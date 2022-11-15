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"Животик уже видно": поклонники заподозрили Брутян в беременности - РИА Новости, 15.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221115/brutyan-1831707236.html
"Животик уже видно": поклонники заподозрили Брутян в беременности
"Животик уже видно": поклонники заподозрили Брутян в беременности - РИА Новости, 15.11.2022
"Животик уже видно": поклонники заподозрили Брутян в беременности
Пользователи Сети заподозрили 26-летнюю актрису Зепюр Брутян в беременности. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:53
2022-11-15T18:53
шоубиз
павел прилучный
семья
дети
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети заподозрили 26-летнюю актрису Зепюр Брутян в беременности. Знаменитость опубликовала видео с премьеры фильма "Слон" с супругом Павлом Прилучным в своей соцсети. Для выхода в свет она выбрала платье свободного кроя. Артист обнимал жену и поддерживал за живот. Подписчики обратили внимание на округлившиеся формы Брутян. Они предположили, что она беременна. Однако артисты никак не прокомментировали слухи о пополнении в семье. Ранее Прилучный выложил кадры с совместного отдыха с детьми от Муцениеце и новой женой Брутян. Мия и Тимофей провели время с отцом и мачехой в Подмосковье.
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павел прилучный, семья, дети
Шоубиз, Павел Прилучный, Семья, Дети
18:53 15.11.2022
 
"Животик уже видно": поклонники заподозрили Брутян в беременности

Пользователи Сети заподозрили 26-летнюю Брутян в беременности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкФестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". День первый
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон. День первый - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети заподозрили 26-летнюю актрису Зепюр Брутян в беременности.
Знаменитость опубликовала видео с премьеры фильма "Слон" с супругом Павлом Прилучным в своей соцсети. Для выхода в свет она выбрала платье свободного кроя. Артист обнимал жену и поддерживал за живот.
© @zepyur_brutyanКадр видео, опубликованного Зепюр Брутян
Кадр видео, опубликованного Зепюр Брутян
© @zepyur_brutyan
Кадр видео, опубликованного Зепюр Брутян
"С премьерой, любимый! Я была с тобой на съемках и знала сюжет, но снова плакала, когда смотрела. Это одна из любимых твоих ролей! Превосходная актерская работа. Горжусь тобой!" – подписала пост актриса.
Подписчики обратили внимание на округлившиеся формы Брутян. Они предположили, что она беременна.

"Мне кажется или она в положении?", "Зепюр беременная?", "Она 100 процентов в положении!", "Поздравляю с прибавлением!" – написали поклонники пары в комментариях.

Однако артисты никак не прокомментировали слухи о пополнении в семье.
Ранее Прилучный выложил кадры с совместного отдыха с детьми от Муцениеце и новой женой Брутян. Мия и Тимофей провели время с отцом и мачехой в Подмосковье.
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