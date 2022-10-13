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Прилучный выложил кадры совместного отдыха с детьми и Брутян - РИА Новости, 13.10.2022
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Прилучный выложил кадры совместного отдыха с детьми и Брутян
Прилучный выложил кадры совместного отдыха с детьми и Брутян - РИА Новости, 13.10.2022
Прилучный выложил кадры совместного отдыха с детьми и Брутян
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный показал кадры совместного отдыха с женой Зепюр Брутян и детьми в соцсети. Мия и Тимофей провели время с отцом и мачехой в РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:39
2022-10-13T12:39
шоубиз
павел прилучный
московская область (подмосковье)
агата муцениеце
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный показал кадры совместного отдыха с женой Зепюр Брутян и детьми в соцсети. Мия и Тимофей провели время с отцом и мачехой в Подмосковье.Во время прогулки актер показал наследникам животных и покормил с дочерью молодого оленя.Брутян также показала видео с прогулки в своей соцсети. На кадрах появился щенок супругов, о котором актриса недавно рассказывала подписчикам. Прилучный и Брутян поженились 25 августа в Армении, однако брак зарегистрировали еще в мае. Мия и Тимофей не присутствовали на свадьбе отца. Тем не менее актер регулярно выкладывает кадры совместного отдыха с наследниками.Ранее артист показал видео с Брутян без фильтров. Пара летела в самолете в Сочи.
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павел прилучный, московская область (подмосковье), агата муцениеце
Шоубиз, Павел Прилучный, Московская область (Подмосковье), Агата Муцениеце
12:39 13.10.2022
 
Прилучный выложил кадры совместного отдыха с детьми и Брутян

Прилучный выложил кадры с совместного отдыха с детьми от Муцениеце и новой женой Брутян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкФестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". День первый
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон. День первый - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный показал кадры совместного отдыха с женой Зепюр Брутян и детьми в соцсети. Мия и Тимофей провели время с отцом и мачехой в Подмосковье.
Кадр из видео, размещенного Павлом Прилучным в социальной сети
Кадр из видео, размещенного Павлом Прилучным в социальной сети
Кадр из видео, размещенного Павлом Прилучным в социальной сети
Во время прогулки актер показал наследникам животных и покормил с дочерью молодого оленя.

"Можно тебя погладить? Какие рожки у тебя маленькие и хорошенькие! Вырастут – станут большими", – с улыбкой произнес актер.

Брутян также показала видео с прогулки в своей соцсети. На кадрах появился щенок супругов, о котором актриса недавно рассказывала подписчикам.

Прилучный и Брутян поженились 25 августа в Армении, однако брак зарегистрировали еще в мае. Мия и Тимофей не присутствовали на свадьбе отца. Тем не менее актер регулярно выкладывает кадры совместного отдыха с наследниками.
Ранее артист показал видео с Брутян без фильтров. Пара летела в самолете в Сочи.
Кадр из сериала Жизнь по вызову
12 сентября, 08:00Культура
Павел Прилучный: хочется дальше держаться от того, о чем пишут желтые СМИ
 
ШоубизПавел ПрилучныйМосковская область (Подмосковье)Агата Муцениеце
 
 
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