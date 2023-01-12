https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

"Кракен": особенности нового штамма коронавируса, отличия от "омикрона"

Коронавирус "кракен": симптомы нового штамма, лечение и чем опасен

"Кракен": особенности нового штамма коронавируса, отличия от "омикрона"

Ковид — респираторная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Существует несколько мутаций коронавируса, самая распространенная из которых в данное... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T20:17

2023-01-12T20:17

2023-01-12T20:17

распространение коронавируса

европейский медицинский центр

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ковид — респираторная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Существует несколько мутаций коронавируса, самая распространенная из которых в данное время - "омикрон". "Кракен" - его подвид, который был выявлен в России в январе 2023 года. В чем опасность нового штамма, симптомы заболевания, методы его лечения и диагностики - в материале РИА Новости.Коронавирус "кракен"С появлением "омикрона" скорость распространения коронавируса увеличилась, а инкубационный период сократился. Новые штаммы обладают высокой заразностью, более легким течением заболевания, но по-прежнему могут вызвать серьезные осложнения. Первым мутациям COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давала названия в соответствии с буквами греческого алфавита, но после омикрона сам принцип мутаций изменился, теперь новые штаммы практически не отличаются от "родителя", поэтому их стали называть "цербер", "кентавр", "стеллс" и т.д. Раньше мутации происходили в результате замены одного основания другим в структуре ДНК или РНК, теперь РНК нескольких штаммов встречаются в одной клетке и обмениваются друг с другом частями, в результате появляется новая мутация. Это касается всех штаммов с буквой "Х" в официальном названии ("кракен" именуется "XBB.1.5").Чем опасен новый штаммПо словам Владимира Сибирского, кандидата медицинских наук, врача общей практики, руководителя терапевтической клиники "Европейского медицинского центра", главная опасность нового подвида коронавируса заключается в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма. Кроме того, он устойчив к защите, которую обеспечивает вакцина, может заразить повторно тех, кто относительно недавно болел предыдущими формами COVID-19. Его высокая способность передаваться от человека к человеку означает, что тяжелых последствий от "кракена" станет больше. Возникновение вируса совпало со всплеском простудных заболеваний, что может с двойной силой ударить по организму заразившегося. Однако, по данным американских ученых, особых отличий в степени тяжести между новым XBB.1.5 и предыдущими версиями "омикрона" пока не выявлено. Клиническая картина практически одинаковая.Отличие от других штаммов- Новый субвариант омикрон-штамма "кракен", выявленный американскими учеными, отличается высокой контагиозностью и способен вызывать тяжелые последствия после болезни. Первые случаи заражения "кракеном" были обнаружены еще в октябре прошлого года в Соединенных Штатах. На сегодня, по данным американских исследователей, новая линия вируса является причиной более 40 процентов случаев заражения COVID-19. Подвариант "омикрона" получил официальное называние XBB.1.5. Он возник благодаря слиянию двух фрагментов других вариантов — BA.2.10.1 и BA.2.75. Это означает, что коронавирус сейчас развивается внутри "омикрона" и не создает новые отдельные варианты вируса. Новые штаммы остаются по своей характеристике близки к "омикрону", их лишь отличает контагиозность. То есть каждое последующее "ответвление" вируса становится более заразным, - рассказывает Владимир Сибирский."Быстрой передаче вируса способствует его способность лучше прикрепляться к клеткам верхних дыхательных путей. Поэтому распространение "кракена" мы увидим очень скоро", - отмечает Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК.СимптомыПо словам Нэи Гергиевой, терапевта "Теледоктор24", клиническая картина заболевания сходна с остальными подвидами вируса и включает в себя симптомы, знакомые всем переболевшим "омикроном".ОсновныеК основным симптомам можно отнести:В некоторых случаях могут встречаться проявления со стороны желудочно-кишечного тракта в виде снижения аппетита, тошноты и диареи.НеобычныеПо словам врачей, в отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном" (в том числе и "кракеном") пациентов сильнее беспокоят пульсирующая головная боль, слабость и миалгия (боль в мышцах), у некоторых отмечается субфебрильная температура тела, а у детей — высыпания. У маленьких пациентов наблюдаются симптомы крупа, бронхиальной обструкции, а также бронхиолиты (поражение мелких бронхиол, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью).ЛечениеПо словам специалистов, методы терапии "омикрона" ничем не отличаются от лечения других штаммов коронавирусной инфекции. По крайней мере, пока нет других, утвержденных Минздравом РФ, протоколов диагностики и лечения пациентов с COVID-19.При легком течении заболевания никакого особого лечения (кроме симптоматического) не требуется, необходимо также соблюдать режим самоизоляции, иметь полноценный сон и легкие физические нагрузки.Распространение коронавируса "кракен"Так как этот подвид "омикрона" высокозаразен, он способен быстро распространяться в человеческом обществе.В миреПоявившись в США в октябре 2022 года, "кракен" быстро перекинулся в Европу, Африку и Новую Зеландию. На данный момент, по данным ВОЗ, он проник уже в 25 стран мира."Подвариант омикрон-штамма в Европе уже обнаружен в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландах, Франции, Испании, Италии, Исландии, Ирландии, Португалии, Чехии, Швеции", - отмечает Владимир Сибирский.В РоссииВ России, по данным Роспотребнадзора, продолжает доминировать штамм "омикрон" из серии BA.2 и BA.5, но 12 января ведомство сообщило, что в Пензенской области зарегистрирован единичный случай выявления "кракена". Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" Роспотребнадзор вводить не планирует. Медики считают, что массовые случаи заражения можно уже ожидать к концу января, однако советуют не паниковать, так как по тяжести протекания заболевания он ничем не отличается от "омикрона"."С достаточно большой долей вероятности субвариант "омикрона" "кракен" может стать доминирующим в Российской Федерации, по крайней мере, такой вывод мы можем сделать на основании данных из других стран", - говорит Камиль Хафизов, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.Профилактика коронавируса"Так как заразность "омикрона" и в частности "кракена" выше, профилактика коронавируса в целом выходит на первый план", — подчеркивает Владимир Сибирский. Врачи отмечают, что для всего общества в целом и каждого его члена крайне важно соблюдать уже установленные санитарные и гигиенические правила:Инкубационный периодПо данным вирусологов, инкубационный период нового подвида длится около 3 - 5 дней, в это время человек становится опасным для окружающих, но симптомов болезни у него не наблюдается.Тестирование на коронавирус "кракен"ПЦР-тесты, которые делают в нашей стране, эффективны и при выявлении нового подвида коронавируса, так как методика тестирования построена на определении трех статичных участков COVID-19, не подверженных мутациям. При этом массового тестирования проводится не будет, как и прежде, анализы нужны в первую очередь тем, кто относится к группе риска и более всего подвержен осложнениям после респираторных инфекций:Особенно тяжело переносят инфекцию люди, страдающие иммунодефицитом, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.Советы врачейВажно при первых признаках заболевания обращаться к врачу, который проведет необходимые исследования и назначит подходящее лечение. Хотя новый штамм и не отличается повышенной летальностью, он все также опасен для людей с хроническими болезнями, особенно, дыхательных путей.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844436339.html

https://ria.ru/20211130/omikron-1761385039.html

https://ria.ru/20230112/vaktsiny-1844435636.html

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https://ria.ru/20230112/koronavirus-1844314581.html

https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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