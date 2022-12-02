08:18 02.12.2022 (обновлено: 13:39 02.12.2022)
Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста в Twitter вновь заблокируют
Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста в Twitter вновь заблокируют за нарушение правил
© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в соцсети снова заблокируют из-за очередного нарушения правил.
На этой неделе в эфире программы InfoWars с участием конспиролога Алекса Джонса исполнитель, которого обвиняют в антисемитизме, заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру. Рэпер также назвал нацистского диктатора "парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом".
"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован", — написал Маск в соцсетях.
В октябре телеканал CNN заявил, что музыкант на протяжении многих лет восхищается Гитлером и даже хотел назвать свой альбом в его честь. После этого в СМИ разгорелся скандал, Уэста обвинили в антисемитизме. Однако уже уже в конце октября Twitter вернул исполнителю его страницу, заблокированную на фоне неоднозначных высказываний.
При этом нынешний владелец соцсети Илон Маск объяснил, что компания вернула артисту доступ к аккаунту до ее приобретения предпринимателем.
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