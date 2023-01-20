"Конвасэл": особенности новой вакцины от COVID-19, где ей можно привиться
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В начале прошлого года в России зарегистрирован новый препарат против ковида, который представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину. Сможет ли прививка "Конвасэлом" защитить население от новых штаммов коронавируса, в каких регионах уже можно привиться, противопоказания к применению — в материале РИА Новости.
Вакцина "Конвасэл"
Вакцина нового поколения представляет собой рекомбинантный N-белок, полученный из SARS-CoV-2 с помощью генной инженерии, и дает долговременный иммунитет к коронавирусной инфекции. "Благодаря современным технологиям, этот выделенный тип белка практически не подвержен мутациям и уже продемонстрировал хорошую эффективность против штамма “омикрон”", – говорит Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог, директор по качеству компании "Добролов".
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
"Начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х – XBB и XBВ.1.5 ("кракен"). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро", – сообщал ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил необходимость обновлять состав вакцин от коронавируса – делать нужно раз в девять-десять месяцев.
В апреле стартовало промышленное производство новой вакцины. В ФМБА России заявили, что мощности предприятия позволяют ежемесячно выпускать до 2 миллионов доз. Последующие объемы производства будут зависеть от потребностей. А осенью 2022 года "Конвасэл" выпущен в гражданский оборот. Препарат доступен для вакцинации лиц от 18 до 60 лет. Установлена предельная отпускная цена – 4 330 рублей.
Состав
Вакцина представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем дозы – 0,5 мл. Она содержит рекомбинантный нуклеокапсидный N-белок, тогда как другие вакцины имеют в своем составе только поверхностный шипообразный S-белок. Это означает, что действие вакцины не зависит от мутаций вируса и его поверхностных белков.
Показания
"Лекарственный препарат зарегистрирован по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – отмечает Николай Дубинин.
Показаниями к применению вакцины является профилактика коронавирусной инфекции у взрослого населения.
По сообщению пресс-службы Федерального медико-биологического агентства, вакцина "Конвасэл" эффективна и против нового штамма коронавируса "кракен". "Мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" – рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", –говорится в сообщении.
По мнению экспертов, защитные свойства "Конвасэла" очень высоки. Разработчики не сомневаются, что против "Кракена" эта инновационная вакцина также будет очень эффективна.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЛюди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве
Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве
Инструкция по использованию
По словам Николая Дубинина, инструкция к препарату подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по его применению и будет дополняться по мере поступления новых данных.
"Вводится вакцина два раза с интервалом в 21 день, внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. Перед вакцинацией пациент должен пройти осмотр врача, термометрию, измерение артериального давления и проинформировать врача о наличии либо отсутствии аллергических реакций, а также о приеме лекарственных препаратов (это очень важно, так как прием глюкокортикостероидов может снизить эффективность вакцины)", –комментирует терапевт "Теледоктор24" Нэя Георгиева.
Николай Дубинин акцентирует внимание на том, что применение вакцины возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном порядке.
27 октября 2022, 12:06Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА
Способ применения и дозировка
"С помощью вакцинации “Конвасэлом” формируется гуморальный, а также клеточный иммунитет, который, в свою очередь, является препятствием для развития заболевания. N-белок, попадая в организм, привлекает к себе моноциты, таким образом “обучая” иммунитет. Далее клетки, которые несут в себе антиген, попадают в лимфоузлы, что приводит к активации врожденного, а также адаптивного иммунитета. Клетки-киллеры в сочетании с антителами воздействуют на зараженные клетки, уничтожая их. Иммунитет, полученный с помощью вакцины, сохраняет свою активность около 11 месяцев", –поясняет Николай Дубинин.
Форма выпуска
Вакцина "Конвасэл" представляет собой стерильную эмульсию в ампулах. Помимо основного компонента, препарат содержит вспомогательные вещества.
Условия хранения
Срок годности вакцины – 6 месяцев, храниться она должна при температуре 2-8 градусов, ни в коем случае не должна подвергаться замораживанию.
Преимущества и недостатки
"Конвасэл" – единственная из всех вакцин основана на применении в составе компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, не склонного к мутационным изменениям. Поэтому она является эффективной защитой против различных штаммов коронавируса.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
"Вакцина проявила себя положительно при выработке специфического клеточного иммунного ответа и, согласно наблюдениям, может обеспечивать иммунитет в течение 11 месяцев. Конвасэл создан на основе N-протеина, поэтому иммунитет будет более стойкий", – утверждает Нэя Георгиева.
Среди недостатков этого препарата стоит отметить, что вакцина "Конвасэл" не признана иностранными государствами, в связи с этим для въезда в другую страну рекомендуется вакцинироваться именно признанным препаратом –"Спутник-V".
Побочные эффекты
Нэя Георгиева отмечает, что после введения вакцины могут наблюдаться такие побочные эффекты как:
- —головная боль;
- —повышение температуры;
- —рвота и тошнота;
- —потливость;
- —суставные и мышечные боли;
- —боли и зуд в области введения вакцины.
Медицинский работник держит в руках шприц
Противопоказания
Нэя Георгиева поясняет, что вакцина противопоказана при:
- —наличии аллергических реакций к вспомогательным веществам, содержащимся в вакцине;
- —тяжелых поствакцинальных реакциях в прошлом;
- —острых вирусных заболеваниях;
- —обострении хронических заболеваний;
- —беременности и лактационном периоде;
- —гормональных нарушениях, заболеваниях ЦНС;
- —онкологических и аутоиммунных болезнях.
Перед вакцинацией обязательно проводится осмотр врачом. Не допускается введение вакцины при наличии симптомов ОРВИ, а также при повышении температуры более 37 градусов. Кроме того, вакцину не вводят детям младше 18 лет и пожилым людям старше 60 лет.
Отличия от других вакцин
Николай Дубинин выделил наиболее популярные в России вакцины:
- —"Спутник V" - вакцина разработана на основе аденовирусов-векторов, которые не способны размножаться, а при попадании в организм добавляют в него ген S-белка COVID-19.
- —"ЭпиВакКорона" - синтетический пептидный препарат, который не содержит никаких фрагментов и генома коронавируса.
- —"КовиВак" - классическая разработка, содержащая в себе убитый вирус SARS-CoV-2.
Вакцина "Конвасэл" в отличие от остальных содержит в своем составе практически неизменный нуклеокапсидный N-белок, что делает ее универсальной против всех мутаций вируса. Кроме того, она обеспечивает долговременный иммунитет к заболеванию коронавирусной инфекцией.
Когда появится в пунктах вакцинации
Точной даты появления препарата в регионах не известно. Клинические исследования "Конвасэл" успешно проводились с 2021 года. В гражданский оборот вакцина была запущена осенью 2022 года. На сегодняшний день, согласно информации, опубликованной на официальном сайте вакцины, привиться ей можно в Санкт-Петербурге, медучреждениях Москвы, в подмосковном Одинцово, а также в Твери и Ярославле. В начале 2023 года одним из пилотных регионов применения инновационной вакцины "Конвасэл" стала Республика Коми.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Рекомендации врачей
Специалисты отмечают, что вакцины и противовирусные препараты против коронавируса обеспечивают защиту от тяжелого течения заболевания. Вакцина - эффективное средство профилактики вируса и его подвидов, необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию населения для защиты от новых штаммов коронавируса.