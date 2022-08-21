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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220821/brak-1811070341.html
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак, сообщили СМИ
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2022
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак, сообщили СМИ
Американский киноактер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес снова поженились в штате Джорджия, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:18
2022-08-21T08:18
шоубиз
дженнифер лопес
бен аффлек
кевин смит (режиссер)
лас-вегас
невада
джорджия
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский киноактер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес снова поженились в штате Джорджия, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.В июле стало известно, что Аффлек и Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения и два десятка лет с их первой помолвки. Сообщалось, что брак был заключен в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас."Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака - на этот раз в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи - в имении актера площадью 87 акров (около 35 гектаров - ред.) в Джорджии в субботу вечером (по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что гости, в числе которых давний друг Аффлека актер Мэтт Деймон с супругой, были одеты в белое, чтобы соответствовать светлым декорациям и цветочным композициям. Также на церемонии присутствовали режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз с супругами.Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания. Пара впервые оформила помолвку еще в 2002-м, но расторгла ее двумя годами позже.
https://ria.ru/20220718/lopes-1803255923.html
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дженнифер лопес, бен аффлек, кевин смит (режиссер), лас-вегас, невада, джорджия, в мире
Шоубиз, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Кевин Смит (режиссер), Лас-Вегас, Невада, Джорджия, В мире
08:18 21.08.2022
 
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак, сообщили СМИ

Page Six: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились через 20 лет с их первой помолвки

© AP Photo / Rene MacuraБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Rene Macura
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский киноактер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес снова поженились в штате Джорджия, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.
В июле стало известно, что Аффлек и Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения и два десятка лет с их первой помолвки. Сообщалось, что брак был заключен в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 16:43Шоубиз
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа
"Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака - на этот раз в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи - в имении актера площадью 87 акров (около 35 гектаров - ред.) в Джорджии в субботу вечером (по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что гости, в числе которых давний друг Аффлека актер Мэтт Деймон с супругой, были одеты в белое, чтобы соответствовать светлым декорациям и цветочным композициям. Также на церемонии присутствовали режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз с супругами.
Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания. Пара впервые оформила помолвку еще в 2002-м, но расторгла ее двумя годами позже.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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ШоубизДженнифер ЛопесБен АффлекКевин Смит (режиссер)Лас-ВегасНевадаДжорджияВ мире
 
 
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