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Конвасэл: новая вакцина от коронавируса, что представляет собой
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230120/konvasel-1846293862.html
"Конвасэл": особенности новой вакцины от COVID-19, где ей можно привиться
Конвасэл: новая вакцина от коронавируса, что представляет собой
"Конвасэл": особенности новой вакцины от COVID-19, где ей можно привиться
В начале прошлого года в России зарегистрирован новый препарат против ковида, который представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину. Сможет ли... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:55
2023-01-20T15:55
распространение коронавируса
общество
александр гинцбург
россия
санкт-петербург
москва
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вакцинация
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В начале прошлого года в России зарегистрирован новый препарат против ковида, который представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину. Сможет ли прививка "Конвасэлом" защитить население от новых штаммов коронавируса, в каких регионах уже можно привиться, противопоказания к применению — в материале РИА Новости.Вакцина "Конвасэл"Инновационный препарат "Конвасэл" разработан Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрирован Минздравом РФ 18 марта 2022 года. Название вакцины "Конвасэл" образовано так: Ко – коронавирус, Н – нуклеопротеин (N белок), Ва – вакцина, Сэл – клетка.Вакцина нового поколения представляет собой рекомбинантный N-белок, полученный из SARS-CoV-2 с помощью генной инженерии, и дает долговременный иммунитет к коронавирусной инфекции. "Благодаря современным технологиям, этот выделенный тип белка практически не подвержен мутациям и уже продемонстрировал хорошую эффективность против штамма “омикрон”", – говорит Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог, директор по качеству компании "Добролов"."Начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х – XBB и XBВ.1.5 ("кракен"). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро", – сообщал ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил необходимость обновлять состав вакцин от коронавируса – делать нужно раз в девять-десять месяцев.В апреле стартовало промышленное производство новой вакцины. В ФМБА России заявили, что мощности предприятия позволяют ежемесячно выпускать до 2 миллионов доз. Последующие объемы производства будут зависеть от потребностей. А осенью 2022 года "Конвасэл" выпущен в гражданский оборот. Препарат доступен для вакцинации лиц от 18 до 60 лет. Установлена предельная отпускная цена – 4 330 рублей.СоставВакцина представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем дозы – 0,5 мл. Она содержит рекомбинантный нуклеокапсидный N-белок, тогда как другие вакцины имеют в своем составе только поверхностный шипообразный S-белок. Это означает, что действие вакцины не зависит от мутаций вируса и его поверхностных белков.Показания"Лекарственный препарат зарегистрирован по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – отмечает Николай Дубинин.Показаниями к применению вакцины является профилактика коронавирусной инфекции у взрослого населения.По сообщению пресс-службы Федерального медико-биологического агентства, вакцина "Конвасэл" эффективна и против нового штамма коронавируса "кракен". "Мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" – рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", –говорится в сообщении.По мнению экспертов, защитные свойства "Конвасэла" очень высоки. Разработчики не сомневаются, что против "Кракена" эта инновационная вакцина также будет очень эффективна.Инструкция по использованиюПо словам Николая Дубинина, инструкция к препарату подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по его применению и будет дополняться по мере поступления новых данных."Вводится вакцина два раза с интервалом в 21 день, внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. Перед вакцинацией пациент должен пройти осмотр врача, термометрию, измерение артериального давления и проинформировать врача о наличии либо отсутствии аллергических реакций, а также о приеме лекарственных препаратов (это очень важно, так как прием глюкокортикостероидов может снизить эффективность вакцины)", –комментирует терапевт "Теледоктор24" Нэя Георгиева.Николай Дубинин акцентирует внимание на том, что применение вакцины возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном порядке.Способ применения и дозировка"С помощью вакцинации “Конвасэлом” формируется гуморальный, а также клеточный иммунитет, который, в свою очередь, является препятствием для развития заболевания. N-белок, попадая в организм, привлекает к себе моноциты, таким образом “обучая” иммунитет. Далее клетки, которые несут в себе антиген, попадают в лимфоузлы, что приводит к активации врожденного, а также адаптивного иммунитета. Клетки-киллеры в сочетании с антителами воздействуют на зараженные клетки, уничтожая их. Иммунитет, полученный с помощью вакцины, сохраняет свою активность около 11 месяцев", –поясняет Николай Дубинин.Форма выпускаВакцина "Конвасэл" представляет собой стерильную эмульсию в ампулах. Помимо основного компонента, препарат содержит вспомогательные вещества.Условия храненияСрок годности вакцины – 6 месяцев, храниться она должна при температуре 2-8 градусов, ни в коем случае не должна подвергаться замораживанию.Преимущества и недостатки"Конвасэл" – единственная из всех вакцин основана на применении в составе компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, не склонного к мутационным изменениям. Поэтому она является эффективной защитой против различных штаммов коронавируса.Среди недостатков этого препарата стоит отметить, что вакцина "Конвасэл" не признана иностранными государствами, в связи с этим для въезда в другую страну рекомендуется вакцинироваться именно признанным препаратом –"Спутник-V".Побочные эффектыНэя Георгиева отмечает, что после введения вакцины могут наблюдаться такие побочные эффекты как:ПротивопоказанияНэя Георгиева поясняет, что вакцина противопоказана при:Перед вакцинацией обязательно проводится осмотр врачом. Не допускается введение вакцины при наличии симптомов ОРВИ, а также при повышении температуры более 37 градусов. Кроме того, вакцину не вводят детям младше 18 лет и пожилым людям старше 60 лет.Отличия от других вакцинНиколай Дубинин выделил наиболее популярные в России вакцины:Вакцина "Конвасэл" в отличие от остальных содержит в своем составе практически неизменный нуклеокапсидный N-белок, что делает ее универсальной против всех мутаций вируса. Кроме того, она обеспечивает долговременный иммунитет к заболеванию коронавирусной инфекцией.Когда появится в пунктах вакцинацииТочной даты появления препарата в регионах не известно. Клинические исследования "Конвасэл" успешно проводились с 2021 года. В гражданский оборот вакцина была запущена осенью 2022 года. На сегодняшний день, согласно информации, опубликованной на официальном сайте вакцины, привиться ей можно в Санкт-Петербурге, медучреждениях Москвы, в подмосковном Одинцово, а также в Твери и Ярославле. В начале 2023 года одним из пилотных регионов применения инновационной вакцины "Конвасэл" стала Республика Коми. Рекомендации врачейСпециалисты отмечают, что вакцины и противовирусные препараты против коронавируса обеспечивают защиту от тяжелого течения заболевания. Вакцина - эффективное средство профилактики вируса и его подвидов, необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию населения для защиты от новых штаммов коронавируса.
https://ria.ru/20230118/kraken-1845666406.html
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общество, александр гинцбург, россия, санкт-петербург, москва, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, обязательная вакцинация, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Александр Гинцбург, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Вакцинация, Вакцинация россиян от COVID-19, Обязательная вакцинация, Коронавирус COVID-19
15:55 20.01.2023
 

