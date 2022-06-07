https://ria.ru/20220607/kirkorov-1793806929.html

На Кавказе отменили еще один концерт Киркорова

На Кавказе отменили еще один концерт Киркорова - РИА Новости, 07.06.2022

На Кавказе отменили еще один концерт Киркорова

Концерт Филиппа Киркорова в Майкопе, назначенный на 18 июня, отменили по инициативе организаторов, сообщили РИА Новости в концертном зале "Нальмэс". Ранее... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:52

2022-06-07T17:52

2022-06-07T17:52

шоубиз

филипп киркоров

республика адыгея

новости культуры

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КРАСНОДАР, 7 июн – РИА Новости. Концерт Филиппа Киркорова в Майкопе, назначенный на 18 июня, отменили по инициативе организаторов, сообщили РИА Новости в концертном зале "Нальмэс". Ранее аналогичная ситуация произошла в Пятигорске и Ставрополе. На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по нему. Это и стало причиной возмущения верующих на Кавказе. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить. Кроме этого, сообщалось, что артист внесет изменения в номер "Мария Магдалена".

https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

филипп киркоров, республика адыгея, новости культуры