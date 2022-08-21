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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак, сообщили СМИ
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.08.2022
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак, сообщили СМИ
Американский киноактер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес снова поженились в штате Джорджия, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T08:18
2022-08-21T08:18
2022-08-21T08:18
шоубиз
дженнифер лопес
бен аффлек
кевин смит (режиссер)
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невада
джорджия
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский киноактер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес снова поженились в штате Джорджия, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.В июле стало известно, что Аффлек и Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения и два десятка лет с их первой помолвки. Сообщалось, что брак был заключен в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас."Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака - на этот раз в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи - в имении актера площадью 87 акров (около 35 гектаров - ред.) в Джорджии в субботу вечером (по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что гости, в числе которых давний друг Аффлека актер Мэтт Деймон с супругой, были одеты в белое, чтобы соответствовать светлым декорациям и цветочным композициям. Также на церемонии присутствовали режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз с супругами.Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания. Пара впервые оформила помолвку еще в 2002-м, но расторгла ее двумя годами позже.
https://ria.ru/20220718/lopes-1803255923.html
https://ria.ru/20220413/lopes-1783359903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дженнифер лопес, бен аффлек, кевин смит (режиссер), лас-вегас, невада, джорджия, в мире
Шоубиз, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Кевин Смит (режиссер), Лас-Вегас, Невада, Джорджия, В мире
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак, сообщили СМИ
Page Six: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились через 20 лет с их первой помолвки