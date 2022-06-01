https://ria.ru/20220601/kirkorov-1792355654.html

Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе

Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе - РИА Новости, 01.06.2022

Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе

Зрители начали сдавать билеты на концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, запланированный на 20 июня, сообщили РИА Новости в Ставропольском дворце культуры и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:42

2022-06-01T14:42

2022-06-01T14:42

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ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Зрители начали сдавать билеты на концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, запланированный на 20 июня, сообщили РИА Новости в Ставропольском дворце культуры и спорта. При этом официально мероприятие пока не отменено, в отличие от шоу в Пятигорске, которое должно было пройти 19 июня.Отмечается, что это может быть связано с жалобами мусульманской и православной общественности на номер певца с крестом. Он был показан на концерте в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.В социальных сетях в среду сообщили, что лидер общественной организации "Наш дом — город Грозный" Сайпуддин Гучигов призвал власти Ставропольского края запретить концерты Киркорова, потому что тот "измывается над чувствами верующих". По его словам, организация поддерживает православных Кавказа, "потому что, когда были карикатуры на пророка Мухаммеда, православные люди приехали и поддержали" мусульман. В Пятигорской епархии РПЦ также призвали отменить запланированный в городе концерт.

https://ria.ru/20220531/kirkorov-1792127754.html

https://ria.ru/20220601/kontsert-1792319483.html

https://ria.ru/20220504/korchevnikov-1786736411.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес, новости культуры