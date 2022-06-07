На Кавказе отменили еще один концерт Киркорова
В Майкопе вслед за Пятигорском и Ставрополем отменили концерт Филиппа Киркорова
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на съемке новогодней программы на телеканале "Россия 1"
КРАСНОДАР, 7 июн – РИА Новости. Концерт Филиппа Киркорова в Майкопе, назначенный на 18 июня, отменили по инициативе организаторов, сообщили РИА Новости в концертном зале "Нальмэс". Ранее аналогичная ситуация произошла в Пятигорске и Ставрополе.
"Должен был, но концерт отменили, 18 июня. Только вчера вечером узнали об этом. Организаторы позвонили, отменили концерт. В связи с чем, неизвестно", – сообщили корреспонденту агентства в концертном зале.
На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по нему. Это и стало причиной возмущения верующих на Кавказе.
Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить. Кроме этого, сообщалось, что артист внесет изменения в номер "Мария Магдалена".