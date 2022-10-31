Рейтинг@Mail.ru
Канье Уэст извинился за комментарий о Джордже Флойде - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221031/kanyewest-1828073266.html
Канье Уэст извинился за комментарий о Джордже Флойде
Канье Уэст извинился за комментарий о Джордже Флойде - РИА Новости, 31.10.2022
Канье Уэст извинился за комментарий о Джордже Флойде
В разговоре с папарацци Канье Уэст извинился за заявление о причине смерти Джорджа Флойда, пишет The Rolling Stone. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:47
2022-10-31T15:07
новости культуры
канье уэст
джордж флойд
знаменитости
звезды
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827647191_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eab9cef606796dcbb2ffc64225769fa5.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В разговоре с папарацци Канье Уэст извинился за заявление о причине смерти Джорджа Флойда, пишет The Rolling Stone. "Мне, как чернокожему, тяжело смотреть видео (с задержанием Флойда, — Прим. ред.). Я знаю, что полиция совершает нападения (на темнокожих граждан, — Прим. ред.), и в общем-то Америка расистская. И я понимаю, что "Black Lives Matter", сама эта идея помогла нам почувствовать себя (made us feel) хорошо вместе как народ, ведь так? Поэтому, когда я поставил под сомнение причину смерти Джорджа Флойда, то это причинило боль моему народу", — рассуждает Уэст. Канье отметил, что пришел к смирению. "Бог показал мне, то, что делает Adidas и СМИ, — я знаю, что это такое — колено на шее", — сказал Канье.Также Уэст заявил папарацци: он не осознавал, что ведет себя как антисемит. Ранее, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, рэпер написал твит, который пользователи сочли антисемитским. После этой публикации аккаунт музыканта заблокировали. Во время записи одного из подкастов рэпер заявил, что Джордж Флойд умер не из-за действий полицейского, превысившего полномочия, а из-за запрещенных веществ.
https://ria.ru/20221028/akkaunt-1827637061.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827647191_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_f38e23bdeab2d5213fe2763bf4bb2571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, канье уэст, джордж флойд, знаменитости, звезды
Новости культуры, Канье Уэст, Джордж Флойд, Знаменитости, звезды, Шоубиз
13:47 31.10.2022 (обновлено: 15:07 31.10.2022)
 
Канье Уэст извинился за комментарий о Джордже Флойде

Канье Уэст извинился за свое заявление о причине смерти Джорджа Флойда

© AFP 2022 / Francois GuillotКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / Francois Guillot
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В разговоре с папарацци Канье Уэст извинился за заявление о причине смерти Джорджа Флойда, пишет The Rolling Stone.
"Мне, как чернокожему, тяжело смотреть видео (с задержанием Флойда, — Прим. ред.). Я знаю, что полиция совершает нападения (на темнокожих граждан, — Прим. ред.), и в общем-то Америка расистская. И я понимаю, что "Black Lives Matter", сама эта идея помогла нам почувствовать себя (made us feel) хорошо вместе как народ, ведь так? Поэтому, когда я поставил под сомнение причину смерти Джорджа Флойда, то это причинило боль моему народу", — рассуждает Уэст.
Канье отметил, что пришел к смирению.
"Бог показал мне, то, что делает Adidas и СМИ, — я знаю, что это такое — колено на шее", — сказал Канье.
Также Уэст заявил папарацци: он не осознавал, что ведет себя как антисемит. Ранее, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, рэпер написал твит, который пользователи сочли антисемитским. После этой публикации аккаунт музыканта заблокировали.
Во время записи одного из подкастов рэпер заявил, что Джордж Флойд умер не из-за действий полицейского, превысившего полномочия, а из-за запрещенных веществ.
Американский рэпер Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:39Шоубиз
Twitter вернул рэперу Канье Уэсту доступ к аккаунту, сообщили СМИ
 
ШоубизНовости культурыКанье УэстДжордж ФлойдЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала