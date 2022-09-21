https://ria.ru/20220921/mutsenietse-1818371189.html

Муцениеце удивилась, что Прилучный не пригласил их детей на свою свадьбу

Муцениеце удивилась, что Прилучный не пригласил их детей на свою свадьбу - РИА Новости, 21.09.2022

Муцениеце удивилась, что Прилучный не пригласил их детей на свою свадьбу

Агата Муцениеце удивилась, что Павел Прилучный не пригласил их общих детей на свою свадьбу с Зепюр Брутян. Мнением она поделилась в интервью с Юлией Меньшовой. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:34

2022-09-21T12:34

2022-09-21T12:34

шоубиз

агата муцениеце

павел прилучный

шоу-бизнес

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571579874_0:125:2047:1276_1920x0_80_0_0_358541c7877a592dc3b1db8065467165.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Агата Муцениеце удивилась, что Павел Прилучный не пригласил их общих детей на свою свадьбу с Зепюр Брутян. Мнением она поделилась в интервью с Юлией Меньшовой. "Не понимаю, почему он их не позвал. Это же большое событие в жизни. Мия могла бы разбрасывать лепестки. Это было бы так трогательно. (...) Я считаю, если все отлично в отношениях, то так и должно быть. Дети должны идти на свадьбу отца", — говорит актриса. Она также заявила, что не знает, видели ли их сын и дочь видео с женитьбы своего отца в Сети. Но они в курсе того, что свадьба была.Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа" и расписались в 2011 году. В 2013-м у них родился сын Тимофей, а в 2016 — дочь Мия. В 2020 актеры развелись. 25 августа 2022 года Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян.

https://ria.ru/20220912/priluchnyy-1816207425.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

агата муцениеце, павел прилучный, шоу-бизнес, знаменитости