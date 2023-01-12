"Кракен": особенности нового штамма коронавируса, отличия от "омикрона"
Коронавирус Кракен
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ковид — респираторная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Существует несколько мутаций коронавируса, самая распространенная из которых в данное время - "омикрон". "Кракен" - его подвид, который был выявлен в России в январе 2023 года. В чем опасность нового штамма, симптомы заболевания, методы его лечения и диагностики - в материале РИА Новости.
Коронавирус "кракен"
С появлением "омикрона" скорость распространения коронавируса увеличилась, а инкубационный период сократился. Новые штаммы обладают высокой заразностью, более легким течением заболевания, но по-прежнему могут вызвать серьезные осложнения. Первым мутациям COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давала названия в соответствии с буквами греческого алфавита, но после омикрона сам принцип мутаций изменился, теперь новые штаммы практически не отличаются от "родителя", поэтому их стали называть "цербер", "кентавр", "стеллс" и т.д. Раньше мутации происходили в результате замены одного основания другим в структуре ДНК или РНК, теперь РНК нескольких штаммов встречаются в одной клетке и обмениваются друг с другом частями, в результате появляется новая мутация. Это касается всех штаммов с буквой "Х" в официальном названии ("кракен" именуется "XBB.1.5").
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМедицинский работник в центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Медицинский работник в центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Чем опасен новый штамм
По словам Владимира Сибирского, кандидата медицинских наук, врача общей практики, руководителя терапевтической клиники "Европейского медицинского центра", главная опасность нового подвида коронавируса заключается в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма. Кроме того, он устойчив к защите, которую обеспечивает вакцина, может заразить повторно тех, кто относительно недавно болел предыдущими формами COVID-19. Его высокая способность передаваться от человека к человеку означает, что тяжелых последствий от "кракена" станет больше. Возникновение вируса совпало со всплеском простудных заболеваний, что может с двойной силой ударить по организму заразившегося. Однако, по данным американских ученых, особых отличий в степени тяжести между новым XBB.1.5 и предыдущими версиями "омикрона" пока не выявлено. Клиническая картина практически одинаковая.
Отличие от других штаммов
- Новый субвариант омикрон-штамма "кракен", выявленный американскими учеными, отличается высокой контагиозностью и способен вызывать тяжелые последствия после болезни. Первые случаи заражения "кракеном" были обнаружены еще в октябре прошлого года в Соединенных Штатах. На сегодня, по данным американских исследователей, новая линия вируса является причиной более 40 процентов случаев заражения COVID-19. Подвариант "омикрона" получил официальное называние XBB.1.5. Он возник благодаря слиянию двух фрагментов других вариантов — BA.2.10.1 и BA.2.75. Это означает, что коронавирус сейчас развивается внутри "омикрона" и не создает новые отдельные варианты вируса. Новые штаммы остаются по своей характеристике близки к "омикрону", их лишь отличает контагиозность. То есть каждое последующее "ответвление" вируса становится более заразным, - рассказывает Владимир Сибирский.
"Быстрой передаче вируса способствует его способность лучше прикрепляться к клеткам верхних дыхательных путей. Поэтому распространение "кракена" мы увидим очень скоро", - отмечает Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК.
Симптомы
По словам Нэи Гергиевой, терапевта "Теледоктор24", клиническая картина заболевания сходна с остальными подвидами вируса и включает в себя симптомы, знакомые всем переболевшим "омикроном".
Основные
К основным симптомам можно отнести:
- —повышение температуры;
- —слабость;
- —головные и мышечные боли;
- —ломоту в теле;
- —насморк и чихание;
- —кашель, першение в горле.
В некоторых случаях могут встречаться проявления со стороны желудочно-кишечного тракта в виде снижения аппетита, тошноты и диареи.
"Клиническая картина заболевания не отличается от предыдущих штаммов и не более тяжелая, процесс не “опускается” в легкие, практически идентична ОРВИ", - отмечает Владимир Сибирский.
