https://ria.ru/20221202/simpatii-1835747799.html

Рэпер Канье Уэст заявил о симпатиях к нацистскому диктатору Гитлеру

Рэпер Канье Уэст заявил о симпатиях к нацистскому диктатору Гитлеру - РИА Новости, 02.12.2022

Рэпер Канье Уэст заявил о симпатиях к нацистскому диктатору Гитлеру

Американский рэпер Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, на фоне обвинений в антисемитизме открыто заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T00:46

2022-12-02T00:46

2022-12-02T00:46

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канье уэст

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, на фоне обвинений в антисемитизме открыто заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.За последние месяцы рэпер привлек к себе пристальное внимание прессы своими антисемитскими высказываниями, после чего ряд крупных брендов объявили о прекращении сотрудничества с ним."Я также вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: "Вы можете любить нас, вы можете любить то, что мы делаем с вами при помощи контрактов, вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии". ...Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир. Особенно Гитлер", - заявил Уэст в эфире программы InfoWars с участием конспиролога Алекса Джонса. Рэпер назвал Гитлера "парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом".Телеканал CNN передавал в конце октября, что Уэст якобы восхищался Гитлером и даже хотел назвать свой альбом в честь главаря нацистской Германии. Так, по словам некого бизнес-менеджера, который работал с Уэстом, рэпер создал враждебную рабочую атмосферу, в том числе из-за своей "одержимости" Гитлером. Он утверждает, что Канье якобы восхищался тем, как Гитлеру удалось "аккумулировать столько власти", и тем, как нацисты использовали свою пропаганду.Еще ряд источников сообщали телеканалу, что Уэст предлагал назвать свой альбом 2018 года "Гитлер", хотя и передумал в итоге, назвав его Ye.Вторая мировая война, развязанная Гитлером, была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек только в Советском Союзе. Большие жертвы понесли Польша (около шести миллионов человек), Югославия (1,7 миллиона человек), Китай (свыше пяти миллионов человек) и другие государства. Потери США составили 400 тысяч человек, Великобритании – 370 тысяч человек. Общие потери вермахта – 13,4 миллиона человек, в том числе на советско-германском фронте 10 миллионов человек. Вооруженные силы союзников Германии потеряли 1,725 миллиона человек. Потери Японии – свыше 2,5 миллиона человек. Проводимая гитлеровским режимом и его союзниками политика преследования и уничтожения евреев привела к гибели 6 миллионов человек в 1933-1945 годах.

https://radiosputnik.ria.ru/20221121/uest-1833058598.html

https://ria.ru/20221031/kanyewest-1828073266.html

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в мире, канье уэст, германия, польша, югославия