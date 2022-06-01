https://ria.ru/20220601/kirkorov-1792355654.html
Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе
Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе - РИА Новости, 01.06.2022
Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе
Зрители начали сдавать билеты на концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, запланированный на 20 июня, сообщили РИА Новости в Ставропольском дворце культуры и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:42
2022-06-01T14:42
2022-06-01T14:42
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ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Зрители начали сдавать билеты на концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, запланированный на 20 июня, сообщили РИА Новости в Ставропольском дворце культуры и спорта. При этом официально мероприятие пока не отменено, в отличие от шоу в Пятигорске, которое должно было пройти 19 июня.Отмечается, что это может быть связано с жалобами мусульманской и православной общественности на номер певца с крестом. Он был показан на концерте в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.В социальных сетях в среду сообщили, что лидер общественной организации "Наш дом — город Грозный" Сайпуддин Гучигов призвал власти Ставропольского края запретить концерты Киркорова, потому что тот "измывается над чувствами верующих". По его словам, организация поддерживает православных Кавказа, "потому что, когда были карикатуры на пророка Мухаммеда, православные люди приехали и поддержали" мусульман. В Пятигорской епархии РПЦ также призвали отменить запланированный в городе концерт.
https://ria.ru/20220531/kirkorov-1792127754.html
https://ria.ru/20220601/kontsert-1792319483.html
https://ria.ru/20220504/korchevnikov-1786736411.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес, новости культуры
Зрители начали сдавать билеты на концерт Киркорова в Ставрополе
Зрители начали сдавать билеты на июньский концерт Киркорова в Ставрополе после жалоб
ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Зрители начали сдавать билеты на концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, запланированный на 20 июня, сообщили РИА Новости в Ставропольском дворце культуры и спорта.
При этом официально мероприятие пока не отменено, в отличие от шоу в Пятигорске, которое должно было пройти 19 июня.
"Концерт отменили", – сказал собеседник агентства в Северо-Кавказской государственной филармонии.
Отмечается, что это может быть связано с жалобами мусульманской и православной общественности на номер певца с крестом. Он был показан на концерте в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.
В социальных сетях в среду сообщили, что лидер общественной организации "Наш дом — город Грозный" Сайпуддин Гучигов призвал власти Ставропольского края запретить концерты Киркорова, потому что тот "измывается над чувствами верующих". По его словам, организация поддерживает православных Кавказа, "потому что, когда были карикатуры на пророка Мухаммеда, православные люди приехали и поддержали" мусульман. В Пятигорской епархии РПЦ также призвали отменить запланированный в городе концерт.