30 ноября 2021, 11:15ИнфографикаОмикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Необычные
По словам врачей, в отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном" (в том числе и "кракеном") пациентов сильнее беспокоят пульсирующая головная боль, слабость и миалгия (боль в мышцах), у некоторых отмечается субфебрильная температура тела, а у детей — высыпания. У маленьких пациентов наблюдаются симптомы крупа, бронхиальной обструкции, а также бронхиолиты (поражение мелких бронхиол, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью).
Лечение
По словам специалистов, методы терапии "омикрона" ничем не отличаются от лечения других штаммов коронавирусной инфекции. По крайней мере, пока нет других, утвержденных Минздравом РФ, протоколов диагностики и лечения пациентов с COVID-19.
При легком течении заболевания никакого особого лечения (кроме симптоматического) не требуется, необходимо также соблюдать режим самоизоляции, иметь полноценный сон и легкие физические нагрузки.
© iStock.com / monstArrr_Девушка меряет температуру
© iStock.com / monstArrr_
Девушка меряет температуру
"Лечение болезни сходно с лечением штаммов-предшественников – симптоматическая терапия, обильное теплое питье, соблюдение режима отдыха, лечение хронических заболеваний при их обострении", - говорит Нэя Гергиева.
Распространение коронавируса "кракен"
Так как этот подвид "омикрона" высокозаразен, он способен быстро распространяться в человеческом обществе.
В мире
Появившись в США в октябре 2022 года, "кракен" быстро перекинулся в Европу, Африку и Новую Зеландию. На данный момент, по данным ВОЗ, он проник уже в 25 стран мира.
В России
В России, по данным Роспотребнадзора, продолжает доминировать штамм "омикрон" из серии BA.2 и BA.5, но 12 января ведомство сообщило, что в Пензенской области зарегистрирован единичный случай выявления "кракена". Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" Роспотребнадзор вводить не планирует. Медики считают, что массовые случаи заражения можно уже ожидать к концу января, однако советуют не паниковать, так как по тяжести протекания заболевания он ничем не отличается от "омикрона".
"С достаточно большой долей вероятности субвариант "омикрона" "кракен" может стать доминирующим в Российской Федерации, по крайней мере, такой вывод мы можем сделать на основании данных из других стран", - говорит Камиль Хафизов, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Профилактика коронавируса
"Так как заразность "омикрона" и в частности "кракена" выше, профилактика коронавируса в целом выходит на первый план", — подчеркивает Владимир Сибирский. Врачи отмечают, что для всего общества в целом и каждого его члена крайне важно соблюдать уже установленные санитарные и гигиенические правила:
- —- носить индивидуальные средства защиты;
- —- мыть и дезинфицировать руки;
- —- выдерживать социальную дистанцию;
- —- вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться.
Инкубационный период
По данным вирусологов, инкубационный период нового подвида длится около 3 - 5 дней, в это время человек становится опасным для окружающих, но симптомов болезни у него не наблюдается.
Тестирование на коронавирус "кракен"
ПЦР-тесты, которые делают в нашей стране, эффективны и при выявлении нового подвида коронавируса, так как методика тестирования построена на определении трех статичных участков COVID-19, не подверженных мутациям. При этом массового тестирования проводится не будет, как и прежде, анализы нужны в первую очередь тем, кто относится к группе риска и более всего подвержен осложнениям после респираторных инфекций:
- —пожилым людям после 65 лет;
- —детям до 5 лет;
- —подросткам от 15 лет;
- —беременным женщинам;
- —пациентам с хроническими заболеваниями.
Особенно тяжело переносят инфекцию люди, страдающие иммунодефицитом, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.
Советы врачей
- Ревакцинироваться "Спутником", особенно пациентам в группах риска, следует каждые 6 месяцев. Даже при невысокой (порядка 70%) эффективности вакцины от новых штаммов коронавируса вакцинация защитит от тяжелого течения. По аналогии с гриппозной вакциной, чья заявленная эффективность не превышает 60—70%, - предупреждает Владимир Сибирский.
Важно при первых признаках заболевания обращаться к врачу, который проведет необходимые исследования и назначит подходящее лечение. Хотя новый штамм и не отличается повышенной летальностью, он все также опасен для людей с хроническими болезнями, особенно, дыхательных путей.
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