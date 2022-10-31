https://ria.ru/20221031/kanyewest-1828073266.html

Канье Уэст извинился за комментарий о Джордже Флойде

Канье Уэст извинился за комментарий о Джордже Флойде - РИА Новости, 31.10.2022

Канье Уэст извинился за комментарий о Джордже Флойде

В разговоре с папарацци Канье Уэст извинился за заявление о причине смерти Джорджа Флойда, пишет The Rolling Stone. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:47

2022-10-31T13:47

2022-10-31T15:07

новости культуры

канье уэст

джордж флойд

знаменитости

звезды

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827647191_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eab9cef606796dcbb2ffc64225769fa5.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В разговоре с папарацци Канье Уэст извинился за заявление о причине смерти Джорджа Флойда, пишет The Rolling Stone. "Мне, как чернокожему, тяжело смотреть видео (с задержанием Флойда, — Прим. ред.). Я знаю, что полиция совершает нападения (на темнокожих граждан, — Прим. ред.), и в общем-то Америка расистская. И я понимаю, что "Black Lives Matter", сама эта идея помогла нам почувствовать себя (made us feel) хорошо вместе как народ, ведь так? Поэтому, когда я поставил под сомнение причину смерти Джорджа Флойда, то это причинило боль моему народу", — рассуждает Уэст. Канье отметил, что пришел к смирению. "Бог показал мне, то, что делает Adidas и СМИ, — я знаю, что это такое — колено на шее", — сказал Канье.Также Уэст заявил папарацци: он не осознавал, что ведет себя как антисемит. Ранее, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, рэпер написал твит, который пользователи сочли антисемитским. После этой публикации аккаунт музыканта заблокировали. Во время записи одного из подкастов рэпер заявил, что Джордж Флойд умер не из-за действий полицейского, превысившего полномочия, а из-за запрещенных веществ.

https://ria.ru/20221028/akkaunt-1827637061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, канье уэст, джордж флойд, знаменитости, звезды