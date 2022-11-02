Рейтинг@Mail.ru
Киркоров жестко ответил Наргиз на концерте в Ташкенте - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221102/kirkorov-1828665511.html
Киркоров жестко ответил Наргиз на концерте в Ташкенте
Киркоров жестко ответил Наргиз на концерте в Ташкенте - РИА Новости, 02.11.2022
Киркоров жестко ответил Наргиз на концерте в Ташкенте
Филипп Киркоров жестко ответил Наргиз Закировой на критику его концерта в Узбекистане во время своего выступления в Ташкенте. Видео с обращением певца к залу... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:26
2022-11-02T15:14
шоубиз
филипп киркоров
ташкент
узбекистан
наргиз (певица)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828099334_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_adc55f2edc39210b41ceb17eabc59877.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров жестко ответил Наргиз Закировой на критику его концерта в Узбекистане во время своего выступления в Ташкенте. Видео с обращением певца к залу появилось в соцсетях. Также он обвинил певицу в лицемерии.Кроме того, он призвал Закирову к мудрости. Ранее исполнитель раскритиковал пост певицы в соцсети. Она возмутилась тем, что артист собрался выступать в Узбекистане. В конце весны артистке запретили въезжать в Россию на 50 лет – до 2072 года. 25 мая она пыталась въехать в страну, но ее задержали в аэропорту.
https://ria.ru/20221031/kirkorov-1828100593.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828099334_427:0:2843:1812_1920x0_80_0_0_5a7b49db58d6ba9dbd8616c31b4957ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, ташкент, узбекистан, наргиз (певица)
Шоубиз, Филипп Киркоров, Ташкент, Узбекистан, Наргиз (певица)
14:26 02.11.2022 (обновлено: 15:14 02.11.2022)
 
Киркоров жестко ответил Наргиз на концерте в Ташкенте

Киркоров жестко ответил Наргиз на критику его концерта в Ташкенте и обвинил в лицемерии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКонцерт к 85-летию Иосифа Кобзона
Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров жестко ответил Наргиз Закировой на критику его концерта в Узбекистане во время своего выступления в Ташкенте. Видео с обращением певца к залу появилось в соцсетях.

"Кто ж "понаехали"? Да мы и не уезжали. Понаехала она так, что 50 лет не сможет въехать в страну за свой грязный язык. Нельзя так. Несмотря на то что эта девушка из семьи великого музыканта Фарруха Закирова, которого уважает моя семья и мой отец. Они выступали с группой "Ялла". Это свидетельствует о том, что мы никуда не уезжали. Песни группы "Ялла" всегда звучали и звучат на радио в России", – сообщил артист.

Также он обвинил певицу в лицемерии.
"Перед тем, перед кем вчера она пресмыкалась и унижалась, просила и умоляла приехать в Россию, она сейчас может позволить себе такую бестактность. Думаю, что ни один из вас не поддержит то, что она позволила себе в отношении русских коллег. Кусок грязи можно кинуть в спину, но эта грязь не долетит. Она останется на ее грязных руках", – рассказал певец.
Кроме того, он призвал Закирову к мудрости.
"Немолодая, лысая уже. Пора с головой подружиться. Говорят, приползала на коленях в отель ко мне сегодня. Стерла все коленки. Но я спал, отдыхал. Я всех прощаю", – добавил Киркоров.
Ранее исполнитель раскритиковал пост певицы в соцсети. Она возмутилась тем, что артист собрался выступать в Узбекистане.
В конце весны артистке запретили въезжать в Россию на 50 лет – до 2072 года. 25 мая она пыталась въехать в страну, но ее задержали в аэропорту.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:04Шоубиз
Представитель Киркорова объяснила грубость певца в адрес журналистки
 
ШоубизФилипп КиркоровТашкентУзбекистанНаргиз (певица)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала