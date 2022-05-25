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Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2022
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Шоубиз
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Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ
Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2022
Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ
Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента, сообщает интернет-издание vesti.uz. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:27
2022-05-25T12:49
шоубиз
новости культуры
наргиз (певица)
узбекистан
россия
домодедово (аэропорт)
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ТАШКЕНТ, 25 мая — РИА Новости. Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента, сообщает интернет-издание vesti.uz.В апреле Закирова вернулась в Узбекистан на фоне ситуации на Украине. Также певица известна своими резкими высказываниями о России."Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово, куда прилетела рейсом из Ташкента", — говорится в материале vesti.uz.По данным издания, она может быть депортирована на историческую родину в Узбекистан.Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье, ее дядя — Батыр Закиров, популярный советский и узбекский певец 60-х годов прошлого века. В 1995 году вместе с родителями эмигрировала в США, в 2013-м заняла второе место в российском телевизионном проекте "Голос", с тех пор творческой деятельностью занималась в России. В апреле этого года узбекистанские СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.
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новости культуры, наргиз (певица), узбекистан, россия, домодедово (аэропорт)
11:27 25.05.2022 (обновлено: 12:49 25.05.2022)
 
Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ

Vesti.uz: певицу Наргиз не пустили обратно в Россию, ее ждет депортация в Узбекистан

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз
Певица Наргиз - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТАШКЕНТ, 25 мая — РИА Новости. Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента, сообщает интернет-издание vesti.uz.
В апреле Закирова вернулась в Узбекистан на фоне ситуации на Украине. Также певица известна своими резкими высказываниями о России.
"Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово, куда прилетела рейсом из Ташкента", — говорится в материале vesti.uz.
По данным издания, она может быть депортирована на историческую родину в Узбекистан.
Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье, ее дядя — Батыр Закиров, популярный советский и узбекский певец 60-х годов прошлого века. В 1995 году вместе с родителями эмигрировала в США, в 2013-м заняла второе место в российском телевизионном проекте "Голос", с тех пор творческой деятельностью занималась в России. В апреле этого года узбекистанские СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.
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ШоубизНовости культурыНаргиз (певица)УзбекистанРоссияДомодедово (аэропорт)
 
 
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