https://ria.ru/20230120/konvasel-1846293862.html

"Конвасэл": особенности новой вакцины от COVID-19, где ей можно привиться

Конвасэл: новая вакцина от коронавируса, что представляет собой

"Конвасэл": особенности новой вакцины от COVID-19, где ей можно привиться

В начале прошлого года в России зарегистрирован новый препарат против ковида, который представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину. Сможет ли... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:55

2023-01-20T15:55

2023-01-20T15:55

распространение коронавируса

общество

александр гинцбург

россия

санкт-петербург

москва

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846291103_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_1f48ba4b11ac87f892253671f0e3e2e5.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В начале прошлого года в России зарегистрирован новый препарат против ковида, который представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину. Сможет ли прививка "Конвасэлом" защитить население от новых штаммов коронавируса, в каких регионах уже можно привиться, противопоказания к применению — в материале РИА Новости.Вакцина "Конвасэл"Инновационный препарат "Конвасэл" разработан Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрирован Минздравом РФ 18 марта 2022 года. Название вакцины "Конвасэл" образовано так: Ко – коронавирус, Н – нуклеопротеин (N белок), Ва – вакцина, Сэл – клетка.Вакцина нового поколения представляет собой рекомбинантный N-белок, полученный из SARS-CoV-2 с помощью генной инженерии, и дает долговременный иммунитет к коронавирусной инфекции. "Благодаря современным технологиям, этот выделенный тип белка практически не подвержен мутациям и уже продемонстрировал хорошую эффективность против штамма “омикрон”", – говорит Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог, директор по качеству компании "Добролов"."Начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х – XBB и XBВ.1.5 ("кракен"). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро", – сообщал ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил необходимость обновлять состав вакцин от коронавируса – делать нужно раз в девять-десять месяцев.В апреле стартовало промышленное производство новой вакцины. В ФМБА России заявили, что мощности предприятия позволяют ежемесячно выпускать до 2 миллионов доз. Последующие объемы производства будут зависеть от потребностей. А осенью 2022 года "Конвасэл" выпущен в гражданский оборот. Препарат доступен для вакцинации лиц от 18 до 60 лет. Установлена предельная отпускная цена – 4 330 рублей.СоставВакцина представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем дозы – 0,5 мл. Она содержит рекомбинантный нуклеокапсидный N-белок, тогда как другие вакцины имеют в своем составе только поверхностный шипообразный S-белок. Это означает, что действие вакцины не зависит от мутаций вируса и его поверхностных белков.Показания"Лекарственный препарат зарегистрирован по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – отмечает Николай Дубинин.Показаниями к применению вакцины является профилактика коронавирусной инфекции у взрослого населения.По сообщению пресс-службы Федерального медико-биологического агентства, вакцина "Конвасэл" эффективна и против нового штамма коронавируса "кракен". "Мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения "Конвасэл" – рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям", –говорится в сообщении.По мнению экспертов, защитные свойства "Конвасэла" очень высоки. Разработчики не сомневаются, что против "Кракена" эта инновационная вакцина также будет очень эффективна.Инструкция по использованиюПо словам Николая Дубинина, инструкция к препарату подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по его применению и будет дополняться по мере поступления новых данных."Вводится вакцина два раза с интервалом в 21 день, внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. Перед вакцинацией пациент должен пройти осмотр врача, термометрию, измерение артериального давления и проинформировать врача о наличии либо отсутствии аллергических реакций, а также о приеме лекарственных препаратов (это очень важно, так как прием глюкокортикостероидов может снизить эффективность вакцины)", –комментирует терапевт "Теледоктор24" Нэя Георгиева.Николай Дубинин акцентирует внимание на том, что применение вакцины возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном порядке.Способ применения и дозировка"С помощью вакцинации “Конвасэлом” формируется гуморальный, а также клеточный иммунитет, который, в свою очередь, является препятствием для развития заболевания. N-белок, попадая в организм, привлекает к себе моноциты, таким образом “обучая” иммунитет. Далее клетки, которые несут в себе антиген, попадают в лимфоузлы, что приводит к активации врожденного, а также адаптивного иммунитета. Клетки-киллеры в сочетании с антителами воздействуют на зараженные клетки, уничтожая их. Иммунитет, полученный с помощью вакцины, сохраняет свою активность около 11 месяцев", –поясняет Николай Дубинин.Форма выпускаВакцина "Конвасэл" представляет собой стерильную эмульсию в ампулах. Помимо основного компонента, препарат содержит вспомогательные вещества.Условия храненияСрок годности вакцины – 6 месяцев, храниться она должна при температуре 2-8 градусов, ни в коем случае не должна подвергаться замораживанию.Преимущества и недостатки"Конвасэл" – единственная из всех вакцин основана на применении в составе компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, не склонного к мутационным изменениям. Поэтому она является эффективной защитой против различных штаммов коронавируса.Среди недостатков этого препарата стоит отметить, что вакцина "Конвасэл" не признана иностранными государствами, в связи с этим для въезда в другую страну рекомендуется вакцинироваться именно признанным препаратом –"Спутник-V".Побочные эффектыНэя Георгиева отмечает, что после введения вакцины могут наблюдаться такие побочные эффекты как:ПротивопоказанияНэя Георгиева поясняет, что вакцина противопоказана при:Перед вакцинацией обязательно проводится осмотр врачом. Не допускается введение вакцины при наличии симптомов ОРВИ, а также при повышении температуры более 37 градусов. Кроме того, вакцину не вводят детям младше 18 лет и пожилым людям старше 60 лет.Отличия от других вакцинНиколай Дубинин выделил наиболее популярные в России вакцины:Вакцина "Конвасэл" в отличие от остальных содержит в своем составе практически неизменный нуклеокапсидный N-белок, что делает ее универсальной против всех мутаций вируса. Кроме того, она обеспечивает долговременный иммунитет к заболеванию коронавирусной инфекцией.Когда появится в пунктах вакцинацииТочной даты появления препарата в регионах не известно. Клинические исследования "Конвасэл" успешно проводились с 2021 года. В гражданский оборот вакцина была запущена осенью 2022 года. На сегодняшний день, согласно информации, опубликованной на официальном сайте вакцины, привиться ей можно в Санкт-Петербурге, медучреждениях Москвы, в подмосковном Одинцово, а также в Твери и Ярославле. В начале 2023 года одним из пилотных регионов применения инновационной вакцины "Конвасэл" стала Республика Коми. Рекомендации врачейСпециалисты отмечают, что вакцины и противовирусные препараты против коронавируса обеспечивают защиту от тяжелого течения заболевания. Вакцина - эффективное средство профилактики вируса и его подвидов, необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию населения для защиты от новых штаммов коронавируса.

https://ria.ru/20230118/kraken-1845666406.html

https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827144452.html

https://ria.ru/20230113/vaktsina-1844694919.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230113/kraken-1844534052.html

россия

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, александр гинцбург, россия, санкт-петербург, москва, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, обязательная вакцинация, коронавирус covid-19