https://ria.ru/20230113/vaktsina-1844698145.html
Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19
Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19
Обновлять состав вакцин от коронавируса, как показывает опыт, нужно раз в 9-10 месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:27
2023-01-13T17:27
2023-01-13T17:27
распространение коронавируса
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общество
александр гинцбург
коронавирус в россии
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обновлять состав вакцин от коронавируса, как показывает опыт, нужно раз в 9-10 месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Как показывает опыт, раз в 9-10 месяцев необходимо обновлять антигенный состав вакцины, которая используется для защиты населения", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24". Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от кракена.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, александр гинцбург, коронавирус в россии, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, россия
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Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19
Гинцбург: обновлять состав вакцин от коронавируса нужно раз в девять-десять месяцев