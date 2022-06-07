Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе отменили концерт Киркорова - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220607/kirkorov-1793699345.html
В Ставрополе отменили концерт Киркорова
В Ставрополе отменили концерт Киркорова - РИА Новости, 07.06.2022
В Ставрополе отменили концерт Киркорова
Концерт Филиппа Киркорова, который должен был состояться в Ставрополе 20 июня, отменили. Об этом сообщил местный дворец культуры и спорта. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:25
2022-06-07T12:25
шоубиз
ставрополь
пятигорск
филипп киркоров
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786755839_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_2e2a11676d66247bcdef8ebfaacee7b1.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Концерт Филиппа Киркорова, который должен был состояться в Ставрополе 20 июня, отменили. Об этом сообщил местный дворец культуры и спорта.Отмечается, что вернуть билеты можно в кассе, за электронные билеты деньги вернут автоматически.Ранее в кассе Северо-Кавказской государственной филармонии РИА Новости сообщили, что концерт Киркорова, который должен был состояться в Пятигорске 19 июня, отменен после жалоб мусульманской и православной общественности. Также сообщалось, что в Ставрополе зрители начали сдавать билеты.Возмущение людей вызвал неоднозначный номер певца. На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этой конструкции. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров извинился за номер с крестом. Кроме этого, артист внесет изменения в номер "Мария Магдалена".
https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html
ставрополь
пятигорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786755839_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_671e2975fb298cf0bd5b561249c7d2d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставрополь, пятигорск, филипп киркоров, новости культуры
12:25 07.06.2022
 
В Ставрополе отменили концерт Киркорова

В Ставрополе отменили концерт в рамках юбилейного тура Филиппа Киркорова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Концерт Филиппа Киркорова, который должен был состояться в Ставрополе 20 июня, отменили. Об этом сообщил местный дворец культуры и спорта.

"По независящим от ставропольского дворца культуры и спорта причинам концерт Филиппа Киркорова отменяется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вернуть билеты можно в кассе, за электронные билеты деньги вернут автоматически.
Ранее в кассе Северо-Кавказской государственной филармонии РИА Новости сообщили, что концерт Киркорова, который должен был состояться в Пятигорске 19 июня, отменен после жалоб мусульманской и православной общественности. Также сообщалось, что в Ставрополе зрители начали сдавать билеты.
Возмущение людей вызвал неоднозначный номер певца. На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этой конструкции.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров извинился за номер с крестом. Кроме этого, артист внесет изменения в номер "Мария Магдалена".
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:03Шоубиз
Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом
 
ШоубизСтавропольПятигорскФилипп КиркоровНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала