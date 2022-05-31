https://ria.ru/20220531/kirkorov-1792127754.html

В Пятигорске отменили концерт Киркорова

В Пятигорске отменили концерт Киркорова - РИА Новости, 31.05.2022

В Пятигорске отменили концерт Киркорова

В Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова после массового обращения граждан, сообщает "МК". РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:05

2022-05-31T18:05

2022-05-31T18:05

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова после массового обращения граждан, сообщает "МК".Выступление должно было пройти 19 июня в концертном зале "Камертон". Но после "потока обращений граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнения РПЦ по вопросу проведения концерта Ф. Киркорова" Северо-Кавказская государственная филармония решила отменить шоу. Отмечается, что во внимание были приняты и рекомендации Учредителя филармонии – Министерства культуры Российской Федерации.Внимание привлекло не шоу целиком, а отдельный номер на песню "Мария Магдалена", в котором задействовали католический крест. В свою очередь, федеральное ведомство в ответ на официальный запрос заявило, что "никаких запретов на концерт Филиппа Киркорова не направлялось".Сам певец предположил, что отмена может быть связана с его словами в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Концертный номер на песню "Мария Магдалена", представленный во время юбилейного концерта Киркорова в Государственном Кремлевском дворце, вызвал возмущение в медийной среде. В частности, его раскритиковал Борис Корчевников, отметив, что Филипп "оскверняет Распятие".

https://ria.ru/20220504/korchevnikov-1786736411.html

https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html

https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес, новости культуры, алла пугачева, максим галкин, русская православная церковь, государственный кремлевский дворец