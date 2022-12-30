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Прилучный раскрыл детали отношений детей с мачехой - РИА Новости, 30.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221230/priluchnyy-1842506833.html
Прилучный раскрыл детали отношений детей с мачехой
Прилучный раскрыл детали отношений детей с мачехой - РИА Новости, 30.12.2022
Прилучный раскрыл детали отношений детей с мачехой
Павел Прилучный рассказал об отношении детей от Агаты Муцениеце к мачехе. По словам актера, сыну и дочери понравилась Зепюр Брутян. Об этом сообщил журнал... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:35
2022-12-30T16:35
шоубиз
павел прилучный
семья
дети
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Павел Прилучный рассказал об отношении детей от Агаты Муцениеце к мачехе. По словам актера, сыну и дочери понравилась Зепюр Брутян. Об этом сообщил журнал "Лиза". Также он признался, что не понимает отцов, которые бросают своих детей. Брутян и Прилучный зарегистрировали отношения в мае. Однако они устроили свадьбу только в августе. Для звезды "Мажора" брак стал вторым. Также он воспитывает детей Тимофея и Мию от предыдущих отношений с Муцениеце. Наследники артиста не присутствовали на свадьбе отца. Однако он регулярно делился кадрами совместного отдыха с сыном и дочерью. Накануне поклонники заподозрили молодую жену актера в беременности. Они заметили, что Прилучный поддерживал супругу за живот во время одного из мероприятий. Однако пара никак не прокомментировала слухи. Ранее Брутян сообщила о пополнении в семье. У актеров появился новый питомец.
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павел прилучный, семья, дети
Шоубиз, Павел Прилучный, Семья, Дети
16:35 30.12.2022
 
Прилучный раскрыл детали отношений детей с мачехой

Прилучный раскрыл детали отношений детей с Брутян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкФестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". День первый
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон. День первый - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Павел Прилучный рассказал об отношении детей от Агаты Муцениеце к мачехе. По словам актера, сыну и дочери понравилась Зепюр Брутян. Об этом сообщил журнал "Лиза".
"Мы много разговариваем. Они все прекрасно понимают. Знали, что я когда-нибудь найду себе девушку, которая будет в нашей семье. Я так настраивал их еще до встречи с Зепюр. О ней Тимофей и Мия сказали: "Круто! Вообще класс. Она еще и кудрявая, обаятельная. Нам нравится". Относятся с уважением. Это замечательно", – похвастался артист.
Также он признался, что не понимает отцов, которые бросают своих детей.

"Не понимаю, когда отцы уходят, заводят новую семью, отмахиваются от детей. Я рад, что у меня все так сложилось. Они вместе, и это клево" – заключил актер.

Брутян и Прилучный зарегистрировали отношения в мае. Однако они устроили свадьбу только в августе. Для звезды "Мажора" брак стал вторым. Также он воспитывает детей Тимофея и Мию от предыдущих отношений с Муцениеце.
Наследники артиста не присутствовали на свадьбе отца. Однако он регулярно делился кадрами совместного отдыха с сыном и дочерью.
Накануне поклонники заподозрили молодую жену актера в беременности. Они заметили, что Прилучный поддерживал супругу за живот во время одного из мероприятий. Однако пара никак не прокомментировала слухи.
Ранее Брутян сообщила о пополнении в семье. У актеров появился новый питомец.
Кадр из сериала Мажор
12 сентября, 14:29Шоубиз
Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре
 
ШоубизПавел ПрилучныйСемьяДети
 
 
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