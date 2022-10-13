Прилучный выложил кадры совместного отдыха с детьми и Брутян
Прилучный выложил кадры с совместного отдыха с детьми от Муцениеце и новой женой Брутян
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкФестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". День первый
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный показал кадры совместного отдыха с женой Зепюр Брутян и детьми в соцсети. Мия и Тимофей провели время с отцом и мачехой в Подмосковье.
Кадр из видео, размещенного Павлом Прилучным в социальной сети
Кадр из видео, размещенного Павлом Прилучным в социальной сети
Во время прогулки актер показал наследникам животных и покормил с дочерью молодого оленя.
"Можно тебя погладить? Какие рожки у тебя маленькие и хорошенькие! Вырастут – станут большими", – с улыбкой произнес актер.
Брутян также показала видео с прогулки в своей соцсети. На кадрах появился щенок супругов, о котором актриса недавно рассказывала подписчикам.
Прилучный и Брутян поженились 25 августа в Армении, однако брак зарегистрировали еще в мае. Мия и Тимофей не присутствовали на свадьбе отца. Тем не менее актер регулярно выкладывает кадры совместного отдыха с наследниками.
Прилучный и Брутян поженились 25 августа в Армении, однако брак зарегистрировали еще в мае. Мия и Тимофей не присутствовали на свадьбе отца. Тем не менее актер регулярно выкладывает кадры совместного отдыха с наследниками.
Ранее артист показал видео с Брутян без фильтров. Пара летела в самолете в Сочи.