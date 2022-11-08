"Голый король": Киркоров оправдался за выступление в нижнем белье
Киркоров оправдался за выступление в нижнем белье на концерте в Астане
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров объяснил появление на концерте в Астане в нижнем белье "хулиганством" своей команды.
Стоп-кадры видео, размещенного Филиппом Киркоровым в социальной сети
Стоп-кадры видео, размещенного Филиппом Киркоровым в социальной сети
"Моя команда – настоящие хулиганы! При моем богатом опыте даже я был в шоке, когда меня практически раздели на песне "В саду Эдемовом"! Именно в этот момент я должен был выходить в зрительный зал. Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам. На этот раз разыграли карту "Голый король", оставив меня без шортов. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безысходном положении. Я запомню эту выходку моего коллектива надолго и приготовлю ответочку!" – поделился певец в своей соцсети.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова исполнителя. Одни посчитали, что провокация была заранее спланирована и осудили выходку музыканта.
"Не поверю, чтоб без его ведома так разыграли! Просто опозорился, теперь надо оправдаться!", "У Лолиты забрал колготки?", "Сами придумали это ведь?", "Шутка должна быть смешной, а не уродливой", – возмутились подписчики.
Другие поддержали чувство юмора Киркорова.
"Хулиганчики! Зато очень весело получилось!", "Был восхитительный концерт!", Все кто в теме и знает вас, сразу поняли, что это веселая шутка", "Такое сокровище не надо прятать! Не стесняйтесь!", – прокомментировали поклонники звезды.
Ранее артист жестко ответил Наргиз на концерте в Ташкенте. Он обвинил ее в лицемерии и призвал к мудрости.