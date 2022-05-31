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В Пятигорске отменили концерт Киркорова - РИА Новости, 31.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220531/kirkorov-1792127754.html
В Пятигорске отменили концерт Киркорова
В Пятигорске отменили концерт Киркорова - РИА Новости, 31.05.2022
В Пятигорске отменили концерт Киркорова
В Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова после массового обращения граждан, сообщает "МК". РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:05
2022-05-31T18:05
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
новости культуры
алла пугачева
максим галкин
русская православная церковь
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова после массового обращения граждан, сообщает "МК".Выступление должно было пройти 19 июня в концертном зале "Камертон". Но после "потока обращений граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнения РПЦ по вопросу проведения концерта Ф. Киркорова" Северо-Кавказская государственная филармония решила отменить шоу. Отмечается, что во внимание были приняты и рекомендации Учредителя филармонии – Министерства культуры Российской Федерации.Внимание привлекло не шоу целиком, а отдельный номер на песню "Мария Магдалена", в котором задействовали католический крест. В свою очередь, федеральное ведомство в ответ на официальный запрос заявило, что "никаких запретов на концерт Филиппа Киркорова не направлялось".Сам певец предположил, что отмена может быть связана с его словами в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Концертный номер на песню "Мария Магдалена", представленный во время юбилейного концерта Киркорова в Государственном Кремлевском дворце, вызвал возмущение в медийной среде. В частности, его раскритиковал Борис Корчевников, отметив, что Филипп "оскверняет Распятие".
https://ria.ru/20220504/korchevnikov-1786736411.html
https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес, новости культуры, алла пугачева, максим галкин, русская православная церковь, государственный кремлевский дворец
18:05 31.05.2022
 
В Пятигорске отменили концерт Киркорова

В Пятигорске отменили концерт Киркорова после "потока обращений граждан"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова после массового обращения граждан, сообщает "МК".
Выступление должно было пройти 19 июня в концертном зале "Камертон". Но после "потока обращений граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнения РПЦ по вопросу проведения концерта Ф. Киркорова" Северо-Кавказская государственная филармония решила отменить шоу. Отмечается, что во внимание были приняты и рекомендации Учредителя филармонии – Министерства культуры Российской Федерации.
Внимание привлекло не шоу целиком, а отдельный номер на песню "Мария Магдалена", в котором задействовали католический крест.
Выступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
4 мая, 12:17Шоубиз
Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом
В свою очередь, федеральное ведомство в ответ на официальный запрос заявило, что "никаких запретов на концерт Филиппа Киркорова не направлялось".
Сам певец предположил, что отмена может быть связана с его словами в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

"До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал. <…> А восторженные овации и аншлаги на моих концертах только убеждают меня в том, что большинство моих зрителей вовсе не оскорблены, а наоборот – находятся на одной со мной волне, и мы дарим друг другу исключительно счастье, радость и позитив, то есть то, что всегда и было сутью и главным мотивом моего творчества", – заявил артист.

Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Киркоров извинился за скандальный номер с крестом
Концертный номер на песню "Мария Магдалена", представленный во время юбилейного концерта Киркорова в Государственном Кремлевском дворце, вызвал возмущение в медийной среде. В частности, его раскритиковал Борис Корчевников, отметив, что Филипп "оскверняет Распятие".
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ШоубизЗнаменитостиФилипп КиркоровШоу-бизнесНовости культурыАлла ПугачеваМаксим ГалкинРусская православная церковьГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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