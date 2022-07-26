https://ria.ru/20220726/pevtsov-1805004640.html

Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить Киркорова

Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить Киркорова - РИА Новости, 26.07.2022

Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить Киркорова

Фанаты Дмитрия Певцова в социальных сетях с восторгом встретили его идею запретить концерты Филиппа Киркорова. Ранее актер признался, что поставил свою подпись... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:52

2022-07-26T12:52

2022-07-26T12:51

шоубиз

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дмитрий певцов

филипп киркоров

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фанаты Дмитрия Певцова в социальных сетях с восторгом встретили его идею запретить концерты Филиппа Киркорова. Ранее актер признался, что поставил свою подпись под петицией против организации шоу в Феодосии и Ялте из-за скандального номера "Мария Магдалена".В комментариях его горячо поддержали.На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по нему. Это и стало причиной возмущения многих верующих. В частности, шоу артиста отменили в Майкопе, Пятигорске и Ставрополе.

https://ria.ru/20220630/kirkorov-1799320740.html

https://ria.ru/20220725/turetskiy-1804718675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дмитрий певцов, филипп киркоров, шоу-бизнес