14:26 02.11.2022 (обновлено: 15:14 02.11.2022)
Киркоров жестко ответил Наргиз на концерте в Ташкенте
Киркоров жестко ответил Наргиз на критику его концерта в Ташкенте и обвинил в лицемерии
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Филипп Киркоров жестко ответил Наргиз Закировой на критику его концерта в Узбекистане во время своего выступления в Ташкенте. Видео с обращением певца к залу появилось в соцсетях.
"Кто ж "понаехали"? Да мы и не уезжали. Понаехала она так, что 50 лет не сможет въехать в страну за свой грязный язык. Нельзя так. Несмотря на то что эта девушка из семьи великого музыканта Фарруха Закирова, которого уважает моя семья и мой отец. Они выступали с группой "Ялла". Это свидетельствует о том, что мы никуда не уезжали. Песни группы "Ялла" всегда звучали и звучат на радио в России", – сообщил артист.
Также он обвинил певицу в лицемерии.
"Перед тем, перед кем вчера она пресмыкалась и унижалась, просила и умоляла приехать в Россию, она сейчас может позволить себе такую бестактность. Думаю, что ни один из вас не поддержит то, что она позволила себе в отношении русских коллег. Кусок грязи можно кинуть в спину, но эта грязь не долетит. Она останется на ее грязных руках", – рассказал певец.
Кроме того, он призвал Закирову к мудрости.
"Немолодая, лысая уже. Пора с головой подружиться. Говорят, приползала на коленях в отель ко мне сегодня. Стерла все коленки. Но я спал, отдыхал. Я всех прощаю", – добавил Киркоров.
Ранее исполнитель раскритиковал пост певицы в соцсети. Она возмутилась тем, что артист собрался выступать в Узбекистане.
В конце весны артистке запретили въезжать в Россию на 50 лет – до 2072 года. 25 мая она пыталась въехать в страну, но ее задержали в аэропорту.