https://ria.ru/20221115/brutyan-1831707236.html

"Животик уже видно": поклонники заподозрили Брутян в беременности

"Животик уже видно": поклонники заподозрили Брутян в беременности - РИА Новости, 15.11.2022

"Животик уже видно": поклонники заподозрили Брутян в беременности

Пользователи Сети заподозрили 26-летнюю актрису Зепюр Брутян в беременности. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:53

2022-11-15T18:53

2022-11-15T18:53

шоубиз

павел прилучный

семья

дети

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети заподозрили 26-летнюю актрису Зепюр Брутян в беременности. Знаменитость опубликовала видео с премьеры фильма "Слон" с супругом Павлом Прилучным в своей соцсети. Для выхода в свет она выбрала платье свободного кроя. Артист обнимал жену и поддерживал за живот. Подписчики обратили внимание на округлившиеся формы Брутян. Они предположили, что она беременна. Однако артисты никак не прокомментировали слухи о пополнении в семье. Ранее Прилучный выложил кадры с совместного отдыха с детьми от Муцениеце и новой женой Брутян. Мия и Тимофей провели время с отцом и мачехой в Подмосковье.

https://ria.ru/20221115/sviridova-1831682901.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

павел прилучный, семья, дети