https://ria.ru/20221102/kirkorov-1828665511.html

Киркоров жестко ответил Наргиз на концерте в Ташкенте

Киркоров жестко ответил Наргиз на концерте в Ташкенте - РИА Новости, 02.11.2022

Киркоров жестко ответил Наргиз на концерте в Ташкенте

Филипп Киркоров жестко ответил Наргиз Закировой на критику его концерта в Узбекистане во время своего выступления в Ташкенте. Видео с обращением певца к залу... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:26

2022-11-02T14:26

2022-11-02T15:14

шоубиз

филипп киркоров

ташкент

узбекистан

наргиз (певица)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров жестко ответил Наргиз Закировой на критику его концерта в Узбекистане во время своего выступления в Ташкенте. Видео с обращением певца к залу появилось в соцсетях. Также он обвинил певицу в лицемерии.Кроме того, он призвал Закирову к мудрости. Ранее исполнитель раскритиковал пост певицы в соцсети. Она возмутилась тем, что артист собрался выступать в Узбекистане. В конце весны артистке запретили въезжать в Россию на 50 лет – до 2072 года. 25 мая она пыталась въехать в страну, но ее задержали в аэропорту.

https://ria.ru/20221031/kirkorov-1828100593.html

ташкент

узбекистан

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, ташкент, узбекистан, наргиз (певица)