"Конвасэл": особенности новой вакцины от COVID-19, где ей можно привиться

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкКонвасэл
Конвасэл - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Конвасэл
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Оглавление
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В начале прошлого года в России зарегистрирован новый препарат против ковида, который представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину. Сможет ли прививка "Конвасэлом" защитить население от новых штаммов коронавируса, в каких регионах уже можно привиться, противопоказания к применению — в материале РИА Новости.

Вакцина "Конвасэл"

Инновационный препарат "Конвасэл" разработан Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрирован Минздравом РФ 18 марта 2022 года. Название вакцины "Конвасэл" образовано так: Ко – коронавирус, Н – нуклеопротеин (N белок), Ва – вакцина, Сэл – клетка.
Вакцина нового поколения представляет собой рекомбинантный N-белок, полученный из SARS-CoV-2 с помощью генной инженерии, и дает долговременный иммунитет к коронавирусной инфекции. "Благодаря современным технологиям, этот выделенный тип белка практически не подвержен мутациям и уже продемонстрировал хорошую эффективность против штамма “омикрон”", – говорит Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог, директор по качеству компании "Добролов".
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
"Начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х – XBB и XBВ.1.5 ("кракен"). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро", – сообщал ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил необходимость обновлять состав вакцин от коронавируса – делать нужно раз в девять-десять месяцев.
В апреле стартовало промышленное производство новой вакцины. В ФМБА России заявили, что мощности предприятия позволяют ежемесячно выпускать до 2 миллионов доз. Последующие объемы производства будут зависеть от потребностей. А осенью 2022 года "Конвасэл" выпущен в гражданский оборот. Препарат доступен для вакцинации лиц от 18 до 60 лет. Установлена предельная отпускная цена – 4 330 рублей.

Состав

Вакцина представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем дозы – 0,5 мл. Она содержит рекомбинантный нуклеокапсидный N-белок, тогда как другие вакцины имеют в своем составе только поверхностный шипообразный S-белок. Это означает, что действие вакцины не зависит от мутаций вируса и его поверхностных белков.
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 11:33Распространение коронавируса
Вакцина "Конвасэл" будет эффективна против штамма "кракен", заявили в ФМБА

Показания

"Лекарственный препарат зарегистрирован по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – отмечает Николай Дубинин.
Показаниями к применению вакцины является профилактика коронавирусной инфекции у взрослого населения.
По сообщению пресс-службы Федерального медико-биологического агентства, вакцина "Конвасэл" эффективна и против нового штамма коронавируса "кракен". "Мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" – рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", –говорится в сообщении.
По мнению экспертов, защитные свойства "Конвасэла" очень высоки. Разработчики не сомневаются, что против "Кракена" эта инновационная вакцина также будет очень эффективна.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЛюди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве
Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве

