https://ria.ru/20221207/uest-1836945751.html

Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера

Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера - РИА Новости, 07.12.2022

Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера

Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера и перестать осуждать взгляды рэпера. Он сообщил об этом ультраправому... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:35

2022-12-07T14:35

2022-12-07T16:34

шоубиз

канье уэст

адольф гитлер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aa278e977212056c79186edd9a3a4cd8.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера и перестать осуждать взгляды рэпера. Он сообщил об этом ультраправому активисту Гэвину Макиннесу на одном из американских порталов. Кроме того, музыкант, который появился в студии в черной маске, обвинил евреев в том, что они испортили репутацию диктатора. По его мнению, они обиделись на "изгнание из страны" Гитлером. Также исполнитель повторил свои ранние высказывания о контроле евреями "средств массовой информации, наряду с банками, недвижимостью и торговыми центрами". Помимо этого, он ответил на вопрос о планах в отношении евреев в случае победы на президентских выборах. Накануне артист признался в симпатии к Гитлеру. Он заявил, что "видит в нем хорошее". Кроме того, рэпер позволял себе нацистские высказывания в последние месяцы. Также он обвинил погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда в употреблении наркотиков. Позже музыкант извинился за слова в его адрес.В октябре исполнитель появился на неделе моды в Париже в футболке со слоганом превосходства белых White Lives Matter. Поведение музыканта вызвало возмущение в обществе. Оно спровоцировало расторжение контрактов Уэста с известными брендами и блокировку его соцсетей. Осенью Forbes оценил состояние артиста в 400 миллионов долларов после прекращения работы с Adidas. Таким образом, он перестал быть миллиардером.Ранее Илон Маск сообщил, что вновь заблокирует Twitter-аккаунт музыканта после высказываний о Гитлере. Осенью он купил ресурс и восстановил страницу артиста, но, вероятно, пожалел о своем решении.

https://ria.ru/20221125/uest-1834139827.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

канье уэст, адольф гитлер