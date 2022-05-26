https://ria.ru/20220526/nargiz-1790818100.html
Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы
Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы - РИА Новости, 26.05.2022
Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы
Представитель Наргиз Закировой подтвердил РИА Новости, что сейчас певица находится в Узбекистане. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:56
2022-05-26T12:56
2022-05-26T12:56
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наргиз (певица)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представитель Наргиз Закировой подтвердил РИА Новости, что сейчас певица находится в Узбекистане.О том, что артистку не пустили обратно в Россию, сообщили накануне в ряде СМИ. Отмечалось, что Закирова во вторник после прилета из Ташкента была задержана в московском аэропорту "Домодедово", и ее ждет депортация в Узбекистан.Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье, ее дядя – Батыр Закиров, популярный советский и узбекский певец 60-х годов прошлого века. В 1995 году она вместе с родителями эмигрировала в США, в 2013 году заняла второе место в российском проекте "Голос", с тех пор творческой деятельностью занималась в РФ. В апреле этого года СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия. Певица известна своими резкими высказываниями в адрес России.
https://ria.ru/20220525/nargiz-1790573827.html
https://ria.ru/20220526/ddt-1790787270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, наргиз (певица), шоу-бизнес
Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы
Представитель Наргиз Закировой сообщил, что певица находится в Узбекистане
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представитель Наргиз Закировой подтвердил РИА Новости, что сейчас певица находится в Узбекистане.
О том, что артистку не пустили обратно в Россию, сообщили накануне в ряде СМИ. Отмечалось, что Закирова во вторник после прилета из Ташкента была задержана в московском аэропорту "Домодедово", и ее ждет депортация в Узбекистан.
"Да, так и есть, Наргиз находится в Узбекистане", – сказал собеседник агентства.
Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье, ее дядя – Батыр Закиров, популярный советский и узбекский певец 60-х годов прошлого века. В 1995 году она вместе с родителями эмигрировала в США, в 2013 году заняла второе место в российском проекте "Голос", с тех пор творческой деятельностью занималась в РФ.
В апреле этого года СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия. Певица известна своими резкими высказываниями в адрес России.