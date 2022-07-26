Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить Киркорова
Фанаты Певцова с восторгом встретили идею запретить концерты Киркорова в Феодосии и Ялте
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фанаты Дмитрия Певцова в социальных сетях с восторгом встретили его идею запретить концерты Филиппа Киркорова. Ранее актер признался, что поставил свою подпись под петицией против организации шоу в Феодосии и Ялте из-за скандального номера "Мария Магдалена".
"Я поставил свою подпись с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде", – отметил Певцов.
В комментариях его горячо поддержали.
"Все нормальные люди в шоке от его выходки", "Я солидарна с вами!", "Самое ужасное, что этот седовласый Филипп все прекрасно осознает", "Он просто деградировал, к сожалению", "Поддерживаем! Сатаниста-извращенца вон с эстрады!", – написали пользователи.
На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по нему. Это и стало причиной возмущения многих верующих. В частности, шоу артиста отменили в Майкопе, Пятигорске и Ставрополе.
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