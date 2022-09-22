https://ria.ru/20220922/priluchnyy-1818636242.html

Прилучный показал видео с Брутян без фильтров

Прилучный показал видео с Брутян без фильтров - РИА Новости, 22.09.2022

Прилучный показал видео с Брутян без фильтров

Павел Прилучный поделился с пользователями видео без фильтров, где он запечатлен со своей супругой Зепюр Брутян на борту самолета. Ролик размещен в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:48

2022-09-22T12:48

2022-09-22T12:48

шоубиз

павел прилучный

знаменитости

звезды

шоу-бизнес

агата муцениеце

сочи

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585847220_0:74:2048:1226_1920x0_80_0_0_2d7d35cd4b2631258958eab692902a07.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Павел Прилучный поделился с пользователями видео без фильтров, где он запечатлен со своей супругой Зепюр Брутян на борту самолета. Ролик размещен в Telegram-канале актера. Артист не указал, куда они летят. Подсказку можно найти в соцсети его жены. Брутян опубликовала снимок из самолета. На фото она и Прилучный в той же одежде, что и на кадрах из ролика. "Москва — Сочи, Сочи — Москва. И снова в путь. Как думаете куда?", — подписала кадр Зепюр. В Сочи супруги приезжали на фестиваль "Новый сезон". Павел представил на смотре два проекта — "Союз спасения. Время гнева" и "Мажор в Сочи".Прилучный и Брутян сыграли свадьбу 25 августа. Ранее Павел был женат на Агате Муцениеце. У них есть двое общих детей.

https://ria.ru/20220921/mutsenietse-1818371189.html

сочи

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

павел прилучный, знаменитости, звезды, шоу-бизнес, агата муцениеце, сочи, москва