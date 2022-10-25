Рейтинг@Mail.ru
Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221025/kirkorov-1826619975.html
Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане
Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане - РИА Новости, 25.10.2022
Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане
Филипп Киркоров ответил узбекской певице Наргиз Закировой, возмущенной концертом артиста в ее стране. Исполнительница выложила фотографию афиши музыканта в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:24
2022-10-25T14:24
шоубиз
филипп киркоров
наргиз (певица)
узбекистан
музыка
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795461734_0:308:3091:2047_1920x0_80_0_0_72d9182b8f629e9fba5d46c06fed9be5.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Филипп Киркоров ответил узбекской певице Наргиз Закировой, возмущенной концертом артиста в ее стране. Исполнительница выложила фотографию афиши музыканта в своей соцсети.Певец не только раскритиковал пост артистки, но и обвинил ее в лицемерии. Весной исполнительница улетела в Узбекистан. После критики СВО ей запретили въезд в Россию до 2072 года. Ранее фанаты Певцова с восторгом приняли идею запретить концерты Киркорова. Причиной стал скандальный номер артиста "Мария Магдалена".
https://ria.ru/20221012/kirkorov-1823460352.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795461734_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_0252d9fd8aa0c67101d1363434e69cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, наргиз (певица), узбекистан, музыка, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Наргиз (певица), Узбекистан, Музыка, Знаменитости
14:24 25.10.2022
 
Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане

Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане и обвинил в лицемерии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на ПМЭФ
Певец Филипп Киркоров на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Филипп Киркоров ответил узбекской певице Наргиз Закировой, возмущенной концертом артиста в ее стране. Исполнительница выложила фотографию афиши музыканта в своей соцсети.

"Понаехали", – подписала она изображение.

Певец не только раскритиковал пост артистки, но и обвинил ее в лицемерии.
"Наргиз, чтобы ругаться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится", – ответил Киркоров.
Весной исполнительница улетела в Узбекистан. После критики СВО ей запретили въезд в Россию до 2072 года.
Ранее фанаты Певцова с восторгом приняли идею запретить концерты Киркорова. Причиной стал скандальный номер артиста "Мария Магдалена".
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:59Шоубиз
"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова
 
ШоубизФилипп КиркоровНаргиз (певица)УзбекистанМузыкаЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала