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Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе - РИА Новости, 01.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220601/kirkorov-1792355654.html
Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе
Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе - РИА Новости, 01.06.2022
Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе
Зрители начали сдавать билеты на концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, запланированный на 20 июня, сообщили РИА Новости в Ставропольском дворце культуры и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:42
2022-06-01T14:42
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
новости культуры
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ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Зрители начали сдавать билеты на концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, запланированный на 20 июня, сообщили РИА Новости в Ставропольском дворце культуры и спорта. При этом официально мероприятие пока не отменено, в отличие от шоу в Пятигорске, которое должно было пройти 19 июня.Отмечается, что это может быть связано с жалобами мусульманской и православной общественности на номер певца с крестом. Он был показан на концерте в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.В социальных сетях в среду сообщили, что лидер общественной организации "Наш дом — город Грозный" Сайпуддин Гучигов призвал власти Ставропольского края запретить концерты Киркорова, потому что тот "измывается над чувствами верующих". По его словам, организация поддерживает православных Кавказа, "потому что, когда были карикатуры на пророка Мухаммеда, православные люди приехали и поддержали" мусульман. В Пятигорской епархии РПЦ также призвали отменить запланированный в городе концерт.
https://ria.ru/20220531/kirkorov-1792127754.html
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес, новости культуры
14:42 01.06.2022
 
Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе

Зрители начали сдавать билеты на июньский концерт Киркорова в Ставрополе после жалоб

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Зрители начали сдавать билеты на концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, запланированный на 20 июня, сообщили РИА Новости в Ставропольском дворце культуры и спорта.
При этом официально мероприятие пока не отменено, в отличие от шоу в Пятигорске, которое должно было пройти 19 июня.

"Концерт отменили", – сказал собеседник агентства в Северо-Кавказской государственной филармонии.

Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 18:05Шоубиз
В Пятигорске отменили концерт Киркорова
Отмечается, что это может быть связано с жалобами мусульманской и православной общественности на номер певца с крестом. Он был показан на концерте в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.
Певец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
12:57Религия
Пятигорская епархия выступила против концерта Киркорова
В социальных сетях в среду сообщили, что лидер общественной организации "Наш дом — город Грозный" Сайпуддин Гучигов призвал власти Ставропольского края запретить концерты Киркорова, потому что тот "измывается над чувствами верующих". По его словам, организация поддерживает православных Кавказа, "потому что, когда были карикатуры на пророка Мухаммеда, православные люди приехали и поддержали" мусульман. В Пятигорской епархии РПЦ также призвали отменить запланированный в городе концерт.
Выступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
4 мая, 12:17Шоубиз
Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом
 
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