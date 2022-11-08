"Голый король": Киркоров оправдался за выступление в нижнем белье

"Моя команда – настоящие хулиганы! При моем богатом опыте даже я был в шоке, когда меня практически раздели на песне "В саду Эдемовом"! Именно в этот момент я должен был выходить в зрительный зал. Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам. На этот раз разыграли карту "Голый король", оставив меня без шортов. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безысходном положении. Я запомню эту выходку моего коллектива надолго и приготовлю ответочку!" – поделился певец в своей соцсети.