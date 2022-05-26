https://ria.ru/20220526/nargiz-1790818100.html

Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы

Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы - РИА Новости, 26.05.2022

Представитель Наргиз Закировой раскрыл местоположение певицы

Представитель Наргиз Закировой подтвердил РИА Новости, что сейчас певица находится в Узбекистане. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:56

2022-05-26T12:56

2022-05-26T12:56

шоубиз

знаменитости

наргиз (певица)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представитель Наргиз Закировой подтвердил РИА Новости, что сейчас певица находится в Узбекистане.О том, что артистку не пустили обратно в Россию, сообщили накануне в ряде СМИ. Отмечалось, что Закирова во вторник после прилета из Ташкента была задержана в московском аэропорту "Домодедово", и ее ждет депортация в Узбекистан.Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье, ее дядя – Батыр Закиров, популярный советский и узбекский певец 60-х годов прошлого века. В 1995 году она вместе с родителями эмигрировала в США, в 2013 году заняла второе место в российском проекте "Голос", с тех пор творческой деятельностью занималась в РФ. В апреле этого года СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия. Певица известна своими резкими высказываниями в адрес России.

https://ria.ru/20220525/nargiz-1790573827.html

https://ria.ru/20220526/ddt-1790787270.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наргиз (певица), шоу-бизнес