https://ria.ru/20220531/kirkorov-1792127754.html
В Пятигорске отменили концерт Киркорова
В Пятигорске отменили концерт Киркорова - РИА Новости, 31.05.2022
В Пятигорске отменили концерт Киркорова
В Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова после массового обращения граждан, сообщает "МК". РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:05
2022-05-31T18:05
2022-05-31T18:05
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова после массового обращения граждан, сообщает "МК".Выступление должно было пройти 19 июня в концертном зале "Камертон". Но после "потока обращений граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнения РПЦ по вопросу проведения концерта Ф. Киркорова" Северо-Кавказская государственная филармония решила отменить шоу. Отмечается, что во внимание были приняты и рекомендации Учредителя филармонии – Министерства культуры Российской Федерации.Внимание привлекло не шоу целиком, а отдельный номер на песню "Мария Магдалена", в котором задействовали католический крест. В свою очередь, федеральное ведомство в ответ на официальный запрос заявило, что "никаких запретов на концерт Филиппа Киркорова не направлялось".Сам певец предположил, что отмена может быть связана с его словами в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Концертный номер на песню "Мария Магдалена", представленный во время юбилейного концерта Киркорова в Государственном Кремлевском дворце, вызвал возмущение в медийной среде. В частности, его раскритиковал Борис Корчевников, отметив, что Филипп "оскверняет Распятие".
https://ria.ru/20220504/korchevnikov-1786736411.html
https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html
https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес, новости культуры, алла пугачева, максим галкин, русская православная церковь, государственный кремлевский дворец
В Пятигорске отменили концерт Киркорова
В Пятигорске отменили концерт Киркорова после "потока обращений граждан"
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова после массового обращения граждан, сообщает "МК".
Выступление должно было пройти 19 июня в концертном зале "Камертон". Но после "потока обращений граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнения РПЦ по вопросу проведения концерта Ф. Киркорова" Северо-Кавказская государственная филармония решила отменить шоу. Отмечается, что во внимание были приняты и рекомендации Учредителя филармонии – Министерства культуры Российской Федерации.
Внимание привлекло не шоу целиком, а отдельный номер на песню "Мария Магдалена", в котором задействовали католический крест.
В свою очередь, федеральное ведомство в ответ на официальный запрос заявило, что "никаких запретов на концерт Филиппа Киркорова не направлялось".
Сам певец предположил, что отмена может быть связана с его словами в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
"До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал. <…> А восторженные овации и аншлаги на моих концертах только убеждают меня в том, что большинство моих зрителей вовсе не оскорблены, а наоборот – находятся на одной со мной волне, и мы дарим друг другу исключительно счастье, радость и позитив, то есть то, что всегда и было сутью и главным мотивом моего творчества", – заявил артист.
Концертный номер на песню "Мария Магдалена", представленный во время юбилейного концерта Киркорова в Государственном Кремлевском дворце, вызвал возмущение в медийной среде. В частности, его раскритиковал
Борис Корчевников, отметив, что Филипп "оскверняет Распятие".