https://ria.ru/20220928/priluchnyy-1820144874.html

В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России

В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России - РИА Новости, 28.09.2022

В Сети появилось фото со свадьбы Прилучного и Брутян в России

В Сети появилось фото с регистрации брака Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Снимок сделан в российском ЗАГС, его опубликовали фанаты пары. Они же и подписали... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:42

2022-09-28T17:42

2022-09-28T17:42

шоубиз

павел прилучный

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Сети появилось фото с регистрации брака Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Снимок сделан в российском ЗАГС, его опубликовали фанаты пары. Они же и подписали дату – 12 мая 2022 года. Для торжества невеста выбрала белый брючный костюм, жених – черный классический без галстука. До этого также в Сеть выложили кадры со свадьбы пары. Мероприятие прошло в Армении в конце августа.

https://ria.ru/20220922/priluchnyy-1818636242.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

павел прилучный