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В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России - РИА Новости, 28.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220928/priluchnyy-1820144874.html
В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России
В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России - РИА Новости, 28.09.2022
В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России
В Сети появилось фото с регистрации брака Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Снимок сделан в российском ЗАГС, его опубликовали фанаты пары. Они же и подписали... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:42
2022-09-28T17:42
шоубиз
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Сети появилось фото с регистрации брака Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Снимок сделан в российском ЗАГС, его опубликовали фанаты пары. Они же и подписали дату – 12 мая 2022 года. Для торжества невеста выбрала белый брючный костюм, жених – черный классический без галстука. До этого также в Сеть выложили кадры со свадьбы пары. Мероприятие прошло в Армении в конце августа.
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павел прилучный
Шоубиз, Павел Прилучный
17:42 28.09.2022
 
В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России

В Сети появилось фото с регистрации брака Прилучного и Брутян в российском ЗАГС

© Фото : @priluchnygroupФото, опубликованное фан-группой Павла Прилучного
Фото, опубликованное фан-группой Павла Прилучного - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : @priluchnygroup
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Сети появилось фото с регистрации брака Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Снимок сделан в российском ЗАГС, его опубликовали фанаты пары. Они же и подписали дату – 12 мая 2022 года.
Для торжества невеста выбрала белый брючный костюм, жених – черный классический без галстука.
До этого также в Сеть выложили кадры со свадьбы пары. Мероприятие прошло в Армении в конце августа.
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 12:48Шоубиз
Прилучный показал видео с Брутян без фильтров
 
ШоубизПавел Прилучный
 
 
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