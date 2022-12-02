https://ria.ru/20221202/twitter-1835764845.html

Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста в Twitter вновь заблокируют

Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста в Twitter вновь заблокируют - РИА Новости, 02.12.2022

Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста в Twitter вновь заблокируют

Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в соцсети снова заблокируют из-за очередного нарушения правил. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:18

2022-12-02T08:18

2022-12-02T13:39

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в соцсети снова заблокируют из-за очередного нарушения правил.На этой неделе в эфире программы InfoWars с участием конспиролога Алекса Джонса исполнитель, которого обвиняют в антисемитизме, заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру. Рэпер также назвал нацистского диктатора "парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом".В октябре телеканал CNN заявил, что музыкант на протяжении многих лет восхищается Гитлером и даже хотел назвать свой альбом в его честь. После этого в СМИ разгорелся скандал, Уэста обвинили в антисемитизме. Однако уже уже в конце октября Twitter вернул исполнителю его страницу, заблокированную на фоне неоднозначных высказываний.При этом нынешний владелец соцсети Илон Маск объяснил, что компания вернула артисту доступ к аккаунту до ее приобретения предпринимателем.

https://ria.ru/20221125/uest-1834139827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, илон маск, канье уэст, twitter