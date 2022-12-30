https://ria.ru/20221230/priluchnyy-1842506833.html

Прилучный раскрыл детали отношений детей с мачехой

Прилучный раскрыл детали отношений детей с мачехой - РИА Новости, 30.12.2022

Прилучный раскрыл детали отношений детей с мачехой

Павел Прилучный рассказал об отношении детей от Агаты Муцениеце к мачехе. По словам актера, сыну и дочери понравилась Зепюр Брутян. Об этом сообщил журнал... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:35

2022-12-30T16:35

2022-12-30T16:35

шоубиз

павел прилучный

семья

дети

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Павел Прилучный рассказал об отношении детей от Агаты Муцениеце к мачехе. По словам актера, сыну и дочери понравилась Зепюр Брутян. Об этом сообщил журнал "Лиза". Также он признался, что не понимает отцов, которые бросают своих детей. Брутян и Прилучный зарегистрировали отношения в мае. Однако они устроили свадьбу только в августе. Для звезды "Мажора" брак стал вторым. Также он воспитывает детей Тимофея и Мию от предыдущих отношений с Муцениеце. Наследники артиста не присутствовали на свадьбе отца. Однако он регулярно делился кадрами совместного отдыха с сыном и дочерью. Накануне поклонники заподозрили молодую жену актера в беременности. Они заметили, что Прилучный поддерживал супругу за живот во время одного из мероприятий. Однако пара никак не прокомментировала слухи. Ранее Брутян сообщила о пополнении в семье. У актеров появился новый питомец.

https://ria.ru/20220912/priluchnyy-1816207425.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

павел прилучный, семья, дети