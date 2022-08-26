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В Сети появились фото со свадьбы Прилучного и Брутян - РИА Новости, 26.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220826/priluchnyy-1812247698.html
В Сети появились фото со свадьбы Прилучного и Брутян
В Сети появились фото со свадьбы Прилучного и Брутян - РИА Новости, 26.08.2022
В Сети появились фото со свадьбы Прилучного и Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились. Фото и видео со свадебной церемонии поделилась в своем аккаунте в соцсети супруга Стаса Михайлова Инна. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:35
2022-08-26T11:35
шоубиз
знаменитости
звезды
павел прилучный
свадьбы
армения
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились. Фото и видео со свадебной церемонии поделилась в своем аккаунте в соцсети супруга Стаса Михайлова Инна. "Счастья и любви вечной", — поздравила новобрачных Инна. Свадьбу провели в Армении.Павел и Зепюр встретились на съемках сериала "В клетке" в 2020 году. Об их романе заговорили в начале прошлого года. Это не первый брак для Прилучного. С 2011 по 2022 он был женат на Агате Муцениеце. У актеров есть общие дети — Тимофей и Мия. На днях пышную свадьбу сыграли Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.
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знаменитости, звезды, павел прилучный, свадьбы, армения
Шоубиз, Знаменитости, звезды, Павел Прилучный, свадьбы, Армения
11:35 26.08.2022
 
В Сети появились фото со свадьбы Прилучного и Брутян

Гости опубликовали фото и видео со свадьбы Прилучного и Брутян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкV фестиваль нового российского кино "Горький fest". День седьмой
V фестиваль нового российского кино Горький fest. День седьмой - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились. Фото и видео со свадебной церемонии поделилась в своем аккаунте в соцсети супруга Стаса Михайлова Инна.
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян
1 из 2
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян
2 из 2
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян
1 из 2
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян
2 из 2
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян
"Счастья и любви вечной", — поздравила новобрачных Инна.
Свадьбу провели в Армении.
Павел и Зепюр встретились на съемках сериала "В клетке" в 2020 году. Об их романе заговорили в начале прошлого года.
Это не первый брак для Прилучного. С 2011 по 2022 он был женат на Агате Муцениеце. У актеров есть общие дети — Тимофей и Мия.
На днях пышную свадьбу сыграли Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.
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ШоубизЗнаменитостизвездыПавел ПрилучныйсвадьбыАрмения
 
 
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