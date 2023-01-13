https://ria.ru/20230113/vaktsina-1844698145.html

Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19

Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023

Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19

Обновлять состав вакцин от коронавируса, как показывает опыт, нужно раз в 9-10 месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:27

2023-01-13T17:27

2023-01-13T17:27

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

александр гинцбург

коронавирус в россии

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обновлять состав вакцин от коронавируса, как показывает опыт, нужно раз в 9-10 месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Как показывает опыт, раз в 9-10 месяцев необходимо обновлять антигенный состав вакцины, которая используется для защиты населения", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24". Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от кракена.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, александр гинцбург, коронавирус в россии, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, россия