https://ria.ru/20230120/mutsenietse-1846219409.html

"Потеряла надежду": дочь Прилучного и Муцениеце не приняла развод родителей

"Потеряла надежду": дочь Прилучного и Муцениеце не приняла развод родителей - РИА Новости, 20.01.2023

"Потеряла надежду": дочь Прилучного и Муцениеце не приняла развод родителей

Агата Муцениеце поделилась переживаниями шестилетней дочери Мии от брака с Павлом Прилучным. По словам актрисы, наследница до сих пор не смогла принять развод... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:14

2023-01-20T13:14

2023-01-20T13:14

шоубиз

агата муцениеце

павел прилучный

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Агата Муцениеце поделилась переживаниями шестилетней дочери Мии от брака с Павлом Прилучным. По словам актрисы, наследница до сих пор не смогла принять развод родителей. Также она добавила, что Мия хорошо отнеслась к новой супруге Прилучного. Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. Спустя девять лет актеры развелись. Пара воспитывает сына Тимофея и дочь Мию. В мае прошлого года артист зарегистрировал брак с Зепюр Брутян. Однако свадебная церемония прошла в августе. Дети актера не присутствовали на торжестве отца. Тем не менее он регулярно проводил время с наследниками после развода с их матерью. В декабре Прилучный поделился, что новая супруга понравилась его сыну и дочери. По словам актера, Мия и Тимофей уважительно отнеслись к мачехе. Ранее поклонники заподозрили Брутян в беременности. Причиной послужил свободный крой платья артистки.

https://ria.ru/20220907/mutsenietse-1815061122.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

агата муцениеце, павел прилучный