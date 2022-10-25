https://ria.ru/20221025/kirkorov-1826619975.html
Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане
Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане - РИА Новости, 25.10.2022
Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане
Филипп Киркоров ответил узбекской певице Наргиз Закировой, возмущенной концертом артиста в ее стране. Исполнительница выложила фотографию афиши музыканта в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:24
2022-10-25T14:24
2022-10-25T14:24
шоубиз
филипп киркоров
наргиз (певица)
узбекистан
музыка
знаменитости
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Филипп Киркоров ответил узбекской певице Наргиз Закировой, возмущенной концертом артиста в ее стране. Исполнительница выложила фотографию афиши музыканта в своей соцсети.Певец не только раскритиковал пост артистки, но и обвинил ее в лицемерии. Весной исполнительница улетела в Узбекистан. После критики СВО ей запретили въезд в Россию до 2072 года. Ранее фанаты Певцова с восторгом приняли идею запретить концерты Киркорова. Причиной стал скандальный номер артиста "Мария Магдалена".
https://ria.ru/20221012/kirkorov-1823460352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, наргиз (певица), узбекистан, музыка, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Наргиз (певица), Узбекистан, Музыка, Знаменитости
Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане
Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане и обвинил в лицемерии