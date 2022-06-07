https://ria.ru/20220607/kirkorov-1793699345.html

В Ставрополе отменили концерт Киркорова

В Ставрополе отменили концерт Киркорова - РИА Новости, 07.06.2022

В Ставрополе отменили концерт Киркорова

Концерт Филиппа Киркорова, который должен был состояться в Ставрополе 20 июня, отменили. Об этом сообщил местный дворец культуры и спорта. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:25

2022-06-07T12:25

2022-06-07T12:25

шоубиз

ставрополь

пятигорск

филипп киркоров

новости культуры

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ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Концерт Филиппа Киркорова, который должен был состояться в Ставрополе 20 июня, отменили. Об этом сообщил местный дворец культуры и спорта.Отмечается, что вернуть билеты можно в кассе, за электронные билеты деньги вернут автоматически.Ранее в кассе Северо-Кавказской государственной филармонии РИА Новости сообщили, что концерт Киркорова, который должен был состояться в Пятигорске 19 июня, отменен после жалоб мусульманской и православной общественности. Также сообщалось, что в Ставрополе зрители начали сдавать билеты.Возмущение людей вызвал неоднозначный номер певца. На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этой конструкции. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров извинился за номер с крестом. Кроме этого, артист внесет изменения в номер "Мария Магдалена".

https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ставрополь, пятигорск, филипп киркоров, новости культуры