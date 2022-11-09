https://ria.ru/20221109/kirkorov-1830160900.html
Киркоров ударил букетом члена команды, заступившись за фанатов
Киркоров ударил букетом члена команды, заступившись за фанатов - РИА Новости, 09.11.2022
Киркоров ударил букетом члена команды, заступившись за фанатов
Артист Филипп Киркоров ударил букетом роз члена команды за то, что к сцене не подпустили поклонников, сказала РИА Новость представитель артиста Екатерина... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:06
2022-11-09T11:06
2022-11-09T11:06
шоубиз
филипп киркоров
казахстан
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Артист Филипп Киркоров ударил букетом роз члена команды за то, что к сцене не подпустили поклонников, сказала РИА Новость представитель артиста Екатерина Успенская.Ранее в СМИ появилось видео с концерта Киркорова в Казахстане, на котором видно, что артист бьет букетом роз по лицу кого-то в зале."Там (члены команды артиста) не пустили поклонников к сцене, конечно, это не понравилось (Киркорову). Филипп заступился за поклонников", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20221108/kirkorov-1830003833.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, казахстан
Шоубиз, Филипп Киркоров, Казахстан
Киркоров ударил букетом члена команды, заступившись за фанатов
Филипп Киркоров ударил букетом члена команды за то, что к сцене не подпускали поклонников