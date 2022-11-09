https://ria.ru/20221109/kirkorov-1830160900.html

Киркоров ударил букетом члена команды, заступившись за фанатов

Киркоров ударил букетом члена команды, заступившись за фанатов - РИА Новости, 09.11.2022

Киркоров ударил букетом члена команды, заступившись за фанатов

Артист Филипп Киркоров ударил букетом роз члена команды за то, что к сцене не подпустили поклонников, сказала РИА Новость представитель артиста Екатерина... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:06

2022-11-09T11:06

2022-11-09T11:06

шоубиз

филипп киркоров

казахстан

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Артист Филипп Киркоров ударил букетом роз члена команды за то, что к сцене не подпустили поклонников, сказала РИА Новость представитель артиста Екатерина Успенская.Ранее в СМИ появилось видео с концерта Киркорова в Казахстане, на котором видно, что артист бьет букетом роз по лицу кого-то в зале."Там (члены команды артиста) не пустили поклонников к сцене, конечно, это не понравилось (Киркорову). Филипп заступился за поклонников", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20221108/kirkorov-1830003833.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

филипп киркоров, казахстан