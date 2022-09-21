https://ria.ru/20220921/mutsenietse-1818371189.html
Муцениеце удивилась, что Прилучный не пригласил их детей на свою свадьбу
Муцениеце удивилась, что Прилучный не пригласил их детей на свою свадьбу - РИА Новости, 21.09.2022
Муцениеце удивилась, что Прилучный не пригласил их детей на свою свадьбу
Агата Муцениеце удивилась, что Павел Прилучный не пригласил их общих детей на свою свадьбу с Зепюр Брутян. Мнением она поделилась в интервью с Юлией Меньшовой. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:34
2022-09-21T12:34
2022-09-21T12:34
шоубиз
агата муцениеце
павел прилучный
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Агата Муцениеце удивилась, что Павел Прилучный не пригласил их общих детей на свою свадьбу с Зепюр Брутян. Мнением она поделилась в интервью с Юлией Меньшовой. "Не понимаю, почему он их не позвал. Это же большое событие в жизни. Мия могла бы разбрасывать лепестки. Это было бы так трогательно. (...) Я считаю, если все отлично в отношениях, то так и должно быть. Дети должны идти на свадьбу отца", — говорит актриса. Она также заявила, что не знает, видели ли их сын и дочь видео с женитьбы своего отца в Сети. Но они в курсе того, что свадьба была.Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа" и расписались в 2011 году. В 2013-м у них родился сын Тимофей, а в 2016 — дочь Мия. В 2020 актеры развелись. 25 августа 2022 года Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян.
https://ria.ru/20220912/priluchnyy-1816207425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агата муцениеце, павел прилучный, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Шоу-бизнес, Знаменитости
Муцениеце удивилась, что Прилучный не пригласил их детей на свою свадьбу
Муцениеце удивилась, что Прилучный не пригласил их детей на свадьбу с Брутян
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Агата Муцениеце удивилась, что Павел Прилучный не пригласил их общих детей на свою свадьбу с Зепюр Брутян. Мнением она поделилась в интервью с Юлией Меньшовой.
"Не понимаю, почему он их не позвал. Это же большое событие в жизни. Мия могла бы разбрасывать лепестки. Это было бы так трогательно. (...) Я считаю, если все отлично в отношениях, то так и должно быть. Дети должны идти на свадьбу отца", — говорит актриса.
Она также заявила, что не знает, видели ли их сын и дочь видео с женитьбы своего отца в Сети. Но они в курсе того, что свадьба была.
Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа" и расписались в 2011 году. В 2013-м у них родился сын Тимофей, а в 2016 — дочь Мия. В 2020 актеры развелись.
25 августа 2022 года Прилучный снова женился
. Его избранницей стала Зепюр Брутян.