Инструкция по использованию

По словам Николая Дубинина, инструкция к препарату подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по его применению и будет дополняться по мере поступления новых данных.
"Вводится вакцина два раза с интервалом в 21 день, внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. Перед вакцинацией пациент должен пройти осмотр врача, термометрию, измерение артериального давления и проинформировать врача о наличии либо отсутствии аллергических реакций, а также о приеме лекарственных препаратов (это очень важно, так как прием глюкокортикостероидов может снизить эффективность вакцины)", –комментирует терапевт "Теледоктор24" Нэя Георгиева.
Николай Дубинин акцентирует внимание на том, что применение вакцины возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном порядке.
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Вакцина "Конвасэл" вышла в гражданский оборот, заявили в ФМБА

Способ применения и дозировка

"С помощью вакцинации “Конвасэлом” формируется гуморальный, а также клеточный иммунитет, который, в свою очередь, является препятствием для развития заболевания. N-белок, попадая в организм, привлекает к себе моноциты, таким образом “обучая” иммунитет. Далее клетки, которые несут в себе антиген, попадают в лимфоузлы, что приводит к активации врожденного, а также адаптивного иммунитета. Клетки-киллеры в сочетании с антителами воздействуют на зараженные клетки, уничтожая их. Иммунитет, полученный с помощью вакцины, сохраняет свою активность около 11 месяцев", –поясняет Николай Дубинин.

Форма выпуска

Вакцина "Конвасэл" представляет собой стерильную эмульсию в ампулах. Помимо основного компонента, препарат содержит вспомогательные вещества.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19

Условия хранения

Срок годности вакцины – 6 месяцев, храниться она должна при температуре 2-8 градусов, ни в коем случае не должна подвергаться замораживанию.

Преимущества и недостатки

"Конвасэл" – единственная из всех вакцин основана на применении в составе компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, не склонного к мутационным изменениям. Поэтому она является эффективной защитой против различных штаммов коронавируса.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
"Вакцина проявила себя положительно при выработке специфического клеточного иммунного ответа и, согласно наблюдениям, может обеспечивать иммунитет в течение 11 месяцев. Конвасэл создан на основе N-протеина, поэтому иммунитет будет более стойкий", – утверждает Нэя Георгиева.
Среди недостатков этого препарата стоит отметить, что вакцина "Конвасэл" не признана иностранными государствами, в связи с этим для въезда в другую страну рекомендуется вакцинироваться именно признанным препаратом –"Спутник-V".

Побочные эффекты

Нэя Георгиева отмечает, что после введения вакцины могут наблюдаться такие побочные эффекты как:
  • головная боль;
  • повышение температуры;
  • рвота и тошнота;
  • потливость;
  • суставные и мышечные боли;
  • боли и зуд в области введения вакцины.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМедицинский работник держит в руках шприц
Медицинский работник держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медицинский работник держит в руках шприц

Противопоказания

Нэя Георгиева поясняет, что вакцина противопоказана при:
  • наличии аллергических реакций к вспомогательным веществам, содержащимся в вакцине;
  • тяжелых поствакцинальных реакциях в прошлом;
  • острых вирусных заболеваниях;
  • обострении хронических заболеваний;
  • беременности и лактационном периоде;
  • гормональных нарушениях, заболеваниях ЦНС;
  • онкологических и аутоиммунных болезнях.
Перед вакцинацией обязательно проводится осмотр врачом. Не допускается введение вакцины при наличии симптомов ОРВИ, а также при повышении температуры более 37 градусов. Кроме того, вакцину не вводят детям младше 18 лет и пожилым людям старше 60 лет.

Отличия от других вакцин

Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
13 января, 07:43В России
В Центре имени Гамалеи начали разработку вакцины от кракен-штамма COVID-19
Николай Дубинин выделил наиболее популярные в России вакцины:
  • "Спутник V" - вакцина разработана на основе аденовирусов-векторов, которые не способны размножаться, а при попадании в организм добавляют в него ген S-белка COVID-19.
  • "ЭпиВакКорона" - синтетический пептидный препарат, который не содержит никаких фрагментов и генома коронавируса.
  • "КовиВак" - классическая разработка, содержащая в себе убитый вирус SARS-CoV-2.
Вакцина "Конвасэл" в отличие от остальных содержит в своем составе практически неизменный нуклеокапсидный N-белок, что делает ее универсальной против всех мутаций вируса. Кроме того, она обеспечивает долговременный иммунитет к заболеванию коронавирусной инфекцией.

Когда появится в пунктах вакцинации

Точной даты появления препарата в регионах не известно. Клинические исследования "Конвасэл" успешно проводились с 2021 года. В гражданский оборот вакцина была запущена осенью 2022 года. На сегодняшний день, согласно информации, опубликованной на официальном сайте вакцины, привиться ей можно в Санкт-Петербурге, медучреждениях Москвы, в подмосковном Одинцово, а также в Твери и Ярославле. В начале 2023 года одним из пилотных регионов применения инновационной вакцины "Конвасэл" стала Республика Коми.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19

Рекомендации врачей

Специалисты отмечают, что вакцины и противовирусные препараты против коронавируса обеспечивают защиту от тяжелого течения заболевания. Вакцина - эффективное средство профилактики вируса и его подвидов, необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию населения для защиты от новых штаммов коронавируса.
 
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