https://ria.ru/20220922/priluchnyy-1818636242.html
Прилучный показал видео с Брутян без фильтров
Прилучный показал видео с Брутян без фильтров - РИА Новости, 22.09.2022
Прилучный показал видео с Брутян без фильтров
Павел Прилучный поделился с пользователями видео без фильтров, где он запечатлен со своей супругой Зепюр Брутян на борту самолета. Ролик размещен в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:48
2022-09-22T12:48
2022-09-22T12:48
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Павел Прилучный поделился с пользователями видео без фильтров, где он запечатлен со своей супругой Зепюр Брутян на борту самолета. Ролик размещен в Telegram-канале актера. Артист не указал, куда они летят. Подсказку можно найти в соцсети его жены. Брутян опубликовала снимок из самолета. На фото она и Прилучный в той же одежде, что и на кадрах из ролика. "Москва — Сочи, Сочи — Москва. И снова в путь. Как думаете куда?", — подписала кадр Зепюр. В Сочи супруги приезжали на фестиваль "Новый сезон". Павел представил на смотре два проекта — "Союз спасения. Время гнева" и "Мажор в Сочи".Прилучный и Брутян сыграли свадьбу 25 августа. Ранее Павел был женат на Агате Муцениеце. У них есть двое общих детей.
https://ria.ru/20220921/mutsenietse-1818371189.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прилучный показал видео с Брутян без фильтров
Прилучный показал видео с Брутян без фильтров из самолета