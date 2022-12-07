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Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера
Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера - РИА Новости, 07.12.2022
Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера
Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера и перестать осуждать взгляды рэпера. Он сообщил об этом ультраправому... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:35
2022-12-07T14:35
2022-12-07T16:34
шоубиз
канье уэст
адольф гитлер
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера и перестать осуждать взгляды рэпера. Он сообщил об этом ультраправому активисту Гэвину Макиннесу на одном из американских порталов. Кроме того, музыкант, который появился в студии в черной маске, обвинил евреев в том, что они испортили репутацию диктатора. По его мнению, они обиделись на "изгнание из страны" Гитлером. Также исполнитель повторил свои ранние высказывания о контроле евреями "средств массовой информации, наряду с банками, недвижимостью и торговыми центрами". Помимо этого, он ответил на вопрос о планах в отношении евреев в случае победы на президентских выборах. Накануне артист признался в симпатии к Гитлеру. Он заявил, что "видит в нем хорошее". Кроме того, рэпер позволял себе нацистские высказывания в последние месяцы. Также он обвинил погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда в употреблении наркотиков. Позже музыкант извинился за слова в его адрес.В октябре исполнитель появился на неделе моды в Париже в футболке со слоганом превосходства белых White Lives Matter. Поведение музыканта вызвало возмущение в обществе. Оно спровоцировало расторжение контрактов Уэста с известными брендами и блокировку его соцсетей. Осенью Forbes оценил состояние артиста в 400 миллионов долларов после прекращения работы с Adidas. Таким образом, он перестал быть миллиардером.Ранее Илон Маск сообщил, что вновь заблокирует Twitter-аккаунт музыканта после высказываний о Гитлере. Осенью он купил ресурс и восстановил страницу артиста, но, вероятно, пожалел о своем решении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канье уэст, адольф гитлер
Шоубиз, Канье Уэст, Адольф Гитлер
14:35 07.12.2022 (обновлено: 16:34 07.12.2022)
Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера
Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера и перестать навязывать свою боль остальным
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера и перестать осуждать взгляды рэпера. Он сообщил об этом ультраправому активисту Гэвину Макиннесу на одном из американских порталов.
"Евреи не могут указывать мне, кого я могу любить, а кого нет. Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Еврейский народ, прости Гитлера сегодня!" – высказался артист.
Кроме того, музыкант, который появился в студии в черной маске, обвинил евреев в том, что они испортили репутацию диктатора. По его мнению, они обиделись на "изгнание из страны" Гитлером.
Также исполнитель повторил свои ранние высказывания о контроле евреями "средств массовой информации, наряду с банками, недвижимостью и торговыми центрами".
Помимо этого, он ответил на вопрос о планах в отношении евреев в случае победы на президентских выборах.
"Евреи должны работать на христиан. Я бы нанял еврея за секунду, если бы знал, что он не шпион, и мог бы просмотреть его телефон", – поделился Уэст.
Накануне артист признался
в симпатии к Гитлеру. Он заявил, что "видит в нем хорошее". Кроме того, рэпер позволял себе нацистские высказывания в последние месяцы.
С именем Гитлера связаны многочисленные преступления против человечности. Он во главе Германии в 1939 году развязал Вторую мировую войну, в результате которой погибли десятки миллионов людей. С 1933 по 1945-й в немецком государстве, странах-союзницах Третьего рейха и на оккупированных территориях систематически преследовали и уничтожали евреев. В результате холокоста погибли по разным оценкам около 60% евреев Европы.
Также он обвинил погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда в употреблении наркотиков. Позже музыкант извинился
за слова в его адрес.
В октябре исполнитель появился
на неделе моды в Париже в футболке со слоганом превосходства белых White Lives Matter. Поведение музыканта вызвало возмущение в обществе. Оно спровоцировало расторжение контрактов Уэста с известными брендами и блокировку его соцсетей.
Осенью Forbes оценил
состояние артиста в 400 миллионов долларов после прекращения работы с Adidas. Таким образом, он перестал быть миллиардером.
Ранее Илон Маск сообщил, что вновь заблокирует
Twitter-аккаунт музыканта после высказываний о Гитлере. Осенью он купил ресурс и восстановил страницу артиста, но, вероятно, пожалел о своем решении.