https://ria.ru/20221025/kirkorov-1826619975.html

Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане

Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане - РИА Новости, 25.10.2022

Киркоров ответил Наргиз на возмущение его концертом в Узбекистане

Филипп Киркоров ответил узбекской певице Наргиз Закировой, возмущенной концертом артиста в ее стране. Исполнительница выложила фотографию афиши музыканта в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:24

2022-10-25T14:24

2022-10-25T14:24

шоубиз

филипп киркоров

наргиз (певица)

узбекистан

музыка

знаменитости

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Филипп Киркоров ответил узбекской певице Наргиз Закировой, возмущенной концертом артиста в ее стране. Исполнительница выложила фотографию афиши музыканта в своей соцсети.Певец не только раскритиковал пост артистки, но и обвинил ее в лицемерии. Весной исполнительница улетела в Узбекистан. После критики СВО ей запретили въезд в Россию до 2072 года. Ранее фанаты Певцова с восторгом приняли идею запретить концерты Киркорова. Причиной стал скандальный номер артиста "Мария Магдалена".

https://ria.ru/20221012/kirkorov-1823460352.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, наргиз (певица), узбекистан, музыка, знаменитости