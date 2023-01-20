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"Потеряла надежду": дочь Прилучного и Муцениеце не приняла развод родителей - РИА Новости, 20.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230120/mutsenietse-1846219409.html
"Потеряла надежду": дочь Прилучного и Муцениеце не приняла развод родителей
"Потеряла надежду": дочь Прилучного и Муцениеце не приняла развод родителей - РИА Новости, 20.01.2023
"Потеряла надежду": дочь Прилучного и Муцениеце не приняла развод родителей
Агата Муцениеце поделилась переживаниями шестилетней дочери Мии от брака с Павлом Прилучным. По словам актрисы, наследница до сих пор не смогла принять развод... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:14
2023-01-20T13:14
шоубиз
агата муцениеце
павел прилучный
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Агата Муцениеце поделилась переживаниями шестилетней дочери Мии от брака с Павлом Прилучным. По словам актрисы, наследница до сих пор не смогла принять развод родителей. Также она добавила, что Мия хорошо отнеслась к новой супруге Прилучного. Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. Спустя девять лет актеры развелись. Пара воспитывает сына Тимофея и дочь Мию. В мае прошлого года артист зарегистрировал брак с Зепюр Брутян. Однако свадебная церемония прошла в августе. Дети актера не присутствовали на торжестве отца. Тем не менее он регулярно проводил время с наследниками после развода с их матерью. В декабре Прилучный поделился, что новая супруга понравилась его сыну и дочери. По словам актера, Мия и Тимофей уважительно отнеслись к мачехе. Ранее поклонники заподозрили Брутян в беременности. Причиной послужил свободный крой платья артистки.
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агата муцениеце, павел прилучный
Шоубиз, Агата Муцениеце, Павел Прилучный
13:14 20.01.2023
 
"Потеряла надежду": дочь Прилучного и Муцениеце не приняла развод родителей

Муцениеце поделилась переживаниями дочери Мии из-за расставания родителей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма Троица в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Агата Муцениеце поделилась переживаниями шестилетней дочери Мии от брака с Павлом Прилучным. По словам актрисы, наследница до сих пор не смогла принять развод родителей.

"Она немножко порыдала вчера на ночь. Все никак не может отпустить ситуацию. Она сказала: "Хочу, чтобы все было, как раньше. Мама, потому что так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями". Чувствуешь сразу себя виноватой", – призналась артистка на своем YouTube-канале.

Также она добавила, что Мия хорошо отнеслась к новой супруге Прилучного.
"Причем она хорошо относится к новоиспеченной женщине своего отца. Но она потеряла надежду, что мы с ним когда-то будем снова вместе", – добавила знаменитость.
Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. Спустя девять лет актеры развелись. Пара воспитывает сына Тимофея и дочь Мию.
В мае прошлого года артист зарегистрировал брак с Зепюр Брутян. Однако свадебная церемония прошла в августе.
Дети актера не присутствовали на торжестве отца. Тем не менее он регулярно проводил время с наследниками после развода с их матерью.
В декабре Прилучный поделился, что новая супруга понравилась его сыну и дочери. По словам актера, Мия и Тимофей уважительно отнеслись к мачехе.
Ранее поклонники заподозрили Брутян в беременности. Причиной послужил свободный крой платья артистки.
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