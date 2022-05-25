https://ria.ru/20220525/nargiz-1790573827.html

Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ

Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2022

Певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово, пишут СМИ

Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента, сообщает интернет-издание vesti.uz. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:27

2022-05-25T11:27

2022-05-25T12:49

шоубиз

новости культуры

наргиз (певица)

узбекистан

россия

домодедово (аэропорт)

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ТАШКЕНТ, 25 мая — РИА Новости. Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента, сообщает интернет-издание vesti.uz.В апреле Закирова вернулась в Узбекистан на фоне ситуации на Украине. Также певица известна своими резкими высказываниями о России."Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово, куда прилетела рейсом из Ташкента", — говорится в материале vesti.uz.По данным издания, она может быть депортирована на историческую родину в Узбекистан.Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье, ее дядя — Батыр Закиров, популярный советский и узбекский певец 60-х годов прошлого века. В 1995 году вместе с родителями эмигрировала в США, в 2013-м заняла второе место в российском телевизионном проекте "Голос", с тех пор творческой деятельностью занималась в России. В апреле этого года узбекистанские СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.

https://ria.ru/20220523/sobchak-1790149050.html

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Влада Копылова

новости культуры, наргиз (певица), узбекистан, россия, домодедово (аэропорт)