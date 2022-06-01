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Пятигорская епархия выступила против концерта Киркорова - РИА Новости, 01.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220601/kontsert-1792319483.html
Пятигорская епархия выступила против концерта Киркорова
Пятигорская епархия выступила против концерта Киркорова - РИА Новости, 01.06.2022
Пятигорская епархия выступила против концерта Киркорова
Верующие Пятигорска выступили против запланированного в городе концерта певца Филиппа Киркорова и призвали проигнорировать шоу, на котором "может повториться... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:57
2022-06-01T12:57
религия
филипп киркоров
пятигорск
ставропольский край
скфо
telegram (приложение)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верующие Пятигорска выступили против запланированного в городе концерта певца Филиппа Киркорова и призвали проигнорировать шоу, на котором "может повториться кощунство в отношении Честного Креста".На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Позже он заявил, что не хотел никого оскорбить этим номером.Telegram-канал Mash в среду сообщил, что лидер общественной организации "Наш дом — город Грозный" Сайпуддин Гучигов призвал власти Ставропольского края запретить концерты Киркорова, потому что тот "измывается над чувствами верующих". По его словам, организация поддерживает православных Кавказа, "потому что, когда были карикатуры на пророка Мухаммеда, православные люди приехали и поддержали" мусульман."Как указано в афише официального сайта Филиппа Киркорова, 19 июня 2022 года певец намерен дать концерт в Пятигорске. В столицу СКФО он привезет новую концертную программу, которой успел отметить свое 55-летие в Москве… Мы не можем ничего запрещать, но официально заявляем, что не рады предстоящему шоу и призываем верующих людей и тех, кто с уважением относится к своей религиозной традиции, проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство в отношении Честного Креста", - говорится в сообщении Пятигорской епархии в ее Telegram-канале.В пресс-службе епархии уточнили, что "в программе шоу на официальном сайте артиста ничего об изменениях в программе не говорится". В епархии также подчеркнули, что "верующие благословенного Кавказа известны своим гостеприимством", но им дороги многовековые традиции, основанные на вере в Бога и уважении символов всех мировых религий.
https://ria.ru/20220531/kirkorov-1792127754.html
https://ria.ru/20211101/oskorblenie-1757210300.html
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филипп киркоров, пятигорск, ставропольский край, скфо, telegram (приложение)
12:57 01.06.2022
 
Пятигорская епархия выступила против концерта Киркорова

В Пятигорской епархии выступили против концерта Киркорова с "кощунственным номером"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае
Певец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верующие Пятигорска выступили против запланированного в городе концерта певца Филиппа Киркорова и призвали проигнорировать шоу, на котором "может повториться кощунство в отношении Честного Креста".
На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Позже он заявил, что не хотел никого оскорбить этим номером.
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 18:05Шоубиз
В Пятигорске отменили концерт Киркорова
Telegram-канал Mash в среду сообщил, что лидер общественной организации "Наш дом — город Грозный" Сайпуддин Гучигов призвал власти Ставропольского края запретить концерты Киркорова, потому что тот "измывается над чувствами верующих". По его словам, организация поддерживает православных Кавказа, "потому что, когда были карикатуры на пророка Мухаммеда, православные люди приехали и поддержали" мусульман.
"Как указано в афише официального сайта Филиппа Киркорова, 19 июня 2022 года певец намерен дать концерт в Пятигорске. В столицу СКФО он привезет новую концертную программу, которой успел отметить свое 55-летие в Москве… Мы не можем ничего запрещать, но официально заявляем, что не рады предстоящему шоу и призываем верующих людей и тех, кто с уважением относится к своей религиозной традиции, проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство в отношении Честного Креста", - говорится в сообщении Пятигорской епархии в ее Telegram-канале.
В пресс-службе епархии уточнили, что "в программе шоу на официальном сайте артиста ничего об изменениях в программе не говорится". В епархии также подчеркнули, что "верующие благословенного Кавказа известны своим гостеприимством", но им дороги многовековые традиции, основанные на вере в Бога и уважении символов всех мировых религий.
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РелигияФилипп КиркоровПятигорскСтавропольский крайСКФОTelegram (приложение)
 
 
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