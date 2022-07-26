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Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить Киркорова - РИА Новости, 26.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220726/pevtsov-1805004640.html
Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить Киркорова
Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить Киркорова - РИА Новости, 26.07.2022
Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить Киркорова
Фанаты Дмитрия Певцова в социальных сетях с восторгом встретили его идею запретить концерты Филиппа Киркорова. Ранее актер признался, что поставил свою подпись... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:52
2022-07-26T12:51
шоубиз
знаменитости
дмитрий певцов
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фанаты Дмитрия Певцова в социальных сетях с восторгом встретили его идею запретить концерты Филиппа Киркорова. Ранее актер признался, что поставил свою подпись под петицией против организации шоу в Феодосии и Ялте из-за скандального номера "Мария Магдалена".В комментариях его горячо поддержали.На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по нему. Это и стало причиной возмущения многих верующих. В частности, шоу артиста отменили в Майкопе, Пятигорске и Ставрополе.
https://ria.ru/20220630/kirkorov-1799320740.html
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знаменитости, дмитрий певцов, филипп киркоров, шоу-бизнес
12:52 26.07.2022
 
Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить Киркорова

Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить концерты Киркорова в Феодосии и Ялте

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фанаты Дмитрия Певцова в социальных сетях с восторгом встретили его идею запретить концерты Филиппа Киркорова. Ранее актер признался, что поставил свою подпись под петицией против организации шоу в Феодосии и Ялте из-за скандального номера "Мария Магдалена".

"Я поставил свою подпись с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде", – отметил Певцов.

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В комментариях его горячо поддержали.

"Все нормальные люди в шоке от его выходки", "Я солидарна с вами!", "Самое ужасное, что этот седовласый Филипп все прекрасно осознает", "Он просто деградировал, к сожалению", "Поддерживаем! Сатаниста-извращенца вон с эстрады!", – написали пользователи.

На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по нему. Это и стало причиной возмущения многих верующих. В частности, шоу артиста отменили в Майкопе, Пятигорске и Ставрополе.
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ШоубизЗнаменитостиДмитрий ПевцовФилипп КиркоровШоу-бизнес
 
 
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