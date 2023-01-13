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Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230113/vaktsina-1844698145.html
Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19
Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19
Обновлять состав вакцин от коронавируса, как показывает опыт, нужно раз в 9-10 месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:27
2023-01-13T17:27
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
александр гинцбург
коронавирус в россии
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обновлять состав вакцин от коронавируса, как показывает опыт, нужно раз в 9-10 месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Как показывает опыт, раз в 9-10 месяцев необходимо обновлять антигенный состав вакцины, которая используется для защиты населения", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24". Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от кракена.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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здоровье - общество, общество, александр гинцбург, коронавирус в россии, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Александр Гинцбург, Коронавирус в России, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи), Коронавирус COVID-19, Россия
17:27 13.01.2023
 
Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19

Гинцбург: обновлять состав вакцин от коронавируса нужно раз в девять-десять месяцев

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обновлять состав вакцин от коронавируса, как показывает опыт, нужно раз в 9-10 месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Как показывает опыт, раз в 9-10 месяцев необходимо обновлять антигенный состав вакцины, которая используется для защиты населения", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от кракена.
Коронавирус Кракен - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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"Кракен": особенности нового штамма коронавируса, отличия от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоАлександр ГинцбургКоронавирус в РоссииНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Коронавирус COVID-19Россия
 
 
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