https://ria.ru/20230124/uest-1847142499.html

В Австралии потребовали запретить въезд Канье Уэсту

В Австралии потребовали запретить въезд Канье Уэсту - РИА Новости, 24.01.2023

В Австралии потребовали запретить въезд Канье Уэсту

Партия лейбористов Австралии потребовала у министерства иммиграции запретить въезд в страну Канье Уэсту. Причиной послужили антисемитские высказывания артиста,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:25

2023-01-24T18:25

2023-01-24T18:25

шоубиз

канье уэст

австралия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Партия лейбористов Австралии потребовала у министерства иммиграции запретить въезд в страну Канье Уэсту. Причиной послужили антисемитские высказывания артиста, сообщил портал SkyNews. Также он добавил, что допуск музыканта в страну "пошлет неверный сигнал о нации и нарушит основные ценности терпимости и уважения". В прошлом году рэпер признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, он позволял себе антисемитские высказывания. Также исполнитель обвинил жертву непредумышленного убийства полицейскими Джорджа Флойда в употреблении наркотиков. Позже он извинился за слова в адрес потерпевшего. Осенью прошлого года музыкант посетил Неделю моды в Париже в футболке со слоганом превосходства белых. Его поступки спровоцировали возмущение в обществе. Известные бренды также отреагировали на поведение Уэста и прекратили сотрудничать с ним. После расторжения контракта с Adidas рэпер перестал быть миллиардером. В октябре прошлого года Forbes оценил состояние исполнителя в 400 миллионов долларов. В декабре Илон Маск заявил, что заблокирует аккаунт артиста в Twitter. Он сообщил, что пожалел о решении вернуть рэперу доступ к личной странице. Ранее музыкант призвал евреев простить Гитлера. По мнению Уэста, они обиделись на диктатора за изгнание из страны.

https://ria.ru/20221121/uest-1833065262.html

австралия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

канье уэст, австралия