https://ria.ru/20220607/kirkorov-1793699345.html
В Ставрополе отменили концерт Киркорова
В Ставрополе отменили концерт Киркорова - РИА Новости, 07.06.2022
В Ставрополе отменили концерт Киркорова
Концерт Филиппа Киркорова, который должен был состояться в Ставрополе 20 июня, отменили. Об этом сообщил местный дворец культуры и спорта. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:25
2022-06-07T12:25
2022-06-07T12:25
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пятигорск
филипп киркоров
новости культуры
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ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Концерт Филиппа Киркорова, который должен был состояться в Ставрополе 20 июня, отменили. Об этом сообщил местный дворец культуры и спорта.Отмечается, что вернуть билеты можно в кассе, за электронные билеты деньги вернут автоматически.Ранее в кассе Северо-Кавказской государственной филармонии РИА Новости сообщили, что концерт Киркорова, который должен был состояться в Пятигорске 19 июня, отменен после жалоб мусульманской и православной общественности. Также сообщалось, что в Ставрополе зрители начали сдавать билеты.Возмущение людей вызвал неоднозначный номер певца. На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этой конструкции. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров извинился за номер с крестом. Кроме этого, артист внесет изменения в номер "Мария Магдалена".
https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, пятигорск, филипп киркоров, новости культуры
В Ставрополе отменили концерт Киркорова
В Ставрополе отменили концерт в рамках юбилейного тура Филиппа Киркорова
ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Концерт Филиппа Киркорова, который должен был состояться в Ставрополе 20 июня, отменили. Об этом сообщил местный дворец культуры и спорта.
"По независящим от ставропольского дворца культуры и спорта причинам концерт Филиппа Киркорова отменяется", – говорится в сообщении.
Отмечается, что вернуть билеты можно в кассе, за электронные билеты деньги вернут автоматически.
Ранее в кассе Северо-Кавказской государственной филармонии РИА Новости сообщили
, что концерт Киркорова, который должен был состояться в Пятигорске 19 июня, отменен после жалоб мусульманской и православной общественности. Также сообщалось, что в Ставрополе зрители начали сдавать
билеты.
Возмущение людей вызвал неоднозначный номер певца. На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этой конструкции.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров извинился
за номер с крестом. Кроме этого, артист внесет изменения в номер "Мария Магдалена".