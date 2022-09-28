https://ria.ru/20220928/priluchnyy-1820144874.html
В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России
В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России - РИА Новости, 28.09.2022
В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России
В Сети появилось фото с регистрации брака Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Снимок сделан в российском ЗАГС, его опубликовали фанаты пары. Они же и подписали... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:42
2022-09-28T17:42
2022-09-28T17:42
шоубиз
павел прилучный
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Сети появилось фото с регистрации брака Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Снимок сделан в российском ЗАГС, его опубликовали фанаты пары. Они же и подписали дату – 12 мая 2022 года. Для торжества невеста выбрала белый брючный костюм, жених – черный классический без галстука. До этого также в Сеть выложили кадры со свадьбы пары. Мероприятие прошло в Армении в конце августа.
https://ria.ru/20220922/priluchnyy-1818636242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел прилучный
В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России
В Сети появилось фото с регистрации брака Прилучного и Брутян в российском ЗАГС