сейчас все артисты нашей эстрады. Не молодые, так сказать, свежие звёзды, а те, кто прошёл большой творческий путь в трудные периоды становления нашего шоу-бизнеса, хотя я не люблю это слово... Миша Плоткин - это олицетворение нашей эстрады", - заключил Маликов.Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года. В 1960-х годах работал с певцом Эмилем Горовцом, а с 1970 года начал работать с ВИА "Веселые ребята". После этого сотрудничал с ВИА "Самоцветы", затем создал свой музыкальный коллектив "Надежда", репертуар которого по большей части составляли песни композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова.
https://ria.ru/20210422/lorak-1729452863.html
https://ria.ru/20210316/shatunov-1601409204.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152390/92/1523909289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc16dad6241a3e470a1ea04379709e30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виа "самоцветы", юрий маликов, александра пахмутова

Основатель "Самоцветов" назвал продюсера Плоткина добрым человеком

14:26 01.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОснователь "Самоцветов" Юрий Маликов в ресторане Zafferano
Основатель Самоцветов Юрий Маликов в ресторане Zafferano - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский продюсер Михаил Плоткин был жизнерадостным, добрым и приятным человеком, очень общительным, его можно назвать олицетворением отечественной эстрады, сообщил РИА Новости создатель и руководитель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов.
Плоткин скончался в субботу в возрасте 77 лет, об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев.
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 16:57Шоубиз
Ани Лорак рассказала о причинах обиды на первого продюсера
"Мы с ним вместе работали почти 50 лет тому назад, и на протяжении последних лет тоже перезванивались, встречались. Он приходил на наши съёмки. Такой жизнерадостный, добрый, приятный человек, очень общительный, был всегда в центре внимания. Настоящий шоумен, по сегодняшнему понятию. Очень добрый, очень отзывчивый, болеющий за нашу эстраду, очень трогательный человек", - сказал Маликов.
Он добавил, что виделся с Плоткиным недавно, буквально пару месяцев назад они вместе были на съёмках, где продюсер, как всегда, был в центре зрительского внимания.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 06:52Шоубиз
Продюсер "Ласкового мая" жестко раскритиковал Шатунова из-за шоу Малахова
"Трудно сейчас говорить, потому что неожиданный этот уход, и я думаю, что переживают сейчас все артисты нашей эстрады. Не молодые, так сказать, свежие звёзды, а те, кто прошёл большой творческий путь в трудные периоды становления нашего шоу-бизнеса, хотя я не люблю это слово... Миша Плоткин - это олицетворение нашей эстрады", - заключил Маликов.
Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года. В 1960-х годах работал с певцом Эмилем Горовцом, а с 1970 года начал работать с ВИА "Веселые ребята". После этого сотрудничал с ВИА "Самоцветы", затем создал свой музыкальный коллектив "Надежда", репертуар которого по большей части составляли песни композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова.
 
ШоубизВИА "Самоцветы"Юрий МаликовАлександра Пахмутова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Врач рассказал, как правильно одеться на пикник
03:09Источник рассказал, как новый российский модуль пристыкуют к МКС
02:41Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду
02:15Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства
02:10Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста
02:03Собянин поздравил россиян с праздником Воскресения Христова
01:43Медведев поздравил россиян с Воскресением Христовым
01:42Сенатор Совфеда Бибикова рассказала, кто имеет право на две пенсии
01:39Названа категория людей, которой запрещен кофе
01:15IT-эксперт рассказал о секретной игре на Android
01:05Умерла обладательница премии "Оскар" Олимпия Дукакис
00:31Мишустин оценил вклад РПЦ в развитие России
00:22Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Воскресением Христовым
00:12Частицу Благодатного огня доставили в Главный храм Вооруженных сил России
00:10Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
00:08Православные встречают Воскресение Христово
00:00Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
23:57В храме Христа Спасителя начался пасхальный крестный ход
23:45В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
23:18Врач назвал продукты, способные вызывать инсульт
Лента новостейМолния