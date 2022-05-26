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Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы - РИА Новости, 26.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220526/nargiz-1790818100.html
Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы
Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы - РИА Новости, 26.05.2022
Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы
Представитель Наргиз Закировой подтвердил РИА Новости, что сейчас певица находится в Узбекистане. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:56
2022-05-26T12:56
шоубиз
знаменитости
наргиз (певица)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представитель Наргиз Закировой подтвердил РИА Новости, что сейчас певица находится в Узбекистане.О том, что артистку не пустили обратно в Россию, сообщили накануне в ряде СМИ. Отмечалось, что Закирова во вторник после прилета из Ташкента была задержана в московском аэропорту "Домодедово", и ее ждет депортация в Узбекистан.Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье, ее дядя – Батыр Закиров, популярный советский и узбекский певец 60-х годов прошлого века. В 1995 году она вместе с родителями эмигрировала в США, в 2013 году заняла второе место в российском проекте "Голос", с тех пор творческой деятельностью занималась в РФ. В апреле этого года СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия. Певица известна своими резкими высказываниями в адрес России.
https://ria.ru/20220525/nargiz-1790573827.html
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знаменитости, наргиз (певица), шоу-бизнес
12:56 26.05.2022
 
Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы

Представитель Наргиз Закировой сообщил, что певица находится в Узбекистане

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова
Певица Наргиз Закирова - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представитель Наргиз Закировой подтвердил РИА Новости, что сейчас певица находится в Узбекистане.
О том, что артистку не пустили обратно в Россию, сообщили накануне в ряде СМИ. Отмечалось, что Закирова во вторник после прилета из Ташкента была задержана в московском аэропорту "Домодедово", и ее ждет депортация в Узбекистан.

"Да, так и есть, Наргиз находится в Узбекистане", – сказал собеседник агентства.

Певица Наргиз - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:27Шоубиз
Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ
Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье, ее дядя – Батыр Закиров, популярный советский и узбекский певец 60-х годов прошлого века. В 1995 году она вместе с родителями эмигрировала в США, в 2013 году заняла второе место в российском проекте "Голос", с тех пор творческой деятельностью занималась в РФ.
В апреле этого года СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия. Певица известна своими резкими высказываниями в адрес России.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на музыкальном фестивале Нашествие 2016 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
11:13Шоубиз
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