https://ria.ru/20221013/priluchnyy-1823662172.html

Прилучный выложил кадры совместного отдыха с детьми и Брутян

Прилучный выложил кадры совместного отдыха с детьми и Брутян - РИА Новости, 13.10.2022

Прилучный выложил кадры совместного отдыха с детьми и Брутян

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный показал кадры совместного отдыха с женой Зепюр Брутян и детьми в соцсети. Мия и Тимофей провели время с отцом и мачехой в РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:39

2022-10-13T12:39

2022-10-13T12:39

шоубиз

павел прилучный

московская область (подмосковье)

агата муцениеце

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный показал кадры совместного отдыха с женой Зепюр Брутян и детьми в соцсети. Мия и Тимофей провели время с отцом и мачехой в Подмосковье.Во время прогулки актер показал наследникам животных и покормил с дочерью молодого оленя.Брутян также показала видео с прогулки в своей соцсети. На кадрах появился щенок супругов, о котором актриса недавно рассказывала подписчикам. Прилучный и Брутян поженились 25 августа в Армении, однако брак зарегистрировали еще в мае. Мия и Тимофей не присутствовали на свадьбе отца. Тем не менее актер регулярно выкладывает кадры совместного отдыха с наследниками.Ранее артист показал видео с Брутян без фильтров. Пара летела в самолете в Сочи.

https://ria.ru/20220912/kino-1814623791.html

московская область (подмосковье)

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Роман Харрасов

павел прилучный, московская область (подмосковье), агата муцениеце