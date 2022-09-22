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Прилучный показал видео с Брутян без фильтров - РИА Новости, 22.09.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220922/priluchnyy-1818636242.html
Прилучный показал видео с Брутян без фильтров
Прилучный показал видео с Брутян без фильтров - РИА Новости, 22.09.2022
Прилучный показал видео с Брутян без фильтров
Павел Прилучный поделился с пользователями видео без фильтров, где он запечатлен со своей супругой Зепюр Брутян на борту самолета. Ролик размещен в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:48
2022-09-22T12:48
шоубиз
павел прилучный
знаменитости
звезды
шоу-бизнес
агата муцениеце
сочи
москва
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Павел Прилучный поделился с пользователями видео без фильтров, где он запечатлен со своей супругой Зепюр Брутян на борту самолета. Ролик размещен в Telegram-канале актера. Артист не указал, куда они летят. Подсказку можно найти в соцсети его жены. Брутян опубликовала снимок из самолета. На фото она и Прилучный в той же одежде, что и на кадрах из ролика. "Москва — Сочи, Сочи — Москва. И снова в путь. Как думаете куда?", — подписала кадр Зепюр. В Сочи супруги приезжали на фестиваль "Новый сезон". Павел представил на смотре два проекта — "Союз спасения. Время гнева" и "Мажор в Сочи".Прилучный и Брутян сыграли свадьбу 25 августа. Ранее Павел был женат на Агате Муцениеце. У них есть двое общих детей.
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павел прилучный, знаменитости, звезды, шоу-бизнес, агата муцениеце, сочи, москва
Шоубиз, Павел Прилучный, Знаменитости, звезды, Шоу-бизнес, Агата Муцениеце, Сочи, Москва
12:48 22.09.2022
 
Прилучный показал видео с Брутян без фильтров

Прилучный показал видео с Брутян без фильтров из самолета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Павел Прилучный поделился с пользователями видео без фильтров, где он запечатлен со своей супругой Зепюр Брутян на борту самолета. Ролик размещен в Telegram-канале актера.
© Павел Прилучный/TelegramСкриншот видео в Telegram-канале Павла Прилучного
Скриншот видео в Telegram-канале Павла Прилучного
1 из 2
Скриншот видео в Telegram-канале Павла Прилучного
© Павел Прилучный/Telegram
© Павел Прилучный/TelegramСкриншот видео в Telegram-канале Павла Прилучного
Скриншот видео в Telegram-канале Павла Прилучного
2 из 2
Скриншот видео в Telegram-канале Павла Прилучного
© Павел Прилучный/Telegram
1 из 2
Скриншот видео в Telegram-канале Павла Прилучного
© Павел Прилучный/Telegram
2 из 2
Скриншот видео в Telegram-канале Павла Прилучного
© Павел Прилучный/Telegram
Артист не указал, куда они летят. Подсказку можно найти в соцсети его жены. Брутян опубликовала снимок из самолета. На фото она и Прилучный в той же одежде, что и на кадрах из ролика.
"Москва — Сочи, Сочи — Москва. И снова в путь. Как думаете куда?", — подписала кадр Зепюр.
В Сочи супруги приезжали на фестиваль "Новый сезон". Павел представил на смотре два проекта — "Союз спасения. Время гнева" и "Мажор в Сочи".
Прилучный и Брутян сыграли свадьбу 25 августа. Ранее Павел был женат на Агате Муцениеце. У них есть двое общих детей.
Актриса Агата Муцениеце - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 12:34Шоубиз
Муцениеце удивилась, что Прилучный не пригласил их детей на свою свадьбу
 
ШоубизПавел ПрилучныйЗнаменитостизвездыШоу-бизнесАгата МуцениецеСочиМосква
 
 
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