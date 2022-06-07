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На Кавказе отменили еще один концерт Киркорова - РИА Новости, 07.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220607/kirkorov-1793806929.html
На Кавказе отменили еще один концерт Киркорова
На Кавказе отменили еще один концерт Киркорова - РИА Новости, 07.06.2022
На Кавказе отменили еще один концерт Киркорова
Концерт Филиппа Киркорова в Майкопе, назначенный на 18 июня, отменили по инициативе организаторов, сообщили РИА Новости в концертном зале "Нальмэс". Ранее... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:52
2022-06-07T17:52
шоубиз
филипп киркоров
республика адыгея
новости культуры
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КРАСНОДАР, 7 июн – РИА Новости. Концерт Филиппа Киркорова в Майкопе, назначенный на 18 июня, отменили по инициативе организаторов, сообщили РИА Новости в концертном зале "Нальмэс". Ранее аналогичная ситуация произошла в Пятигорске и Ставрополе. На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по нему. Это и стало причиной возмущения верующих на Кавказе. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить. Кроме этого, сообщалось, что артист внесет изменения в номер "Мария Магдалена".
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филипп киркоров, республика адыгея, новости культуры
17:52 07.06.2022
 
На Кавказе отменили еще один концерт Киркорова

В Майкопе вслед за Пятигорском и Ставрополем отменили концерт Филиппа Киркорова

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на съемке новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Певец Филипп Киркоров на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КРАСНОДАР, 7 июн – РИА Новости. Концерт Филиппа Киркорова в Майкопе, назначенный на 18 июня, отменили по инициативе организаторов, сообщили РИА Новости в концертном зале "Нальмэс". Ранее аналогичная ситуация произошла в Пятигорске и Ставрополе.

"Должен был, но концерт отменили, 18 июня. Только вчера вечером узнали об этом. Организаторы позвонили, отменили концерт. В связи с чем, неизвестно", – сообщили корреспонденту агентства в концертном зале.

На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по нему. Это и стало причиной возмущения верующих на Кавказе.
Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить. Кроме этого, сообщалось, что артист внесет изменения в номер "Мария Магдалена".
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ШоубизФилипп КиркоровРеспублика АдыгеяНовости культуры
 
 
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