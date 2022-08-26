https://ria.ru/20220826/priluchnyy-1812247698.html

В Сети появились фото со свадьбы Прилучного и Брутян

В Сети появились фото со свадьбы Прилучного и Брутян - РИА Новости, 26.08.2022

В Сети появились фото со свадьбы Прилучного и Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились. Фото и видео со свадебной церемонии поделилась в своем аккаунте в соцсети супруга Стаса Михайлова Инна. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:35

2022-08-26T11:35

2022-08-26T11:35

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились. Фото и видео со свадебной церемонии поделилась в своем аккаунте в соцсети супруга Стаса Михайлова Инна. "Счастья и любви вечной", — поздравила новобрачных Инна. Свадьбу провели в Армении.Павел и Зепюр встретились на съемках сериала "В клетке" в 2020 году. Об их романе заговорили в начале прошлого года. Это не первый брак для Прилучного. С 2011 по 2022 он был женат на Агате Муцениеце. У актеров есть общие дети — Тимофей и Мия. На днях пышную свадьбу сыграли Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

https://ria.ru/20220822/pitt-1811395597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, звезды, павел прилучный, свадьбы, армения