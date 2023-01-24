В Австралии потребовали запретить въезд Канье Уэсту
В Австралии потребовали запретить въезд Канье Уэсту из-за его отношения к евреям
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Партия лейбористов Австралии потребовала у министерства иммиграции запретить въезд в страну Канье Уэсту. Причиной послужили антисемитские высказывания артиста, сообщил портал SkyNews.
"Австралия не должна расстилать приветственный коврик и предоставлять платформу разжигателю ненависти, который произносит угрозы в адрес еврейской общины и распространяет конспирологические мифы о евреях", – заявил представитель партии Двир Абрамович.
Также он добавил, что допуск музыканта в страну "пошлет неверный сигнал о нации и нарушит основные ценности терпимости и уважения".
В прошлом году рэпер признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, он позволял себе антисемитские высказывания.
Также исполнитель обвинил жертву непредумышленного убийства полицейскими Джорджа Флойда в употреблении наркотиков. Позже он извинился за слова в адрес потерпевшего.
Осенью прошлого года музыкант посетил Неделю моды в Париже в футболке со слоганом превосходства белых. Его поступки спровоцировали возмущение в обществе. Известные бренды также отреагировали на поведение Уэста и прекратили сотрудничать с ним.
После расторжения контракта с Adidas рэпер перестал быть миллиардером. В октябре прошлого года Forbes оценил состояние исполнителя в 400 миллионов долларов.
В декабре Илон Маск заявил, что заблокирует аккаунт артиста в Twitter. Он сообщил, что пожалел о решении вернуть рэперу доступ к личной странице.
Ранее музыкант призвал евреев простить Гитлера. По мнению Уэста, они обиделись на диктатора за изгнание из страны.
21 ноября 2022, 14:20ШоубизКанье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите